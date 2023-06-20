На ПМЭФ были заявлены новые тепличные проекты

Соглашения с инвесторами нередко остаются на бумаге Pixabay

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) было заключено несколько соглашений о строительстве тепличных комплексов в разных регионах. Так, агрохолдинг «Эко-культура» может построить в Омской и Воронежской областях круглогодичные тепличные комплексы площадью 60 га и 45 га соответственно. Первый комплекс будет специализироваться на производстве томатов, второй — огурцов. Инвестиции в сумме составят 45 млрд руб. Также «Эко-культура» планирует построить тепличный комплекс в Башкирии. Его площадь составит 20 га, мощность — 13 тыс. т томатов в год. Бюджет проекта оценивается в 10 млрд руб., сообщила пресс-служба главы региона.



Также, как пишет РБК, ТК «Ольгинский» построит крупнейший в Ростовской области тепличный комплекс для круглогодичного выращивания овощей. Сумма инвестиций оценивается в 21 млрд руб. Завершить проект планируют в 2025 году. Соответствующее соглашение подписали губернатор региона Василий Голубев, председатель правления Россельхозбанка Борис Листов и гендиректор компании Алексей Ли. Основной культурой будет огурец.



В Саратовской области тепличный комплекс РЭХН (Гагаринский район) намерен построить 6 га зимних теплиц. Объем инвестиций оценивается в 1,9 млрд руб. Компания «Весна» планирует построить тепличный комплекс стоимостью 1 млрд руб. в Ставропольском крае, где работает уже 11 лет. Проект площадью 6,5 га планируется реализовать до 2024 года.



Компания «Стелла» планирует строительство тепличного комплекса по выращиванию роз и овощей в Калужской области. «Инвестиции в этот проект составят около 9 млрд руб. В рамках его реализации на площадке в Сухиничах возведут тепличный комплекс по выращиванию роз на срез и овощей: томатов, огурцов и зеленых культур, — сообщает правительство региона. — В комплексе будет использован метод малообъемной технологии с применением капельного полива, проточной гидропоники и ассимиляционного освещения. Также запланирована организация рассадного отделения с целью производства саженцев». Проект планируется реализовать к 2028 году.



Еще один проект, заявленный на ПМЭФ, тепличный комплекс в Емельяновском районе Красноярского края. В теплице будут круглый год выращивать огурцы и томаты, его общая площадь составит 33 га, запуск намечен на конец 2024 года, но на проектную мощность комплекс выйдет к 2026-му. Инвестиции в проект составят 12,4 млрд руб. И.о. председателя краевого правительства Сергей Верещагин отметил, что этот инвестиционный проект имеет большое значение для края, было решено включить его в состав комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».



Исполнительный директор Плодоовощного союза Андрей Казаков говорит, что при реализации проектов многое зависит от настроя региональных властей. По его словам, бывает такое, что договоренность с инвестором есть, но проект так и остается на бумаге. Однако, как правило, если все важные параметры — расположение земельных участков, источники энергии и др. — устраивают стороны сделки, то, скорее всего, комплекс будет построен. «Конечно, предварительные расчеты ведутся, но цена может меняться, а это может влиять на реализацию проекта. Надеемся, что все соглашения, подписанные в рамках ПМЭФ, будут выполнены», — сказал Казаков «Агроинвестору».



Эксперт считает, что географию тепличных комплексов надо расширять на Дальний Восток: этот федеральный округ сейчас выглядит привлекательным для инвесторов. «Необходимо развивать именно Дальний Восток, так как там сохраняется высокая по сравнению с другими регионами России зависимость от импорта по тепличным овощам, прежде всего поступающим из Китая. Высокий уровень дефицита овощей на душу населения и существующие там тепличные комбинаты не могут обеспечить круглогодичную потребность в свежей продукции, так как уровень производства в теплицах вдвое ниже, чем в среднем по России», — рассказал Казаков. С учетом этого правительство с 2022 года компенсирует инвесторам 20% стоимости вложений в развитие тепличного производства овощей на Дальнем Востоке. Средства выделяются как для строительства, так и для модернизации тепличных комплексов. По мнению эксперта, в целом это важный и стратегически выверенный шаг на пути к бесперебойному самообеспечению населения России безопасными отечественными тепличными овощами и уходу от импотрозависимости в сегменте.



Ранее гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорила «Агроинвестору», что самообеспеченность России по огурцу уже достигнута, сложности с этим испытывают только отдаленные от Центра регионы. По ее словам, оборудование для новых тепличных комплексов в любом случае придется везти из Центральной России, и его часть будет импортной, но и то, что производится в России, пока несколько отстает в эффективности, если сравнивать с европейскими поставщиками. Еще один проблемный вопрос — семена. По словам Решетниковой, в современных теплицах порядка 85% томатов — импортная селекция, огурцов — 75%.



В декабре в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2022» эксперт отмечала, что крупные холдинги активно инвестируют в новые проекты или, в зависимости от стратегии ведения бизнеса, в модернизацию уже приобретенных старых. В ближайшие три года, с учетом 2022-го, основными инвесторами как раз будут холдинги, на их долю придется не менее 70% всех предполагаемых инвестиций в строительство, реконструкцию или модернизацию теплиц, говорила Решетникова. По ее мнению, именно проекты холдингов имеют максимальную вероятность реализации по сравнению с заявлениями локальных инвесторов.



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