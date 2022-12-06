Производители снова просят ритейл принимать нестандартные овощи

Обычно овощи нестандартного размера обходятся торговым сетям дешевле Pixabay

Картофельный союз обсуждает с торговыми сетями поставки свеклы и картофеля нестандартных размеров, а также моркови с повышенным процентом ломкости, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление представителя союза. Как пояснила газете глава аппарата Картофельного союза Татьяна Губина, нестандартным считается картофель диаметром менее 4,5 см и свекла более 8-10 см. По ее словам, овощи нестандартного размера могут составлять от 20% до 50% урожая.



Несмотря на размер, такая продукция пользуется спросом у покупателей, говорит Губина. Так, нестандартную морковь можно продавать в упаковке для производства соков. Кроме того, такие овощи можно использовать как корм для животных. В случае, если сети согласятся принять товар, у производителей появится дополнительная возможность его сбыть, а не выкидывать, отметила она.



Обычно овощи нестандартного размера обходятся сетям в два раза дешевле, сказал «Ведомостям» один из поставщиков. Директор по развитию компании «Комплексные поставки» Екатерина Арсеньева уточнила, что мытый картофель первого сорта и в сетке продается по цене 33-35 руб./кг, в то время как второго сорта — по 20 руб./кг. В то же время мелкий откалиброванный картофель, продающийся как «беби», порой даже дороже обычного, обращает внимание Губина.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова сказала «Агроинвестору», что считает инициативу Картофельного союза правильной. По ее словам, доля нестандартной продукции колеблется в зависимости от погодных условий. В засушливый год процент таких овощей и картофеля может доходить до 40-50%. В этом году показатель составляет порядка 25%. Она также добавила, что качество мелкого товара не хуже, чем у крупных плодов. «Розница почти всегда выставляет очень жесткие требования к качеству принимаемого товара, в частности, к размеру. Если сети будут закупать нестандартный товар по более низким ценам, покупатель не будет отказываться от такой продукции», — считает эксперт.



Обычно производители отправляют мелкие овощи и картофель на промышленную переработку или закапывают, продолжает Решетникова. «Однако мощностей для промпереработки в России очень мало. Это одно из направлений, которые нужно развивать. Четыре года назад, когда производители уже предлагали сетевому ритейлу поставки мелких плодов, в большинстве случаев их не брали вообще. В 2020 году, когда было засушливое лето, и доля мелких овощей была очень высокой, было принято решение принимать эти плоды на продажу. Это было большим и важным шагом», — напомнила Решетникова.



В августе прошлого года Картофельный союз выступал с аналогичной инициативой, также, как и в 2020-м году. Минсельхоз тогда заявлял, что включение в ассортимент упакованного мелкокалиберного картофеля позволит увеличить сбыт продукции фермеров, сократить их издержки и сдержать цены.



На прошлой неделе первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на пресс-конференции в Москве говорила, что сбор картофеля в организованном секторе этом году может превысить 7 млн т, это больше, чем в 2021-м, сообщал «Интерфакс». По ее словам, несмотря на сокращение производства картофеля в личных подсобных хозяйствах, общий урожай составит 17-18 млн т — этого должно быть достаточно для обеспечения внутренних потребностей, тем более что остается возможность сезонного импорта. «Стандартно, начиная с апреля, идет перекос по овощам, когда наши овощи заканчиваются и мы переходим на импорт. Эти возможности у нас остаются, импортные пошлины невысокие, где-то даже они отменены, поэтому никакой опасности для продовольственной безопасности по овощам и картофелю внутри страны мы не видим», — подчеркивала замминистра.



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