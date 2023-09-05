В Воронежской области началось строительство тепличного комплекса за 21,6 млрд рублей

Центральная Россия — основной потребитель овощей, поэтому закладка теплиц здесь по-прежнему актуальна Pixabay

В Бобровском районе Воронежской области приступили к строительству тепличного комплекса «Воронеж-Агро». Его реализует группа «Династия» при поддержке правительства Воронежской области и Россельхозбанка. Общая площадь нового круглогодичного тепличного комплекса составит 53 га, инвестиции в проект — 21,6 млрд руб., 90% из них — средства банка. На комплексе планируется выращивать томаты, огурцы и листовые салаты. Инициатором проекта является президент АПХ «ЭКО-культура» Александр Рудаков, сообщается на сайте правительства Воронежской области.



По словам главы региона Александра Гусева, это будет один из крупнейших тепличных комплексов в России. «Очень важный инвестиционный проект с капиталоемким финансированием — более 21 млрд руб. 40 тыс. т продукции, которая будет здесь производиться, — существенная добавка на российский рынок, — приводятся в сообщении слова Гусева. — Регион очень заинтересован в появлении такого производства в Бобровском районе <...>. Кроме того, насыщение воронежского рынка местными овощами должно снизить их стоимость, а также долю аналогичной импортной продукции».



Центральная Россия — основной потребитель овощей, поэтому закладка теплиц здесь по-прежнему актуальна для удовлетворения внутреннего спроса на качественную отечественную продукцию, отметил заместитель председателя правления Россельхозбанка Денис Константинов. По словам гендиректора «Воронеж-агро» Сергея Макарова, проект ускорит импортозамещение, расширит ассортимент и поможет минимизировать влияние сезонных факторов на стоимость овощей. «Он реализуется с использованием конструкций и материалов отечественного производства. Мы нацелены на внедрение российских разработок в сегменте овощеводства защищенного грунта, в том числе наших собственных», — добавил он (цитата по «Коммерсанту»).



Компания «Воронеж-агро» была зарегистрирована в Воронежской области в мае 2015 года. До мая 2023-го она принадлежала ООО «Эко-культура» — одному из основных юрлиц одноименной группы компаний. Сейчас основным учредителем является ставропольское ООО «Династия» (99%). Еще 1% у Натальи Ульченко. Единственным владельцем ООО «Династия» является Иван Крыханов — бывший топ-менеджер «Эко-культуры». В частности, он возглавлял входящий в группу липецкий тепличный комплекс «Овощи Черноземья».

Источник «Агроинвестора» в отрасли говорит, что компания успела получить кредит до окончания программы льготного кредитования для строительства новых теплиц — со следующего года выдавать их, скорее всего, не будут. «Рынок в Центральном федеральном округе явно перенасыщен: куда они будут поставлять продукцию?», — рассуждает он. Судя по объему инвестиций, в Бобровском районе будет построен современный круглогодичный тепличный комбинат со светокультурой, но при реализации проекта придется столкнутся со сложностями: по словам собеседника «Агроивнестора», купить высокотехнологичное оборудование сейчас очень сложно и дорого.



По словам собеседника «Агроинвестора», себестоимость тепличного производства сейчас сильно увеличивается: дорожают запчасти, семена, средства защиты растений. «Оценить темпы роста сейчас сложно, потому что они зависят частично от доступности продукции, частично — от девальвации рубля. То есть у нас действуют сразу два фактора, и, наверное, только по итогам года удастся сказать, что и как подорожало. Ситуация очень сложная, особенно для того, чтобы строить что-то новое», — говорит он. Пока рост себестоимости не отразился на цене на полке, так как на рынок поступает продукция из открытого грунта и парников.



Ранее РИА «Новости» сообщало, что период для дефляции по огурцам в России завершился: потребительские цены на них за последние две недели выросли более чем на 8%, и уже вряд ли будут дешеветь в ближайшее время. Согласно данным Росстата, цены на огурцы на неделе с 15 по 21 августа увеличились в среднем на 3,31%, а с 22 по 28 августа — на 4,77%. Между тем, с начала года цена на свежие огурцы упала почти в два раза (на 42,82%). Повышаются и отпускные цены: например, сейчас мелкооптовые цены на бугорчатые огурцы находятся на среднем уровне 85 руб./кг, гладкие огурцы стоят около 50 руб./кг. За неделю цены укрепились на 21,4% и на 11,1% соответственно, сказал агентству зампредправления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.



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