ФАО: мировые цены на продовольствие немного снизились

В марте Индекс продовольственных цен ФАО поднимался до рекордного уровня М. Стулов

В апреле среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 158,5 пункта — на 1,2 пункта (0,8%) ниже рекорда, зафиксированного в марте, однако на 36,4 пункта (29,8%) выше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении организации. Снижение индекса в апреле прежде всего было связано с резким падением подиндекса цен на растительные масла, а также незначительным сокращением — на зерновые. При этом подиндексы цен на сахар, мясо и молочную продукцию продолжили повышаться.



Среднее значение индекса цен на растительные масла в апреле составило 237,5 пункта, что на 14,3 пункта (5,7%) ниже рекордного мартовского уровня, но это гораздо выше показателя апреля прошлого года, отмечает ФАО. Такая динамика — результат падения мировых цен на пальмовое, подсолнечное и соевое масла, что компенсировало удорожание рапсового масла. Мировые цены на пальмовое масло в апреле умеренно снижались на фоне сокращения импортных закупок из-за высоких цен, а также ожидаемого ослабления спроса со стороны Китая. Также этому способствовала неопределенность в отношении экспортных возможностей Индонезии — ведущего мирового поставщика пальмового масла.



Как ранее писал «Агроинвестор», с 28 апреля Индонезия ввела запрет на экспорт пальмового масла. Президент страны Джоко Видодо говорил, что намерен прежде всего обеспечить собственных граждан продуктами питания. При этом, как сообщает OleoScope.ru со ссылкой на издание The Star, почти через неделю после приостановки экспорта пальмового масла из Индонезии на внутреннем рынке не зафиксировано существенного снижения цен на него, что вызывает вопросы об эффективности запрета вывоза.



По данным Министерства торговли Индонезии, средняя цена на масло наливом в среду упала до 17,2 тыс. рупий за литр — это всего на 1,15% меньше, чем было до введения запрета. Ранее министр-координатор по экономическим вопросам Эрланга Хартарто говорил, что запрет на экспорт будет действовать, пока цена на масло не снизится до 14 тыс. рупий за литр по всей Индонезии.



Среднее значение индекса цен на зерновые в апреле составило 169,5 пункта, что на 0,7 пункта (0,4%) ниже показателя за март, когда было зафиксировано его максимальное с 1990 года значение. Мировые цены на фуражное зерно в апреле снизились на 1,8%. Сохранению цен на высоком уровне способствовали продолжающаяся блокировка портов на Украине и опасения относительно состояния посевов в США. При этом рост цен сдерживали увеличение поставок из Индии, больший, чем ожидалось, экспорт из России и незначительное ослабление мирового спроса на фоне высоких цен, отмечают аналитики ФАО.



Индекс цен на сахар в апреле составил 121,8 пункта — на 3,9 пункта (3,3%) выше уровня марта и на 20% — апреля 2021 года. Драйвером стало повышение цен на этанол в Бразилии и дальнейшее укрепление бразильского реала по отношению к доллару США. Также на динамике сказались опасения по поводу медленных темпов сбора урожая сахарного тростника в Бразилии на начальном этапе. При этом более существенному повышению цен препятствовало увеличение предложения сахара со стороны Индии.



Индекс цен на молочную продукцию в апреле увеличился на 1,3 пункта (0,9%) относительно марта, составив 147,1 пункта — на 28 пунктов (23,5%) выше значения апреля прошлого года. Рост продолжается восьмой месяц подряд, обращает внимание ФАО. В прошлом месяце предложение молочной продукции в мире сокращалось, поскольку производство молока в Западной Европе и Океании оставалось ниже сезонного уровня, поясняют аналитики. Среднее значение Индекса цен на мясо в апреле составило 121,9 пункта, на 2,7 пункта (2,2%) превысив мартовское значение и в очередной раз обновив рекорд. Укрепление индекса было обусловлено ростом мировых цен на мясо птицы, свинину и говядину.

