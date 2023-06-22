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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Эко-культура» построит тепличный комплекс в Свердловской области

Годовой объем производства томатов составит около 26 тысяч тонн

| Агроинвестор |

О конкретных сроках реализации проекта говорить пока рано
О конкретных сроках реализации проекта говорить пока рано

Агрохолдинг «» планирует построить тепличный комплекс в Свердловской области для снабжения овощами жителей региона и Сибири. Инвестиции в проект составят 20 млрд руб., площадь комплекса будет составлять 100 га, включая 40 га теплиц, сообщает пресс-служба департамента информационной политики Свердловской области. Сейчас идет поиск подходящей площадки для строительства, агентство по привлечению инвестиций региона ведет переговоры с муниципалитетами, где может быть реализован проект.

В пресс-службе «Эко-культуры» уточнили «», что о конкретных сроках реализации проекта говорить пока рано. Детальная информация появится после того, как будут проработаны организационные вопросы, подобран и согласован земельный участок под строительство и составлена проектная документация. 

«Тепличный комплекс с обеспечивающей инфраструктурой — масштабная технически сложная производственная площадка, имеющая ряд условий. В частности, должны быть точки подключения и технологическая возможность обеспечения потребностей тепличного комплекса теплом, газом, электроснабжением, водой и так далее», — объяснили там. В базовом варианте проекта, который компания обсудила со Свердловской областью, планируется строительство 40 га технологических стеклянных зимних теплиц современного поколения с системой досвечивания. Там будет создано более 500 рабочих мест как для массового персонала, так и для высококвалифицированных специалистов агрономических и инженерных специальностей.

При строительстве теплиц «» использует конструкции, оснащение и оборудование преимущественно отечественного производства, компания двигается по пути импортозамещения. В тепличном комплексе предполагается круглогодичное выращивание широкого ассортимента томатов. Годовой объем производства — около 26 тыс. т. Продукция, выращенная в Свердловской области, будет ориентирована на потребности покупателей в регионах Урала и Сибири, где компания видит стабильно растущий круглогодичный спрос на томаты различных сортов.

Партнер компании «» Альбина Корягина сказала «», что за 13 лет площади холдинга «» увеличились в 50 раз. Он присутствует во всех федеральных округах Европейской части России, не охваченным оставался лишь Уральский округ. Расширение площадей она считает правильным решением. «Однако нужно соблюдать тонкую грань финансовой обеспеченности новых проектов: такое агрессивное расширение под банковскую, пусть даже льготную ставку кредитования должно умело синхронизироваться со вновь создаваемыми денежными потоками от новых проектов», — считает Корягина.

Компания рассматривает возможности реализации проектов и в других регионах, в том числе в Омской области. В середине июня стало известно, что там «»  планирует построить круглогодичный тепличный комплекс площадью 60 га. Стоимость проекта оценивается в 25 млрд руб. В рамках проекта планируется строительство технологических стеклянных зимних теплиц современного поколения с системой досвечивания и выращивание томатов различных гибридов. 

Также «» планирует построить тепличный комплекс в Башкирии. Его площадь составит 20 га, мощность — 13 тыс. т томатов в год. Бюджет проекта оценивается в 10 млрд руб., сообщала пресс-служба главы региона. республики и Корпорация развития Башкортостана подобрали потенциальные площадки для размещения комплекса, также проведены переговоры с ресурсоснабжающими организациями о подключении к энергосетям.

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