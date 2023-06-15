«Эко-культура» может построить тепличный комплекс в Омской области за 25 млрд рублей

В Сибири минимальная конкуренция по томату, на котором специализируется «Эко-культура» Pixabay

Агрохолдинг «Эко-культура» может построить в Омской области круглогодичный тепличный комплекс площадью 60 га, сообщает пресс-служба правительства региона. По итогам переговоров, прошедших в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023), председатель совета директоров компании Александр Рудаков подтвердил готовность к реализации проекта в роли инвестора, стоимость предварительно оценивается в 25 млрд руб. «Для этого (строительства комплекса) имеются средства и компетенции <...>. Начав в Ставрополе, мы заходим теперь в Сибирь», — приводится в сообщении слова Рудакова.



«Эко-культура» рассматривает возможности реализации проектов в ряде регионов для увеличения производственных площадей за счет новых высокотехнологичных теплиц, сообщает пресс-служба агрохолдинга. Переговоры идут в том числе в рамках рабочих встреч на ПМЭФ-2023. «На данном этапе прорабатываются базовые параметры обеспечения реализации инвестиционных проектов. Идет подбор земельных участков под строительство, которые должны соответствовать ряду характеристик для обеспечения нагрузки тепличного комплекса (потребности в тепле, газе, электроснабжении, воде), по наличию подъездных путей и так далее», — рассказали «Агроинвестору» в пресс-службе агрохолдинга.



Там также уточняют, что речь идет о строительстве технологических стеклянных зимних теплиц современного поколения с системой досвечивания. Планируется выращивание томатов различных гибридов, так как по томатной группе еще есть большие возможности для импортозамещения. Более детальная информация будет раскрыта после согласования земельных участков и подготовки проектной документации.



«Эко-культура» — один из лидеров рынка овощеводства в защищенном грунте. Компания выращивает томаты всех типов (круглые, сливовидные, коктейльные и черри), а также огурцы и листовые салаты. В состав холдинга входят 13 высокотехнологичных тепличных комплексов в восьми регионах (Ставропольский край, Воронежская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская и Тульская области, Кабардино-Балкарская Республика), а также сеть логистических центров.

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что потенциал для работы в Омской области у «Эко-культуры» есть. Во-первых, агрохолдинг специализируется на томатах — они занимают около 97% в ассортиментной матрице компании, и реализуются в том числе и в Сибири. «Агрохолдинг может рассматривать Сибирь как один из крупных потенциальных рынков сбыта, где конкуренция в сегменте томата минимальна. В Сибири их в промышленных объемах выращивают в очень ограниченных объемах», — прокомментировала она «Агроинвестору». Во-вторых, производство томатов в регионе реализации — это плюс для потребителей, так как это скажется и на товарных качествах, и на цене. Пока в регионе преобладают китайская продукция и поставки из других регионов России. С огурцом ситуация лучше — его производит группа «Горкунов».



Омская область — регион с большим потенциалом по наращиванию производства тепличных овощей, имеющий все необходимые ресурсы для развития овощеводства защищенного грунта, подтверждает пресс-служба «Эко-культуры». Кроме того, это крупный транспортный узел, что обеспечит эффективное логистическое плечо для поставок выращенной здесь продукции в другие регионы. Круглогодичное потребление овощей, в том числе томатов, стабильно растет, новые тепличные площади будут работать на повышение обеспеченности свежими овощами отечественного производства.



«С точки зрения обеспечения местного рынка это хороший проект, поскольку “Эко-культура” специализируется на томатах, умеет их выращивать — начиная от самых бюджетных, заканчивая премиальным сегментом. Омская область находится на юге Сибири, где более подходящий климат для минимизации затрат в теплицах, чем, например, в Норильске», — отмечает Решетникова. Кроме того, по ее словам, в Омской области нет серьезных проблем с электроэнергией, как в ряде других регионов Сибири и Дальнего Востока. Однако, по мнению эксперта, с точки зрения региональной логистики построить теплицу было бы выгоднее в Новосибирской области — это крупный логистический хаб с развитой логистикой и всеми торговыми сетями. Но, скорее всего, Омск был выбран для того, чтобы не вступать в конкуренцию с группой «Горкунов», рассуждает она.



Оборудование для тепличного комплекса в любом случае придется везти из Центральной России, и его часть будет импортной, продолжает Решетникова. Конструкции, трубки для капельного орошения, подвесные лотки, упаковка и др., скорее всего, будут отечественными, но с семенами и оборудованием все куда сложнее. В России есть компании, производящие системы орошения, лампы для досвечивания, заменители грунта, удобрения, но более сложные системы (управления микроклиматом, например,) — импортные. Кроме того, и то, что производится в России пока несколько отстает в эффективности, если сравнивать с европейскими поставщиками, говорит Решетникова.



«Семена — это проблемный вопрос. Постановление правительства о локализации производства, на мой взгляд, не будет способствовать развитию отрасли семеноводства в том формате, на который надеялись Минсельхоз и правительство. Это связано с большим количеством условий и ограничений, которые должны выполнять зарубежные селекционеры для того, чтобы работать в России <...>. Я считаю, что нельзя административными методами регулировать рынок», — уверена эксперт. По ее словам, большинство из этих пунктов иностранным компаниям просто невыгодно выполнять.



В России есть компании, которые занимаются селекцией для промышленного производства овощей в защищенном грунте, добавляет Решетникова. В первую очередь, это компания «Гавриш», у которой есть достойные гибриды огурца для современных теплиц. «Томаты тоже есть, но, во-первых, маленький ассортимент (а мы привыкли к богатому выбору), во-вторых, объем производства. Но вопрос не только в количестве, но и в качестве. Кроме того, сравнение должно проходить по совокупности признаков (сроки созревания, высокая урожайность, лежкость, вкусовые качества и др.) и росту продаж», — говорит Решетникова. По ее словам, в современных теплицах порядка 85% томатов — импортная селекция, огурцов — 75%.



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