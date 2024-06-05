ГК «Рост» построит в Омской области тепличный комбинат за 10 млрд рублей

Реализация проекта позволит увеличить самообеспеченность овощами в регионе ГК «Рост»

Правительство Омской области и ГК «Рост» на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о строительстве в регионе тепличного комбината к 2026 году. Об этом сообщил губернатор области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. Стоимость проекта составит более 10 млрд руб., планируется выращивать около 15 тыс. т овощей в год. Предполагается, что реализация проекта позволит увеличить самообеспеченность овощами в регионе с плановых 64,7% в этом году до более чем 76%.



ГК «Рост» производит около 400 тыс. т овощей в год под брендами Flamenco, «Луховицкие овощи», «Медовые», «Сладкая ягода». Сейчас у холдинга 21 тепличный комплекс общей площадью 700 га, говорится на его сайте. В конце мая «Коммерсантъ» сообщил, что компания приобрела контрольный пакет акций ТК «Гусиноозерский» в Бурятии, ранее в этом регионе она не работала. Строительство тепличного комплекса «Гусиноозерский» началось в 2018 году, но проект не был реализован из-за трудностей с кредитованием. Планировалось, что первая очередь займет 10,5 га и будет производить 9,8 тыс. т огурцов и томатов в год.



Президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников в беседе с «Коммерсантом» отметил перспективность проекта в Гусиноозерске, указывая на отсутствие круглогодичного производства овощей в Бурятии и на ограниченные технологические возможности местных небольших фермерских хозяйств. Ситников также напомнил о дефиците свежих овощей осенью и зимой на Дальнем Востоке, который сейчас восполняется за счет поставок из регионов с избыточным производством. Однако он отметил, что расстояния доставки продукции ограничены: томаты обычно перевозят на 3-4 тыс. км, огурцы — на 2-2,2 тыс. км. С учетом постоянного удорожания логистики местные производители имеют определенные преимущества.



Также в конце мая стало известно, что холдинг «Эко-культура» готовится приступить к строительству первой очереди тепличного комплекса в Омской области. Инвестор планирует создать две круглогодичные теплицы общей мощностью более 12,5 тыс. т томатов и огурцов в год, писал «Коммерсантъ». Инвестиции в каждый комплекс могут составить 10 млрд руб., однако проекты пока прорабатываются.



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