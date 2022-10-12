разделы

реклама

журналы

Конференция Агрохолдинги России — 2022
Премия «Агроинвестор года-2022»

Рынки

МВФ: стоимость продовольствия в этом году может вырасти на 14,2%

В 2023 году цены должны снизиться на 5,8%

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

ФАО отмечает, что ряд факторов привели к серьезному кризису доступа к продовольствию в мире
Е. Разумный
ФАО отмечает, что ряд факторов привели к серьезному кризису доступа к продовольствию в мире
Е. Разумный

Цены на продовольствие в мире в 2022 году вырастут на 14,2% в долларовом выражении, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ). В 2023 году, по его прогнозу, они снизятся на 5,8%. Согласно оценке организации, темпы продовольственной инфляции в текущем году значительно замедлятся по сравнению с 2021 годом, когда цены на продовольствие в мире увеличились на 26,1%. МВФ считает, что цены на продукты питания являются главным драйвером глобальной инфляции в 2022 году. 

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что, по его оценке, продовольственная инфляция в России к концу года составит порядка 14%. По его мнению, сильнее всего подорожают овощи, сейчас как раз начнется сезонный рост цен на них. Стоимость остальной продукции будет примерно на нынешнем уровне. «Я считаю, что на продовольственную инфляцию и инфляцию в целом будут влиять общеэкономическая ситуация, баланс спроса и предложения, а также реально располагаемые доходы населения», — добавил он.

Между тем, генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций (ФАО ООН) Цюй Дунъюй заявил, что пандемия, кризис на Украине и другие продолжающиеся конфликты по всему миру привели к серьезному кризису доступа к продовольствию. Об этом он сказал на совместном заседании министров финансов и сельского хозяйства стран G20, пишет РИА «Новости». 

Цюй Дунъюй отметил, что беспокойство вызывают сокращение запасов некоторых товаров, повышение стоимости энергоносителей и удобрений, плохие погодные условия в ряде ключевых стран-производителей, неопределенность в торговой политике и риски, связанные с продолжающимся конфликтом на Украине. По его мнению, растут факторы риска, которые могут превратить нынешний кризис доступа к продовольствию в кризис наличия продовольствия.

При этом министр финансов России Антон Силуанов заявил, что зерновая сделка привела к снижению цен на мировых рынках, поэтому нужно дальше работать в этом направлении. По словам Силуанова, которые приводит пресс-служба Минфина, Россия готова к расширению экспорта продовольствия в 2023 году, для этого нужно вернуться к принципу свободной торговли. 

На прошлой неделе ФАО ООН сообщила, что мировые цены на продовольственные товары после достижения рекордно высокого уровня в марте продолжают снижаться шестой месяц подряд. Индекс продовольственных цен ФАО в сентябре составил 136,3 пункта, что на 1,1% ниже, чем в августе, но на 5,5% выше, чем в сентябре 2021 года. 

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Екатерина Шокурова 

Премия «Агроинвестор года-2022»

Заявки на участие принимаются с 14 сентября по 14 декабря 2022 года

Подать заявку
Загрузка...

рекомендации

«Агроинвестор» №10, октябрь 2022

Журнал

«Агроинвестор» №10, октябрь 2022
Выбросить нельзя использовать. Как снизить объемы уничтожения просроченных продуктов питания

«Агроинвестор»

Выбросить нельзя использовать. Как снизить объемы уничтожения просроченных продуктов питания
Вино для друзей. Российские виноделы меняют вектор экспортных поставок

«Агроинвестор»

Вино для друзей. Российские виноделы меняют вектор экспортных поставок
«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2022

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2022
Маркетплейс для фермера. Станут ли аграрные платформы незаменимым инструментом для сельхозпроизводителей?

«Агротехника и технологии»

Маркетплейс для фермера. Станут ли аграрные платформы незаменимым инструментом для сельхозпроизводителей?