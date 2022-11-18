В Госдуму внесен законопроект о снижении НДС на социально-значимые товары

Предлагаемые изменения в первые два года с момента их принятия могут привести к снижению поступлений средств в бюджет Е.Разумный

В Госдуму внесен законопроект о снижении налога на добавленную стоимость на социально-значимые товары с 10% до 5%. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента. Мера должна поддержать наименее обеспеченные домохозяйства, которые тратят на продукты питания более 40% семейного бюджета, а также поможет семьям с детьми, составляющих 80% от всех малообеспеченных. Инициативу предложила группа депутатов, в том числе руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков и другие.



В список товаров, на которые предполагается снизить НДС, в частности, вошли скот и птица в живом весе, мясо и мясопродукты (за исключением деликатесных), молоко и молокопродукты, яйца, растительные масла, маргарин, жиры специального назначения, заменители молочного жира, сахар, соль, зерно, комбикорма, маслосемена и продукты их переработки, мука, макароны, рыба (за исключением ценных пород), море- и рыбопродукты, овощи, фрукты и ягоды и др.



В пояснительно записке к документу говорится, что предлагаемые изменения в первые два года с момента их принятия могут привести к снижению поступлений средств в бюджет. Вместе с тем, указанные меры станут важным дополнительным стимулом для роста экономической активности среди практически всех домохозяйств. Это произойдет за счет включения в предлагаемый перечень продовольственных товаров, стоимость которых за последний год росла темпами, опережающими инфляцию.



Предложенные меры, по мнению их авторов, будут адресными мерами социальной поддержки граждан, направленными на преодоление социального неравенства, уровень которого, несмотря на принимаемые в последние годы решения, остается критически высоким.



Стимулирование экономического спроса за счет повышения спроса со стороны домохозяйств при реализации предлагаемых мер позволит увеличить рост ВВП в перспективе трех лет до 1% дополнительного роста, оценили депутаты. Это, в свою очередь, приведет к увеличению поступления НДС и других налоговых и неналоговых платежей в бюджет и внебюджетные фонды.



Вопрос об отмене НДС на социально значимую продукцию и последствия этого решения обсуждался Минпромторгом, Минфином, Минэкономразвития и другими заинтересованными ведомствами в июле. Месяцем ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила письмо главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову с просьбой ввести новые меры поддержки отрасли, писал «Агроинвестор». Среди них —снижение НДС на товары первой необходимости и бананы, продление на год срока уплаты налогов для компаний, которые продают такую продукцию, а также упрощение процедуры признания расходов по налогу на прибыль компаний в случае кражи товаров. В начале июля «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга сообщали, что ведомство рассмотрит инициативу АКОРТ по снижению НДС, поскольку она «заслуживает внимания».



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