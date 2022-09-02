Мировые цены на продовольствие снижаются пятый месяц подряд

Индекс продовольственных цен ФАО в прошлом месяце составил 138 пунктов Е. Разумный

Мировые цены на продовольствие в августе по сравнению с июлем снизились на 1,9%, говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН. Цены снижаются пятый месяц подряд после исторического максимума, зафиксированного в марте. По данным ФАО, индекс продовольственных цен в прошлом месяце составил 138 пунктов, что на 1,9% ниже июльского уровня, однако он остается на 7,9% выше показателя августа прошлого года.



Индекс цен на зерновые в августе по сравнению с июлем опустился на 1,4%, но остался на 11,4% выше уровня августа 2021 года. В прошедшем месяце международные цены на пшеницу упали на 5,1%. Показатель снижается третий месяц подряд, что обусловлено улучшением видов на урожай, особенно в Канаде, США и России. Вместе с тем цены на пшеницу были на 10,6% выше показателей августа прошлого года.



Мировые цены на кукурузу в августе повысились на 1,5%, что в значительной степени обусловлено снижением видов на урожай в ЕС и США из-за жарких и сухих погодных условий, при этом возобновление экспорта с Украины не позволило ценам вырасти еще выше, говорится в отчете ФАО. Индекс цен на растительные масла в августе по сравнению с июлем уменьшился на 3,3%, но остается выше уровня прошлого года. Падение было обусловлено снижением мировых цен на пальмовое, подсолнечное и рапсовое масла.



Индекс цен на молочную продукцию в августе по сравнению с июлем опустился на 2%. Снижение продолжается второй месяц подряд, однако цены пока на 23,5% выше, чем в аналогичный период прошлого года.



Индекс цен на мясо в августе снизился на 1,5%, но он пока на 8,2% больше показателя августа прошлого года. В августе международные котировки мяса птицы резко снизились, что связано с сокращением закупок ведущими импортерами на фоне более высокого экспортного предложения, поясняет ФАО. Снижение мировых цен на говядину объясняется как слабым внутренним спросом в некоторых ведущих странах-экспортерах, что привело к увеличению экспортного предложения с их стороны, так и некоторым увеличением поставок из Австралии. При этом котировки свинины выросли в связи с сохраняющимся низким предложением готовых к убою свиней.



Индекс цен на сахар в августе уменьшился на 2,1%. Этот индекс опускается четвертый месяц подряд и достиг самого низкого значения с июля 2021 года. Это вызвано повышением предельного объема экспорта сахара из Индии и падением цен на этанол в Бразилии, что дает основания полагать, что объем сахарного тростника, направляемого для производства сахара, также возрастет, отмечают эксперты ФАО.



Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко напомнила, что индекс цен ООН на продовольствие в марте 2022 достиг максимальных исторических значений. Основными факторами удорожания стали обострение глобального логистического кризиса, перебои отгрузок зерна и масел из Причерноморья, ожидания сокращения валового сбора зерна в Европе, сказала эксперт «Агроинвестору». К концу лета мировые цены скорректировались до уровней начала 2022 года, но все еще превышают средние значения 2021 года на 20-25%.



По словам Снитко, главный фактор снижения на всех товарных рынках — ожидание экономического спада в экономиках Запада. «Рецессия и повышение ставок центральными банками обычно негативны для рынков сырья. Но для масел, пшеницы, сахара в 2023 году мировой баланс спроса и предложения будет напряженным, так что текущее снижение, скорее, временное, — прокомментировала она. — Это видно уже и по динамике цен на традиционные продукты экспорта из России. Например, цена на подсолнечное масло на НТБ за август выросла на $100 по отношению к концу июля».



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, стоимость продовольствия в мире снижается за счет очень высокой базы, которая сформировалась за годы пандемии. Тогда рост цен по ряду позиций достигал 40-60%. «Поэтому то небольшое падение, которое мы наблюдаем сейчас, не отбивает рост, который был в период пандемии. Сейчас цены снижаются гораздо меньшими темпами, чем повышались последние полтора-два года», — считает эксперт. Он подчеркнул, что спрос и предложение никогда не могут расходиться, постепенно они находят точку равновесия.



Остапкович напомнил, что в последние месяцы в России наблюдается дефляция, и цены идут вниз, однако «это абсолютно ни о чем не говорит, так как годовая инфляция все равно будет в районе 13%», а продовольственная инфляция всегда на 2-3 пункта выше общего индекса и придет к уровню 15-17%. Эксперт добавил, что спрогнозировать уровень цен на какие-либо продовольственные сегменты сейчас невозможно, так как стоимость продукции АПК зависит от многих факторов.



В июне ведущий экономист ФАО ООН Максимо Тореро заявлял, что в 2023 году мир ждет продовольственный кризис фоне ситуации на Украине. Число голодающих в мире, по его прогнозам, увеличится на 13,7 млн человек. В 2022 году проблемой является не наличие продовольствия, а его доступность, отмечал Тореро.

