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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Ростовская компания планирует наладить поставки саженцев черешни в Китай

Там предполагается выращивать черешню в закрытом грунте

| Агроинвестор |

Эксперты не видят глобальных перспектив поставок саженцев черешни в Китай из-за логистики
Эксперты не видят глобальных перспектив поставок саженцев черешни в Китай из-за логистики

Ростовская «Агрофирма Донецкая долина» планирует заключить контракт на поставку саженцев черешни в Китай, пишет «РБК Ростов» со ссылкой на заместителя гендиректора предприятия Василия Индыло. «В настоящее время согласовываются детали документа на поставку пробной партии продукции на 1,5 тыс. шт. В дальнейшем, к осени 2024 года, поставим 10 тыс. штук. Партнерам интересен долгосрочный проект на закладку многолетних насаждений черешни в закрытом грунте», — сказал он (цитата по РБК). 

Сейчас «Агрофирма Донецкая долина» ведет подготовку земельных участков для строительства тепличного комплекса, разрабатывается проектная документация на строительство саженце- и фруктохранилища. Детали проекта пока не раскрываются. Ростовская компания является резидентом ТОСЭР «Донецк» и реализует проект питомника плодовых деревьев (первый этап) и занимается созданием интенсивного сада черешни (второй этап). Компания выращивает порядка 300 тыс. саженцев разных сорто-подвойных комбинаций яблони, черешни, вишни, сливы, сообщается на ее сайте. Предприятие также реализует посадочный материал, выращенный на семенных подвоях — сеянец алычи, груши, абрикоса, антипки. 

Президент Ассоциации садоводов Игорь Муханин уточнил «», что под закрытым грунтом подразумевается выращивание в туннелях — это не теплицы, так как растения укрыты только сверху, что защищает их от избытка влаги. По его словам, эта технология эффективна и применяется в Италии, Испании и других странах. Однако, говорит Муханин, 1,5 тыс. саженцев, в зависимости от типа подвоя, хватит всего на 0,5-1,5 га сада. Эксперт сомневается в перспективах подобного экспорта.

Гендиректор Ягодного союза Ирина Козий также считает, что, скорее всего, речь идет о выращивании черешни в туннелях или с применением пленочной защиты на шпалерах — такие технологии действительно применяются. «Это очень небольшая партия саженцев — на 1,5-2 га. И, скорее всего, речь идет не о российских сортах. Я не вижу в поставках саженцев черешни в Китай глобальных перспектив, в частности, из-за логистики», — прокомментировала она «». По словам Козий, если говорить о достижениях в области селекции косточковых в России, то стоит отметить Крымскую опытную станцию (Краснодарский край), где выращивают востребованные во многих странах подвои. «Но я не слышала о каких-либо популярных российских сортах черешни, предназначенных для товарного плодоношения», — добавляет эксперт.

По словам Козий, в России есть своя селекция черешни, но товарные плоды с высокой урожайностью, пригодные для относительно длительного хранения и реализации через торговые сети, в подавляющем большинстве — это импортный посадочный материал или импортная селекция. При этом, добавляет эксперт, в России сейчас не выращивают черешню в больших объемах, основная часть небольшого местного урожая продается, как правило, на рынках в регионе производства.

Однако, по словам Муханина, отечественных саженцев для товарного производства в России достаточно и даже в избытке. «Закрыли субсидирование садов с иностранным посадочным материалом. У нас своих саженцев полно — миллионы остались нераспроданы в Кабардино-Балкарии, Ставрополье, Краснодарском крае. Это целая катастрофа», — заключил он.


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