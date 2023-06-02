Культура салатного потребления. «Экосалат» вложит более 1 млрд руб. в переработку продукции

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

К 2027 году в Башкирии появится предприятие по переработке, хранению и упаковке овощей открытого грунта, а также зелени. Первый этап строительства начнется весной 2024-го. Инвестором выступает «Экосалат». Эксперты считают проект перспективным и актуальным, однако опасаются, что компания столкнется со сложностями при закупке сырья и реализации продукции в холодное время года



Компания «Экосалат» до 2027 года планирует построить в Башкирии предприятие по переработке, хранению и упаковке овощей открытого грунта, а также зелени. Об этом «Агроинвестору» рассказал руководитель проекта Сергей Новиков. Мощность нового овощехранилища составит 10 тыс. т. Сейчас проект находится в стадии проектирования помещения. Компания уже прошла «Инвестчас» в региональном правительстве, где ей обещали предоставить господдержку в виде льготного кредитования, выделения земельного участка и субсидий на оборудование и технику.