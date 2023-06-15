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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Эко-культура» может построить тепличный комплекс в Омской области за 25 млрд рублей

У региона большой потенциал по наращиванию производства тепличных овощей

| Агроинвестор |

В Сибири минимальная конкуренция по томату, на котором специализируется «Эко-культура»
В Сибири минимальная конкуренция по томату, на котором специализируется «Эко-культура»

Агрохолдинг «» может построить в Омской области круглогодичный тепличный комплекс площадью 60 га, сообщает пресс-служба правительства региона. По итогам переговоров, прошедших в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023), председатель совета директоров компании Александр Рудаков подтвердил готовность к реализации проекта в роли инвестора, стоимость предварительно оценивается в 25 млрд руб. «Для этого (строительства комплекса) имеются средства и компетенции <...>. Начав в Ставрополе, мы заходим теперь в Сибирь», — приводится в сообщении слова Рудакова.

«» рассматривает возможности реализации проектов в ряде регионов для увеличения производственных площадей за счет новых высокотехнологичных теплиц, сообщает пресс-служба агрохолдинга. Переговоры идут в том числе в рамках рабочих встреч на ПМЭФ-2023. «На данном этапе прорабатываются базовые параметры обеспечения реализации инвестиционных проектов. Идет подбор земельных участков под строительство, которые должны соответствовать ряду характеристик для обеспечения нагрузки тепличного комплекса (потребности в тепле, газе, электроснабжении, воде), по наличию подъездных путей и так далее», — рассказали «» в пресс-службе агрохолдинга.

Там также уточняют, что речь идет о строительстве технологических стеклянных зимних теплиц современного поколения с системой досвечивания. Планируется выращивание томатов различных гибридов, так как по томатной группе еще есть большие возможности для импортозамещения. Более детальная информация будет раскрыта после согласования земельных участков и подготовки проектной документации.  

«Эко-культура» — один из лидеров рынка овощеводства в защищенном грунте. Компания выращивает томаты всех типов (круглые, сливовидные, коктейльные и черри), а также огурцы и листовые салаты. В состав холдинга входят 13 высокотехнологичных тепличных комплексов в восьми регионах (Ставропольский край, Воронежская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская и Тульская области, Кабардино-Балкарская Республика), а также сеть логистических центров.


Гендиректор компании Тамара Решетникова говорит, что потенциал для работы в Омской области у «Эко-культуры» есть. Во-первых, агрохолдинг специализируется на томатах — они занимают около 97% в ассортиментной матрице компании, и реализуются в том числе и в Сибири. «Агрохолдинг может рассматривать Сибирь как один из крупных потенциальных рынков сбыта, где конкуренция в сегменте томата минимальна. В Сибири их в промышленных объемах выращивают в очень ограниченных объемах», — прокомментировала она «». Во-вторых, производство томатов в регионе реализации — это плюс для потребителей, так как это скажется и на товарных качествах, и на цене. Пока в регионе преобладают китайская продукция и поставки из других регионов России. С огурцом ситуация лучше — его производит группа «Горкунов».

Омская область — регион с большим потенциалом по наращиванию производства тепличных овощей, имеющий все необходимые ресурсы для развития овощеводства защищенного грунта, подтверждает пресс-служба «Эко-культуры». Кроме того, это крупный транспортный узел, что обеспечит эффективное логистическое плечо для поставок выращенной здесь продукции в другие регионы. Круглогодичное потребление овощей, в том числе томатов, стабильно растет, новые тепличные площади будут работать на повышение обеспеченности свежими овощами отечественного производства.

«С точки зрения обеспечения местного рынка это хороший проект, поскольку “” специализируется на томатах, умеет их выращивать — начиная от самых бюджетных, заканчивая премиальным сегментом. Омская область находится на юге Сибири, где более подходящий климат для минимизации затрат в теплицах, чем, например, в Норильске», — отмечает Решетникова. Кроме того, по ее словам, в Омской области нет серьезных проблем с электроэнергией, как в ряде других регионов Сибири и Дальнего Востока. Однако, по мнению эксперта, с точки зрения региональной логистики построить теплицу было бы выгоднее в Новосибирской области — это крупный логистический хаб с развитой логистикой и всеми торговыми сетями. Но, скорее всего, Омск был выбран для того, чтобы не вступать в конкуренцию с группой «Горкунов», рассуждает она.

Оборудование для тепличного комплекса в любом случае придется везти из Центральной России, и его часть будет импортной, продолжает Решетникова. Конструкции, трубки для капельного орошения, подвесные лотки, упаковка и др., скорее всего, будут отечественными, но с семенами и оборудованием все куда сложнее. В России есть компании, производящие системы орошения, лампы для досвечивания, заменители грунта, удобрения, но более сложные системы (управления микроклиматом, например,) — импортные. Кроме того, и то, что производится в России пока несколько отстает в эффективности, если сравнивать с европейскими поставщиками, говорит Решетникова.

«Семена — это проблемный вопрос. Постановление правительства о локализации производства, на мой взгляд, не будет способствовать развитию отрасли семеноводства в том формате, на который надеялись и правительство. Это связано с большим количеством условий и ограничений, которые должны выполнять зарубежные селекционеры для того, чтобы работать в России <...>. Я считаю, что нельзя административными методами регулировать рынок», — уверена эксперт. По ее словам, большинство из этих пунктов иностранным компаниям просто невыгодно выполнять. 

В России есть компании, которые занимаются селекцией для промышленного производства овощей в защищенном грунте, добавляет Решетникова. В первую очередь, это компания «Гавриш», у которой есть достойные гибриды огурца для современных теплиц. «Томаты тоже есть, но, во-первых, маленький ассортимент (а мы привыкли к богатому выбору), во-вторых, объем производства. Но вопрос не только в количестве, но и в качестве. Кроме того, сравнение должно проходить по совокупности признаков (сроки созревания, высокая урожайность, лежкость, вкусовые качества и др.) и росту продаж», — говорит Решетникова. По ее словам, в современных теплицах порядка 85% томатов — импортная селекция, огурцов — 75%.

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