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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

На Дальнем Востоке начал работу тепличный комплекс за 850 млн рублей

На первом этапе предприятие планирует выращивать огурцы

| Агроинвестор |

«Тепличный» является самым крупным производителем овощей в защищенном грунте на Дальнем Востоке
«Тепличный» является самым крупным производителем овощей в защищенном грунте на Дальнем Востоке

В Сахалинской области введен в эксплуатацию новый тепличный комплекс площадью 2,9 га. Инвестором выступает совхоз «Тепличный», который на первом этапе планирует выращивать огурцы, затем перейдет к производству томатов и других культур. После запуска новых мощностей потенциал производства овощей увеличится с 8 тыс. т до 10 тыс. т в год. На реализацию проекта было направлено 850 млн руб. Как сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области, это самый современный тепличный комплекс на Дальнем Востоке.

Первый урожай в новой теплице планируется собрать уже на этой неделе. В случае необходимости расширения рынка сбыта продукции, предприятие готово к реализации планов по строительству второй и третьей очередей тепличного комплекса. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, слова которого приводятся в сообщении, отметил важность проекта для обеспечения продовольственной безопасности, повышения качества жизни людей и развития экономики.

В дальнейшем предприятие планирует существенно расширить тепличный комплекс: построить розарий, сервисные центры, питомник открытого типа для выращивания кустарников и деревьев, ландшафтный центр. Из областного бюджета совхозу предоставляются субсидии на приобретение элитных семян картофеля, удобрений, а также сельскохозяйственной техники и оборудования. Кроме того, была оказана финансовая помощь в строительстве и модернизации тепличных комплексов, кадровом обеспечении.

Гендиректор компании Тамара Решетникова сказала «», что совхоз «Тепличный» является самым крупным производителем овощей в защищенном грунте на всем Дальнем Востоке. На данным момент он возделывает овощи на площади чуть более 8 га. Почти все теплицы компании относятся к 4-му поколению. Совхоз имеет огромный опыт в производстве и продаже, логистике и других вопросах. Эксперт считает, что на «Тепличный» нужно ориентироваться в работе и другим комплексам, в том числе новым. 

По словам Решетниковой, компания обеспечивает овощами весь Сахалин. Также «Тепличный» отправляет продукцию в другие регионы России. Это особенно важно для субъектов с низким уровнем самообеспеченности таким товаров, а в ряде регионов этот показатель близок к нулю, говорит Решетникова.

О реализации проекта стало известно летом 2022 года. Тогда сообщалось, что совхоз «Тепличный» инвестирует 1 млрд руб. в строительство нового комплекса со светокультурой. Ввести в эксплуатацию первую очередь планировалось в конце 2022 года. Отмечалось, что новые теплицы будут отличаться от ранее построенных — их высота достигнет 6 м, что позволит использовать новое освещение и создавать оптимальный микроклимат. В последующие пять лет в развитие совхоза планируется инвестировать еще 5,1 млрд руб.

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