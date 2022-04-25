Индонезия ввела запрет на экспорт пальмового масла

Пальмовое масло — важный ингредиент во всей пищевой промышленности Pixabay

Индонезия вводит запрет на экспорт пальмового масла с 28 апреля до специального распоряжения, пишет Reuters. Страна считается крупнейшим в мире производителем этого продукта — она занимает больше половины глобального рынка. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что намерен прежде всего обеспечить собственных граждан продуктами питания. Глава государства пообещал следить за реализацией принимаемых мер и реагировать по мере необходимости.



Приостановка поставок пальмового масла может привести к серьезному увеличению затрат производителей, отмечает Reuters. В начале марта агентство сообщало, что цены на пальмовое масло в ближайшие месяцы могут достигнуть рекордных 8,1 тыс. ринггитов (около $1,93 тыс.) за тонну из-за падения мировых запасов растительного масла и снижения экспортных поставок в связи с конфликтом России и Украины.



Президент торговой организации Solvent Extractors Association of India (SEA) Атул Чатурведи, слова которого приводит Reuters, считает, что запрет экспорта нанесет ущерб не только Индии, которая является крупнейшим покупателем пальмового масла, но и всему миру, потому что этот продукт является одним из самых потребляемых.



Это уже не первый подобный запрет со стороны Индонезии, напомнил гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев. В прошлый раз ограничение было введено на месяц и не вызвало ничего, кроме роста цен в мире. «Тогда России хватило тех запасов, которые были», — сказал Груздев «Агроинвестору».



Груздев отметил, что запрет экспорта — это не санкции, а защита внутреннего рынка, поэтому запрет не сможет долго длиться. «Когда, на их взгляд, ценовая ситуация выровняется, рынок будет открыт. Единственным последствием станет изменение ценовой конъюнктуры на мировом рынке. Может быть, где-то будет небольшой дефицит, который тоже приведет к росту цен», — прокомментировал он.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что ограничение со стороны Индонезии грозит удорожанием конечной продукции. «Пальмовое масло — очень важный ингредиент во всей пищевой промышленности. Некоторое замещение отечественными маслами возможно, но оно ограничено. Пальмовое масло так просто не заменить», — сказал эксперт «Агроинвестору». По его словам, на фоне запрета экспорт цены на этот продукт во всем мире начнут повышаться, однако насколько — пока сказать сложно.



Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» Вячеслав Лашманкин сказал «Агроинвестору», что кондитерская промышленность почти не закупает и не использует пальмовое масло в чистом виде. Для нужд отрасли используется высокотехнологичная продукция масложировой группы, в составе которой пальмовое масло является одним из ингредиентов. «Поэтому мы не располагаем данными об имеющихся запасах, условиях контрактов и других аспектах импорта сырья предприятиями масложировой промышленности, в том числе пальмового масла из Индонезии. Однако для нас очевидно, что любые ограничения по сырью являются огромным вызовом для предприятий пищевой промышленности», — добавил он.

