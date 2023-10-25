«Белая дача» запустила комплекс по переработке салатов и овощей в Краснодарском крае

Комплекс «Салаты с моря» будет выращивать до 5 тысяч тонн салатов в год «Вкусно — и точка»

«Белая Дача» запустила комплекс по выращиванию салатов и завод по переработке салатов и овощной продукции в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба администрации региона. Общая сумма инвестиций в проекты составила более 2,6 млрд руб. Первый комплекс — «Салаты с моря» - расположен в городском округе Новороссийск. Его проектная мощность составляет до 5 тыс. т салатов в год. На комплексе используются уникальные технологии выращивания рукколы, шпината, айсберга, романо, фриссе и радиччо.



Завод «Белая Дача Юг» по переработке салатов и овощной продукции расположен в станице Брюховецкая Краснодарского края и имеет площадь 6 тыс. кв.м. Предприятие будет перерабатывать салаты и овощи, выращенные на комплексе «Салаты с моря». Его производственная мощность составляет 400 т готовой продукции в месяц. Ассортимент будет включать мытые салаты, резаные овощи, овощные и фруктовые снеки, а также ферментированную капусту для розничного и ресторанного рынков. В комплекс зданий входят административно-бытовой комплекс, здание завода и отдельный цех по производству квашеной капусты.



В мае прошлого года «Белая Дача» сообщала о начале реализации первой очереди проекта по выращиванию салатов в открытом и закрытом грунте в Краснодарском крае. Инвестиции в проект тогда оценивались в 1 млрд руб. Запустить комплекс «Салаты с моря» планировалось в третьем квартале 2022 года, выход на максимальные мощности выращивания был намечен на второй квартал 2023-го.



Для «Белой Дачи» комплекс по выращиванию и переработке салатов в Краснодарском крае является одним из приоритетных проектов. Компания видит его важность в контексте стратегии импортозамещения, сырьевой безопасности и обеспечения партнеров и потребителей продукцией высокого качества. Гендиректор агрохолдинга Вадим Матусевич, слова которого приводятся в сообщении компании, отметил уникальные технологии выращивания рукколы и других бейби-салатов в туннельных теплицах, а также благоприятный климат региона, которые позволяют значительно продлить локальный сезон выращивания.



Завод посетил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, который отметил успешное освоение сферы переработки овощей в Брюховецком районе. На открытии комплекса также присутствовали представители сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», которая является одним из ключевых партнеров производителя салатов: «Белая Дача» является ведущим поставщиком салатов и овощной продукции для этой сети. Они поддерживают инициативы, направленные на развитие локального производства рядом с распределительными центрами сети. Вице-президент по развитию сети поставщиков «Вкусно — и точка» Василий Сафронов заявил, что благодаря открытию нового комплекса компания сможет оптимизировать логистику и обеспечить бесперебойные поставки свежих салатов и овощей в предприятия «Вкусно — и точка» на юге России.



В церемонии открытия комплекса принял участие вице-губернатор региона Андрей Коробка, по словам которого проект является уникальным для региона. «Сегодня “зеленый сегмент” - одна из самых востребованных ниш. До недавнего времени овощеводство было представлено ограниченным количеством культур, а зеленные культуры были преимущественно импортные. Благодаря таким высокотехнологичным проектам, как «Белая Дача», объем импорта сокращается, освобождая нишу для отечественных производителей», — подчеркнул Коробка, слова которого приводит пресс-служба региональной администрации.



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