МВФ: стоимость продовольствия в этом году может вырасти на 14,2%

ФАО отмечает, что ряд факторов привели к серьезному кризису доступа к продовольствию в мире Е. Разумный

Цены на продовольствие в мире в 2022 году вырастут на 14,2% в долларовом выражении, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ). В 2023 году, по его прогнозу, они снизятся на 5,8%. Согласно оценке организации, темпы продовольственной инфляции в текущем году значительно замедлятся по сравнению с 2021 годом, когда цены на продовольствие в мире увеличились на 26,1%. МВФ считает, что цены на продукты питания являются главным драйвером глобальной инфляции в 2022 году.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что, по его оценке, продовольственная инфляция в России к концу года составит порядка 14%. По его мнению, сильнее всего подорожают овощи, сейчас как раз начнется сезонный рост цен на них. Стоимость остальной продукции будет примерно на нынешнем уровне. «Я считаю, что на продовольственную инфляцию и инфляцию в целом будут влиять общеэкономическая ситуация, баланс спроса и предложения, а также реально располагаемые доходы населения», — добавил он.



Между тем, генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций (ФАО ООН) Цюй Дунъюй заявил, что пандемия, кризис на Украине и другие продолжающиеся конфликты по всему миру привели к серьезному кризису доступа к продовольствию. Об этом он сказал на совместном заседании министров финансов и сельского хозяйства стран G20, пишет РИА «Новости».



Цюй Дунъюй отметил, что беспокойство вызывают сокращение запасов некоторых товаров, повышение стоимости энергоносителей и удобрений, плохие погодные условия в ряде ключевых стран-производителей, неопределенность в торговой политике и риски, связанные с продолжающимся конфликтом на Украине. По его мнению, растут факторы риска, которые могут превратить нынешний кризис доступа к продовольствию в кризис наличия продовольствия.



При этом министр финансов России Антон Силуанов заявил, что зерновая сделка привела к снижению цен на мировых рынках, поэтому нужно дальше работать в этом направлении. По словам Силуанова, которые приводит пресс-служба Минфина, Россия готова к расширению экспорта продовольствия в 2023 году, для этого нужно вернуться к принципу свободной торговли.



На прошлой неделе ФАО ООН сообщила, что мировые цены на продовольственные товары после достижения рекордно высокого уровня в марте продолжают снижаться шестой месяц подряд. Индекс продовольственных цен ФАО в сентябре составил 136,3 пункта, что на 1,1% ниже, чем в августе, но на 5,5% выше, чем в сентябре 2021 года.



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