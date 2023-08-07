Инвестпроекты снимают с паузы. АПК остается привлекательным для вложений, несмотря на трудности и падение рентабельности

М. Стулов

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В этом году инвестиции в агросектор могут показать положительную динамику после снижения в 2022-м. Участники рынка в целом адаптировались к новым условиям работы, постепенно возобновляют деловую активность и заявляют о новых планах. При этом приоритеты импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности не теряют актуальности

По прогнозу Института ВЭБ, инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве в 2023 году могут вырасти на 6,3 % после снижения на 8,2 % в 2022-м. Такая динамика возможна за счет реализации проектов, поставленных на паузу в прошлом году. По данным Росстата, в I квартале этого года (последние доступные данные на момент подготовки статьи) инвестиции в основной капитал сельского хозяйства составили 100 млрд руб. против 91,6 млрд руб. годом ранее. Правда, в сопоставимых ценах, согласно расчетам статведомства, вложения год к году снизились на 1,3 %. Тем не менее опрошенные «Агроинвестором» эксперты и участники рынка отмечают, что АПК остается привлекательным для вложений, хотя их структура продолжает меняться.



Адаптация к новым реалиям

В последние годы инвестиции в разные сектора АПК показывали в целом устойчивый рост, отмечает «Центр Агроаналитики» при Минсельхозе. Это было связано с благоприятной ценовой конъюнктурой на мировых агрорынках, высоким экспортным спросом, а также с государственной поддержкой. «Прошедший год, безусловно, был напряженным для инвесторов. Но увеличение производства в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности позволило российским компаниям поддержать уровень инвестиционной активности, и по фактическим объемам инвестиционных вложений существенного снижения не произошло», — комментирует представитель центра. В фактически действовавших ценах инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве (с учетом охоты и предоставления услуг в этих секторах) в прошлом году, согласно Росстату, составили 877,9 млрд руб. против 826,5 млрд руб. в 2021-м.



По мнению руководителя практики оказания услуг предприятиям агропромышленного сектора компании «Технологии Доверия» («ТеДо») Михаила Фролова, сейчас можно говорить о некоторой стабилизации ситуации в сфере инвестиций в АПК. Если в первом полугодии 2022-го наблюдалось сокращение вложений, то сейчас возобновился их рост. Инвесторы адаптировались к новым реалиям, считает он.



«По нашему прогнозу, инвестиции в АПК в 2023 году продолжат увеличиваться. Этому будет способствовать как повышение прямой государственной поддержки, так и развитие таких механизмов как государственно-частное партнерство и проектное финансирование с государственной гарантией», — считает Фролов. При этом если раньше фокус был на экспортоориентированных проектах, то сейчас на первый план вышли проекты по импортозамещению средств производства и вложения в те сегменты АПК, где не достигнуты целевые показатели Доктрины продовольственной безопасности (молоко, овощи, семена, фрукты и ягоды).



Согласно результатам исследования Россельхозбанка, которое проводилось совместно с Аналитическим центром НАФИ, индекс развития деловой среды микро-, малого и среднего предпринимательства в АПК в 2022 году составил 38 единиц из 100 возможных. Такой индекс говорит о том, что за последний год ситуация в АПК чаще оставалась прежней или ухудшалась, однако предприниматели отмечали и позитивные изменения, рассказывает директор направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ Алсу Гараева. «Например, почти каждый третий (31 %) представитель бизнеса в сфере АПК сказал о росте оборотов его компании за последний год, каждый четвертый (26 %) отметил увеличение спроса среди российских потребителей, — комментирует она. — Если такие изменения станут тенденцией, то они, безусловно, положительно скажутся на потенциале АПК по привлечению инвестиций».



Однако инвестиционная привлекательность отрасли определяется множеством факторов, среди которых важное место занимают условия ведения внешнеэкономической деятельности (ВЭД), продолжает Гараева. ВЭД в прошлом году проявила себя как неблагоприятное направление развития отрасли: большинство (80 %) микро-, малых и средних предприятий АПК вообще не ведут внешнеэкономическую деятельность, а каждый второй, ведущий ВЭД, отметил, что за последний год ухудшилась международная логистика поставок, расчеты и условия сбыта продукции за пределы страны. «Конечно, предприятия АПК адаптируются к изменениям, ищут новые пути развития, стараются двигаться вперед, но для роста инвестиционной активности только их усилий будет недостаточно, необходимо развивать и поддерживать общий для страны благоприятный инвестиционный климат», — подчеркивает эксперт.



Экспортный потенциал — один из важных аспектов, влияющих на привлекательность аграрного сектора, соглашается аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова. По ее мнению, неопределенность, связанная с различными регулирующими мерами (экспортные пошлины, «зерновая сделка»), а также проблемы с логистикой снижают привлекательность для инвестиций в агросектор.



В целом отмечается хоть и небольшой, но все-так отток бизнеса из АПК. Например, согласно базе СПАРК, с 1 июля 2022 года была зарегистрирована 2001 новая компания, основным видом деятельности которых является производство пищевых продуктов, но одновременно с тех пор из отрасли ушло 2262 компаний, итого фиксируется отток — 261 компания, приводит данные аналитик Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Надежда Каныгина. Аналогично чистый отток был отмечен и в сфере «Сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» — минус 687 компаний с 1 июля 2022-го. «Так что пока статистика регистраций бизнеса в АПК не радует и говорит о тенденции ухода или объединения участников рынка», — резюмирует она.







Стоп-факторы не меняются

Основные факторы, сдерживающие вложения в АПК, по сравнению с прошлым годом не изменились. При этом, по оценке Фролова, можно говорить о том, что инвесторы научились к ним приспосабливаться, и их влияние на инвестиции за последние 12 месяцев снизилось. Среди основных стоп-факторов он выделяет рост затрат и, следовательно, снижение рентабельности в ряде секторов; санкционные ограничения, которые хотя и не так сильно затронули АПК, но создали проблемы в цепочках поставок и закупке средств производства, по которым еще сохраняется высокая зависимость от импорта; реальные доходы населения, ситуация с которыми стабилизировалась, однако не позволяет в ряде секторов повышать цены соразмерно увеличению затрат или наращивать объемы производства. Также сказывается высокий уровень неопределенности, в том числе в отношении курса рубля. «Данный фактор замедляет принятие инвестиционных решений, заставляет инвесторов занимать выжидательную позицию», — говорит Фролов.



Директор группы по предоставлению услуг предприятиям АПК компании «Деловые решения и технологии» (ДРТ) Антон Кочетков среди основных факторов, которые могут сдерживать инвесторов от вложений в агросектор, тоже называет возросшие риски и неопределенность, увеличение издержек и, как следствие, себестоимости производства, необходимость выстраивать альтернативные цепочки поставок и замещать импортные средства производства. Кроме того, АПК присущ дополнительный риск повышенной волатильности цен в большинстве из секторов. «При этом повышенная потребность в усилении продовольственной безопасности и необходимость импортозамещения служат стимулом к инвестированию как путем совершения сделок M&A, так и реализации новых инвестиционных проектов», — добавляет он.



Конечно, сложившаяся внешнеполитическая ситуация создает неопределенность, степень риска возросла, подтверждает главный аналитик группы «Черкизово» Рустам Хафизов. «Так, если говорить о поставках зарубежного оборудования или техники, то усложнились логистика и система расчетов с контрагентами, что приводит к повышению цен. Соответственно, растет себестоимость продукции и повышаются сроки окупаемости проектов, что, безусловно, отталкивает инвесторов, — перечисляет он. — В то же время во всем мире наблюдается рост потребления продуктов питания, и Россия не исключение. Необходимо постоянное развитие отрасли, поэтому АПК, безусловно, сохраняет инвестиционный потенциал наряду с некоторыми другими отраслями экономики».



Вместе с тем отечественные средства производства, в том числе технологии и программное обеспечение, а также аналоги импортного оборудования и техники в целом стабильно доступны, обращает внимание Гараева. С прошлого года внимание к импортозамещению в АПК усилилось, поскольку, кроме общих для российского рынка вызовов в виде усложнения с поставками импортного оборудования, АПК также зависит от зарубежных семян, племенного материала и тому подобного, говорит Буйлакова. «Такие вызовы могут подстегнуть развитие внутренних компетенций, однако это длительный процесс, который может занять годы», — подчеркивает она, добавляя, что подобные инвестиции должны исходить как от частного сектора, так и от государства.



Кроме того, насыщение сырьевого рынка может ускорить развитие более глубокой переработки сырья и выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью, полагает Буйлакова. Рекордные урожаи зерновых и масличных культур, рост производства продукции животноводства в условиях снижения мировых цен в сырьевом секторе создают значительный потенциал для российских переработчиков, вторит ей представитель «Центра Агроаналитики». «Кроме того, рост переработки сельхозсырья стимулируют действующие ограничения на экспорт отдельных масличных культур и экспортные пошлины на зерно и подсолнечное масло. Соответственно, спрос на инвестиции в перерабатывающей промышленности для модернизации и расширения производственных мощностей в ближайшие годы будет только расти», — считают аналитики центра.



Прошедший в июне Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) подтвердил рост интереса инвесторов в АПК к проектам, связанным с выпуском средств производства для отрасли и с переработкой сельхозпродукции. Хотя по сравнению с 2022 годом в целом инвестиционный портфель форума сократился: если в прошлом году по всем отраслям было заключено 695 соглашений на общую сумму почти 5,7 трлн руб., то в 2023-м — более 900, но лишь примерно на 4 трлн руб.



Одним из лидеров по числу заключенных соглашений в агросекторе стал «Мираторг». Его крупнейший заявленный проект — строительство совместно с сетью предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» комплекса по глубокой переработке картофеля и производству картофеля фри и картофельных оладий хашбраун в Орловской области. Инвестиции в проект в течение двух лет составят до 11,8 млрд руб. Ежегодно завод будет производить до 100 тыс. т готовой продукции для поставок в заведения «Вкусно — и точка», а также в другие сегменты HoReCa. Запуск предприятия намечен на II квартал 2025 года. В качестве сырья будут использовать картофель специально отобранных сортов, выращенный «Мираторгом». Агрохолдинг также вложит более 1 млрд руб. в создание фонда семенного картофеля. Селекционный проект будет реализован на территории Калининградской, Брянской и Тульской областей.



В ходе ПМЭФ компания также заключила соглашение с правительством Брянской области, предполагающее создание селекционно-семеноводческого центра по производству оригинальных и элитных семян картофеля мощностью 11,5 тыс. т в год. Инвестиции оцениваются в 692 млн руб. Проект станет частью межрегионального предприятия полного цикла по производству семенного картофеля высоких репродукций. «Инвестиции в отечественную сырьевую базу будут способствовать ускорению темпов роста производства высококачественного картофеля в соответствии с высокими требованиями к качеству сырья со стороны наших партнеров и покрытию внутренней потребности рынка фастфуда в отечественном сырье», — отметил президент «Мираторга» Виктор Линник. Проект нацелен на производство конечной продукции для российских потребителей, но он даст и мультипликативный эффект для развития всей отрасли картофельного семеноводства в стране, добавляет пресс-служба компании.



Также агрохолдинг намерен вложить до 1 млрд руб. в проект по переработке бобовых мощностью почти 16 тыс. т в год в Тульской области. Компания создаст комплекс по выращиванию и дальнейшей переработке зеленого гороха и стручковой фасоли. Сырье будет выращиваться на площади 1,5 тыс. га на орошаемых полях компании в регионе. Готовая продукция будет использоваться в замороженных овощных смесях и готовых блюдах агрохолдинга, собственное сырье заменит импортные поставки.



Еще один проект будет реализован в Курской области: там компания вложит до 3,2 млрд руб. в реконструкцию предприятия по производству кормов для домашних питомцев и аквакультуры. Это позволит увеличить выпуск влажных кормов с 13 тыс. т до 36 тыс. т в год.



В ближайших планах «Мираторга» на этот год — ввод в эксплуатацию заводов по производству желатина и по глубокой переработке побочной продукции свиноводства (свиной мукозы), а также селекционно-семеноводческого центра в Курской области. В его создание компания инвестировала 847 млн руб. Новое производство позволит выпускать 27,4 тыс. т семян зерновых, зернобобовых и многолетних трав не только для потребностей холдинга, но и для российских аграриев, рассказывает представитель пресс-службы агрохолдинга.



«Стратегически правильно — повышать глубину переработки, расширять ассортимент продукции с высокой добавочной стоимостью. Ровно в этой логике мы действуем последние пять лет, развивая на базе основных новые производства: выпуск кормов для домашних питомцев, производство желатина, переработку свиной мукозы. Кроме того, работаем над повышением эффективности по всей цепочке — сами производим корма, комбикорма и премиксы, развиваем селекцию семян», — перечисляет представитель «Мираторга».



Рентабельность отрасли продолжит падать Рентабельность во многих секторах АПК остается высокой, что привлекает инвесторов. Хотя по сравнению с прошлым годом показатели несколько снизились, сравнивает Надежда Каныгина. Так, согласно данным Росстата, в I квартале этого года средняя рентабельность в сельском хозяйстве составляла 20,12% (-5,5 п.п. по сравнению с уровнем первого квартала 2022-го). В том числе в растениеводстве — 31,32% (-28,3 п.п.), в животноводстве — 13,59% (+1 п.п.). К числу наиболее рентабельных отраслей относились выращивание масличных культур (34,13%), сахарной свеклы (43,87%), семечковых и косточковых культур (42,73%), риса (60,97%), овощей закрытого грунта (65,72%).





Тепличное овощеводство все еще интересно

На ПМЭФ также был заключен ряд соглашений о строительстве тепличных комплексов в разных регионах, самые крупные проекты — у холдинга «ЭКО-культура». В частности, компания может построить в Омской и Воронежской областях круглогодичные тепличные комплексы площадью 60 га и 45 га соответственно. Первый будет специализироваться на производстве томатов, второй — огурцов. Инвестиции в сумме составят 45 млрд руб. Кроме того, планируется создать тепличный комплекс в Башкирии площадью 20 га и мощностью 13 тыс. т томатов в год. Бюджет проекта оценивается в 10 млрд руб.



«Мы продолжаем делать то, что хорошо умеем, в чем у нас многолетняя комплексная экспертиза и где у нас есть достижения, очевидные для всех: “ЭКО-культура” строит новые высокотехнологичные тепличные площади и наращивает объемы круглогодичного производства по основной категории нашей продукции — по томатной группе, — комментирует директор департамента управления кредитованием АПХ «ЭКО-культура» Юрий Воронов. — Недавно мы запустили вторую очередь тепличного комплекса “Круглый год” в Ленинградской области (здесь, кроме томатов, будем выращивать листовые салаты). Сейчас на финишном этапе реализации инвестиционный проект по строительству четвертой очереди тепличного комплекса “Солнечный дар” в Ставропольском крае. Также возводятся комплексы “Кавказ” на Ставрополье и “Чегем Агро” в Кабардино-Балкарии, первая очередь последнего начала работу 20 июля». Еще по ряду территорий, в том числе в рамках соглашений, заключенных на ПМЭФ, сейчас идет подбор участков под строительство, добавляет он.



По словам Воронова, самое главное изменение за прошедший год — серьезное удорожание реализации инвестиционных проектов на всех этапах, а также сложности с поставкой импортной техники. Цены выросли почти на все материалы, оборудование, работы и услуги. Доставка оснащения из-за рубежа подорожала, и сильно увеличились ее сроки. Кроме того, из-за санкций иностранные поставщики техники не смогли направить своих специалистов для проведения монтажа и настройки. Тем не менее инвестиционная программа «ЭКО-культуры» идет в соответствии с ранее принятыми планами, уточняет Воронов. «Специалисты нашего холдинга, наши подрядчики и поставщики за время реализации проектов в разных регионах получили опыт решения задач любой сложности, и это помогает оперативно принимать меры исходя из конкретной ситуации», — говорит он.



Воронов также отмечает, что в последние несколько лет компания нарастила долю конструкций, материалов и оснащения отечественного производства, и это импортозамещение сейчас обеспечивает нормальный ход инвестпроектов. «Что касается импортных линий, то наши технические специалисты находят компромиссы с поставщиками, взаимодействуют с ними удаленно и запускают оборудование в работу своими силами», — комментирует он.



Кроме «ЭКО-культуры» ряд тепличных проектов на ПМЭФ заявили и другие игроки. Так, ТК «Ольгинский» намерен построить крупнейший в Ростовской области комплекс для круглогодичного выращивания овощей (в основном огурцов). Сумма инвестиций оценивается в 21 млрд руб., завершить проект планируют в 2025 году. В Саратовской области тепличный комплекс РЭХН хочет построить 6 га зимних теплиц, вложив 1,9 млрд руб. Компания «Весна» планирует возвести тепличный комплекс стоимостью 1 млрд руб. в Ставропольском крае, где работает уже 11 лет. Проект площадью 6,5 га планируется реализовать до 2024 года. Компания «Стелла» к 2028 году намерена построить комплекс по выращиванию роз и овощей в Калужской области. Инвестиции составят около 9 млрд руб. ТК «Солнечный» к концу 2024 года рассчитывает ввести в эксплуатацию комплекс площадью 33 га по выращиванию огурцов и томатов в Красноярском крае. Инвестиции в проект составят 12,4 млрд руб.



Несмотря ни на что, АПК точно остается привлекательным для инвестиций, потенциал развития овощеводства защищенного грунта большой, да и государство поддерживает отрасль, комментирует Воронов. Однако важно понимать, что такие проекты требуют опыта и компетенций: нужно не только построить теплицы, но и обеспечить всю необходимую инфраструктуру, а это масштабная работа и серьезные средства, тем более что сроки окупаемости в тепличном секторе составляют 8-10 лет, обращает внимание он. При этом сдерживающим фактором для старта новых инвестиционных проектов в АПК, по оценке Воронова, является возможность обеспечить экономику этих проектов.



Тепличное овощеводство продолжает активно развиваться и обеспечивать перманентный рост показателей. Возведение тепличных комплексов — наиболее привлекательная сфера для инвестиций в растениеводстве, на которую приходится более 60 % вложений в этой отрасли, оценивает представитель «Центра Агроаналитики». По данным центра, в ходе ПМЭФ был подписан ряд соглашений о создании тепличных комплексов или строительстве новых очередей в Воронежской, Тамбовской, Московской, Калужской областях с общим объемом инвестиций свыше 50 млрд руб. «Заявлены существенные инвестиции по каждому проекту с учетом того, что в целом по России средний объем инвестиций, направленных на один проект в АПК, составляет 1,9 млрд руб.», — подчеркивает представитель центра.



Центральный федеральный округ — традиционный лидер инвестиционной активности среди федеральных округов ввиду близости главного потребителя — Москвы. А Московская и Воронежская области входят в топ-10 регионов по объему инвестиций в АПК. Тамбовская область, по расчетам «Центра Агроаналитики», входит в пятерку регионов с наибольшим средним объемом инвестиций в один проект.







Инвесторы идут в переработку и молоко

В секторе переработки сельхозсырья крупный инвестпроект был заявлен на Кубани: «Краснодарский крахмальный комбинат» планирует построить предприятие по производству муки, крахмала и комбикормов мощностью 250 тыс. т в год. Кроме того, завод будет заниматься глубокой переработкой пшеницы и производством глютена, нативного и модифицированных крахмалов. Общий объем инвестиций превысит 28,1 млрд руб.



Тверская компания «Комплексные поставки» планирует построить в Астраханской области агрокомплекс по выращиванию и промышленной переработке овощей открытого грунта. Также будут построены овощехранилище вместимостью 30 тыс. т и завод по фасовке овощей в вакуумную упаковку. Мощность производства составит 84 тыс. т в год. Объем инвестиций в проект оценивается в 3,5 млрд руб., срок реализации — пять лет.



Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и гендиректор группы «Черкизово» Сергей Михайлов в ходе ПМЭФ подписали протокол о намерениях, предполагающий строительство в регионе маслоэкстракционного завода. По проекту предприятие будет производить 62 тыс. т подсолнечного масла, 67 тыс. т жмыха, 26 тыс. т подсолнечной лузги и 167 т лецитина в год. К июню 2025 года планируется выход на проектную мощность — 600 т в сутки. Объем инвестиций в завод составит не менее 1,9 млрд руб. О том, что компания прорабатывает возможность строительства в регионе завода по переработке подсолнечника для дальнейшего укрепления вертикальной интеграции, стало известно в марте. Пресс-служба агрохолдинга тогда уточняла, что продукты переработки планируется использовать для собственных нужд в кормопроизводстве. Мощность предприятия оценивалась в 200 тыс. т в год.



Еще один проект в сфере переработки хочет реализовать «Тольяттинский комбинат пищевых продуктов». Он планирует вложить более 13,6 млрд руб. в создание комбината по глубокой переработке масличных и зернобобовых культур в Самарской области. Производственный комплекс будет выпускать подсолнечное, соевое, льняное и рапсовое масло. Предполагаемая мощность переработки маслосемян составит до 2 тыс. т в сутки. По информации правительства региона, к 2028 году на долю предприятия будет приходиться 8 % общего производства фасованного подсолнечного масла в России.



В Ингушетии к 2026 году планируется построить комбинат по производству пшеничной муки и отрубей. Инвестор — «Агромельпродукт» — вложит в проект 484,5 млн руб. Мощность переработки составит 100 т зерна в сутки.



Также инвесторы продолжают довольно активно идти в молочный сектор — как в производство сырья, так и в переработку. Среди крупных соглашений ПМЭФ, предполагающих создание молочных ферм, можно отметить проекты компании «Прикамье» за 2,7 млрд руб. в Башкортостане на 1,2 тыс. коров, «Молочной индустрии», которая намерена построить комплекс на 1,2 тыс. коров (9 тыс. т молока в год) в Башкирии с инвестициями 2,3 млрд руб., «ПМ Групп», которая хочет возвести в Нижегородской области комплекс на 2,8 тыс. коров (30 тыс. т молока) за 2,1 млрд руб., компании «Агроконсалтинг», планирующей строительство фермы на 1,2 тыс. коров (15 тыс. т молока) в Ростовской области с инвестициями 1,5 млрд руб.



Компания «Лебедяньмолоко» на ПМЭФ подписала соглашение с правительством Липецкой области о реализации инвестпроекта стоимостью 2 млрд руб. Он предполагает увеличение объемов переработки молока с 700 т до 1 тыс. т в сутки. За прошлый год компания переработала 200 тыс. т молока. «Шаховская Нива» к 2024 году планирует построить в Подмосковье животноводческий комплекс на 2,4 тыс. коров и завод по переработке молока мощностью 100 т в сутки. Инвестиции оцениваются в 3,5 млрд руб. Завод будет выпускать молоко, кефир, йогурты, творог, сливки, сметану, сливочное масло, твердые, полутвердые, молодые и творожные сыры.



Казахстанская компания «Мол Фрост» построит на территории индустриального парка «М10» в Ленинградской области завод по переработке молока. Инвестиции составят 2 млрд руб. Предприятие будет запущено в 2025—2026 годах, его мощность составит 100 т молока в сутки. На заводе будут выпускать кисломолочные и ультрапастеризованные молочные продукты, сливочное масло и мороженое. Компания планирует поставлять продукцию в разные регионы России и в Казахстан. Также у нее есть план по экспорту в страны Азии, в том числе в Китай.



Сейчас заметен интерес к российскому АПК со стороны иностранных инвесторов из дружественных стран — из Азии и с Ближнего Востока, говорит Михаил Фролов. «В первую очередь иностранцам интересны экспортоориентированные отрасли, поскольку зарубежному игроку всегда проще и понятнее вкладывать в компанию, работающую на мировом рынке, в то время как сегменты, ориентированные на внутренний спрос, выглядят более рискованными и требуют большего анализа при принятии решений об инвестициях», — комментирует он. Кроме того, интерес обусловлен тем, что страны Азии и Ближнего Востока являются нетто-импортерами продукции АПК и используют инвестиции не только для получения прибыли, но и потенциально для налаживания поставок в свой регион, а также для развития собственного АПК. Кроме того, их интерес вызывают смежные отрасли — удобрения, средства защиты растений и технологичные компании, занимающиеся цифровизацией АПК, добавляет Фролов.



Антон Кочетков обращает внимание на повышенный интерес к АПК со стороны непрофильных инвесторов, это подтверждает текущая активность M&A-сделок в секторе. Причем, по его словам, интерес есть как у совсем «сторонних» инвесторов, которые раньше не имели дела с агросектором, так и у игроков индустрии, которые входят в новые для себя сегменты АПК. «Одна из основных причин такой активности — освобождение доли рынка (порой существенной) за счета ухода зарубежных игроков, это рождает новые возможности для отечественных компаний. Ограничение импорта и, как следствие, необходимость его замещения повышают инвестиционную привлекательность АПК», — оценивает он.







Отрасли нужны стабильные правила игры

«Черкизово» регулярно направляет средства на обновление мощностей, а также на технологическое развитие, говорит Рустам Хафизов. Поскольку потребление мяса на душу населения в нашей стране растет, необходимо внедрять инновации, чтобы повышать производительность, соответствуя динамике рынка, оптимизировать издержки, не теряя при этом в качестве продукции, обращает внимание он. «Одним из ключевых инвестиционных проектов для нас остается создание крупнейшего в стране мясоперерабатывающего кластера в Тульской области. Активно ведется работа по строительству предприятий в рамках кластера, а также в ряде других регионов присутствия компании», — рассказывает он. При этом Хафизов обращает внимание, что стоимость проектов может корректироваться по мере реализации: ситуация на рынке постоянно меняется, и традиционные методы реализации проектов требуют пересмотра. «К тому же многие зарубежные игроки покинули российский рынок, что стимулирует отрасль к импортозамещению. Это довольной емкая ниша с точки зрения развития и инвестирования», — добавляет он.



Представитель «Мираторга» отмечает, что для инвесторов принципиально важны условия для устойчивого рентабельного производства, доступные кредиты и понятные долгосрочные правила работы. Главное — это последовательность в поддержке сельхозпроизводителей. «Очень подорожали средства производства — машины, техника. Рост цен — от 25 до 40 % и более. Учитывая, что в растениеводстве доходы сейчас низкие и даже отрицательные, это тормозит обновление парка техники, как грузового, так и легкового транспорта, — делится представитель агрохолдинга. — Но мы не можем инвестировать без должного количества оборудования. Ведем поиск, диалог с теми компаниями, кто может заменить импорт аналогами высокого качества. Такие варианты есть внутри страны, но предложение ограничено. Поиск идет по перестройке всей логистики, которая обеспечит “железо”». Кроме того, агросектору приходится конкурировать с другими отраслями за рабочую силу: улучшать условия труда, реализовывать социальные программы, а это тоже значительные инвестиции, добавляет представитель «Мираторга».



Тем не менее инвестиции оправданы, поскольку, как ожидается, к 2040 году глобальный спрос на мясо увеличится с сегодняшних 360 млн т еще почти на 100 млн т, подчеркивает представитель агрохолдинга. «Количество стран, способных и имеющих возможность увеличить его производство, ограничено. Россия определенно имеет природные ресурсы и кормовую базу и, главное, запасы пресной воды, чтобы в разы нарастить выпуск мяса. Уже сегодня Россия занимает четвертое место в мире по производству мяса, и потенциал далеко не исчерпан, — оценивает представитель компании. — Мы можем и дальше наращивать производство при условии понятной и прогнозируемой государственной политики в области поддержки отрасли, сохранения стабильной эпизоотической ситуации, открытия новых экспортных рынков, доступности кредитов и политике здорового протекционизма».







В нынешних условиях очень важно, чтобы продолжалась системная господдержка реализации инвестиционных проектов, соглашается Юрий Воронов. Сейчас государство реализует программу льготного инвестиционного кредитования, а также субсидирования. Еще один инструмент господдержки — это соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). «ЭКО-культура» подписала уже три таких соглашения. Первое — по инвестиционному проекту первой очереди тепличного комплекса «Кавказ» в Ставропольском крае, второе — по второй очереди комплекса «Дары природы» в Ленинградской области, третье — по проекту строительства комплекса «Чегем Агро» в Кабардино-Балкарии — было подписано на ПМЭФ в этом году, перечисляет Воронов. «Планируется заключение еще одного СЗПК — по инвестиционному проекту второй очереди СХП “Кавказ”», — добавляет он.



Между тем правила для инвесторов в отрасли в очередной раз предполагается изменить. С 2024 года Минсельхоз намерен объединить стимулирующую и компенсирующую субсидии и выделить 12 приоритетных направлений для господдержки. Пять направлений будут субсидироваться «по умолчанию»: это несвязанная поддержка, племенное животноводство, элитное семеноводство, страхование и поддержка малых форм хозяйствования. Из оставшихся семи направлений регионы должны будут выбрать для субсидирования три в зависимости от своих приоритетов. В их числе производство льна и конопли, производство плодово-ягодной продукции, мясное скотоводство, овцеводство и козоводство, производство молока, переработка молока и глубокая переработка зерна, поддержка традиционных отраслей, включая оленеводство. Кроме того, как рассказывала в июле замминистра сельского хозяйства Елена Фастова, агроведомство приняло решение пересмотреть направления поддержки и выделить те, которые уже вышли на самоокупаемость и не требуют льготного кредитования. Список направлений, на которые перестанут выдавать льготные кредиты, на момент подготовки статьи не был определен.

