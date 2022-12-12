Урожай тепличных овощей в этом году будет рекордным

Крупные тепличные холдинги продолжают наращивать свою долю на рынке Pixabay

Урожай тепличных овощей в этом году может составить 1,6 млн т. Таких сборов не было в истории современной России и СССР. Об этом гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова сказала в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2022». «Товарное овощеводство в защищенном грунте является ярким примером успешного и стремительного развития отрасли АПК при разумном стимулировании со стороны государства», — отметила она. По словам эксперта, всего за пять лет тепличный бизнес в России превратился из абсолютного аутсайдера в лидера АПК по темпам роста в натуральном выражении и внедрения инновационных технологий, оборудования и приемов работы.



С 2015 года в России было построено 1,5 тыс. га современных теплиц, такие темпы ввода невозможны ни в одной другой стране мира, подчеркивает Решетникова. По ее словам, в основном запускались теплицы четвертого и пятого поколений, и 65% из них оснащены системами досвечивания, что позволяет выращивать продукцию круглый год. Инвестиции в 1 га такой теплицы составляют порядка 3 млн евро. «И этот параметр является критичным для входа в отрасль малых производителей <...>. Совершенно очевидно, что крупные и средние сельхозорганизации занимают основную часть зимних теплиц, которые являются двигателем нашего прогресса», — говорит Решетникова, добавляя, что на них приходится две трети зимних теплиц России, и на этих площадях выращивается 80% всего урожая в защищенном грунте.



Если десять лет назад отрасль была разобщенной и зависимой от большого количества малых производителей, то сейчас ситуация принципиально другая: появились крупнейшие холдинги, продолжает эксперт. Первый — группа «Рост». В нее входят 15 современных комплексов общей площадью 450 га, они расположены в Центре, Приволжье, на Юге и Урале. Валовой сбор группы в этом году, по оценкам «Технологий Роста», составит порядка 150 тыс. т.



Второй крупнейший холдинг — «ЭКО-культура» — владеет десятью комплексами общей площадью 410 га. Они расположены в основном на Северном Кавказе, в Центре и Северо-Западе. В состав группы также входят шесть региональных распределительных центров, которые работают во всех регионах, кроме Дальнего Востока. В этом году валовой сбор в теплицах «ЭКО-культуры» может составить 170 тыс. т. На третьем месте группа «Горкунов» с шестью комплексами площадью 90 га в Сибири, Центре, Крыму и несколькими распределительными центрами. В этом году валовый сбор оценивается в 85 тыс. т.



«Эти три компании в этом году произведут фактически столько продукции, сколько все тепличные предприятия России выращивали в 2014—2015 годах», — сравнила Решетникова. При этом, по ее словам, на рынке постоянно проходят сделки слияний и поглощений, которые приводят к дальнейшей консолидации рынка. Например, агрокомбинат «Южный» теперь входит в АПК «Возрождение», с прошлого года в этот же холдинг входит тепличный комплекс «Ростовский». Также группа «Тандер» («Магнит») долгое время имела один тепличный комбинат в Краснодарском крае и комплекс для производства шампиньонов, но в этом году приобрела белгородский «Гринхаус» (22 га) и рассчитывает на сделку с «Садами гигантами» (Сибирь, 10 га). В результате общая площадь теплиц «Тандера», в случае сделки, составит около 130 га. Валовой сбор у компании в этом году ожидается на уровне 70 тыс. т, рассказала Решетникова.



Крупные холдинги также активно инвестируют в новые проекты или, в зависимости от стратегии ведения бизнеса, в модернизацию уже приобретенных старых. Например, группа «Рост» свои основные проекты покупает, а потом модернизирует, а «ЭКО-культура» и «Горкунов» обычно строят свои комплексы с нуля. В ближайшие три года, с учетом 2022-го, основными инвесторами как раз будут холдинги, на их долю придется не менее 70% всех предполагаемых инвестиций в строительство, реконструкцию или модернизацию теплиц, говорит Решетникова. По ее мнению, именно проекты холдингов имеют максимальную вероятность реализации по сравнению с заявлениями локальных инвесторов.



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