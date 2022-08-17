Фермеры попросили президента отменить экспортную пошлину на зерно

Также фермеры попросили президента способствовать запуску масштабных интервенционных торгов sea-line.org

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) на фоне обвала цен на зерно на внутреннем рынке обратилась к президенту Владимиру Путину с предложениями для стабилизации ситуации. «В целях сохранения заложенных темпов роста производства просим Вас способствовать запуску масштабных интервенционных торгов, а также отмене экспортной пошлины на зерновые культуры», — говорится в письме (цитата по сайту ассоциации). Ассоциация отмечает, что сейчас активно ведутся уборочные работы, ожидается хороший урожай. В то же время цены на зерно упали и при значительном росте затрат они не покрывают произведенных издержек.



По словам председателя АККОР Краснодарского края Александра Шипулина, которого цитирует РИА «Новости», проблема назревала несколько лет: с одной стороны, экспортные пошлины на зерновые помогают сдерживать рост цен на ряд социально значимых продуктов питания, но с другой — подобные меры не применяются к компаниям, обеспечивающим производство зерна — например, поставщикам техники и удобрений. Между тем, необходимые аграриям ресурсы с начала года по август подорожали в 1,5-3 раза, а стоимость пшеницы 4-го класса за тот же период снизилась с 18-20 тыс. руб./т до 12-13 тыс. руб./т. В условиях, когда стоимость зерна становится ниже его себестоимости, фермеры могут оказаться на грани банкротства, предупреждает АККОР.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько поддерживает предложения АККОР. «Мы уже давно говорим и пишем о том, что наше госрегулирование по инерции продолжает быть нацеленным на ограничение экспорта и сдерживание роста внутренних цен. Но в этом сезоне в связи с большим, возможно рекордным, урожаем в России, нормализацией мировых цен, формальными и неформальными внешнеторговыми ограничениями, ситуация выглядит как прямо противоположная: нужно стимулировать экспорт и спасать внутренние цены на зерно и масличные», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько, добавив, что пошлины нужно если не отменить полностью, то хотя бы снизить. Инициатива о проведении масштабных интервенционных закупок также могла бы помочь аграриям. «Но с этим есть проблемы: далеко не все элеваторы хотят хранить интервенционное зерно, для многих из них это большая обуза. Но, тем не менее, попытаться стоит», — считает эксперт.



Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут поддерживает предложение об отмене экспортных пошлин. Кроме того, РЗС ранее неоднократно обращался к президенту с этой инициативой, напоминает он. Необходимость отменить пошлину Корбут объясняет обвалом внутренних цен, что «убило» стимулы для производства и интерес к технологическому развитию. По его мнению, чтобы не создавать рисков для будущих урожаев, пошлины на зерновые и масличные агрокультуры должны быть отменены.



Масштабные интервенционные торги тоже могли бы помочь сельхозпроизводителям, но пока интерес к ним невысок, продолжает Корбут. «Интервенции предусмотрены по продовольственной пшенице, а ее в этом году будет немного <...>. Оптимально было бы убрать пошлины, это позволит сельхозпроизводителям получать цену, которую они заслужили. Тем более, фуражное зерно экспортным товаром не является, и по нему для животноводства проблем не будет. Насыщенность рынка столь велика, что даже снятие пошлин не приведет к резкому скачку цен на фураж», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко напоминает, что за последний год курс доллара к рублю снизился более чем на 20% — это, по сути, и есть пошлина. «То есть мы и с точки зрения валютного курса имеем сильное давление. Конечно, пошлину нужно отменять», — добавляет он. Петриченко также считает, что проведение масштабных интервенционных торгов могло бы улучшить положение аграриев. Но пока они, в основном, проходят на зерно урожая 2021 года, которое аграрии не торопятся продавать из-за его высокого качества. По мнению эксперта, в закупки стоит активнее включать зерно урожая этого года. В таком случае аграрии сразу начнут участвовать в торгах, уверен он.



Союз экспортеров зерна неоднократно предупреждал об опасности обвала цен на внутреннем рынке ближе к осени еще в начале сезона, напоминает председатель правления союза Эдуард Зернин. «Причины этого точно не в политике регулирования экспорта, а в нерациональном и даже, извините, глупом поведении многих сельхозпроизводителей, придерживавших продажи зерна в условиях рекордных переходящих остатков и прогнозов на рекордный сбор урожая нового сезона. Не последнюю роль в этом сыграли провокаторы из числа “диванных экспертов” и общественников, которые уверяли в скором снятии экспортных ограничений», — говорит он.



Но, как и можно было изначально предполагать, чуда не случилось, а давление объемов зерна нового урожая оказывает негативное влияние на цены, продолжает Зернин. Проблему усугубляет чрезмерное предложение зерна фуражного качества, которое годится на корма, но не на закупки мукомолов или в интервенционный фонд. «Фермеры не учатся на своих ошибках и продолжают сдерживать продажи зерна продовольственного качества. Что касается внешних рынков, то в условиях действия скрытых санкций, существенно ограничивающих наши возможности по экспорту, а также игры на понижение на биржевом рынке, снятие экспортных ограничений приведет к катастрофическому для российского агропрома обвалу мировых цен, а вслед за ними и цен внутреннего рынка, — предупреждает он. — Мы все были свидетелями того, как цены ушли вниз на одной только новости о пересмотре формулы расчета экспортной пошлины». Также Зернин обращает внимание на то, что ценовой демпфер ограничивает рост цен, но не их падение. Сельхозпроизводителям и общественникам нужно перестать играть в политические игры и вспомнить, что сельское хозяйство — это бизнес, живущий по правилам рынка, подчеркивает он.



Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина напоминает, что в июле этого года по просьбе аграриев была изменена формула расчета пошлин, и она стала значительно ниже. «Первостепенная задача таможенных пошлин — сдерживание цены на продовольствие на внутреннем рынке. Их отмена может привести к повышению стоимости продуктов в стране. Мы не можем этого допустить», — прокомментировала «Агроинвестору» Оглоблина. В то же время масштабные интервенционные торги могут быть оправданной мерой, однако надо понять, сможет ли это существенно повлиять на стоимость зерна.



Затраты сельхозпроизводителей действительно растут, а от цен на продукцию зависит их доходность, возможность покрывать кредитные обязательства, поддерживать и расширять производства. В июне президент Владимир Путин поручил правительству направить часть экспортных продовольственных пошлин на повышение уровня жизни в селе, напоминает Оглоблина. «Уверена, что большая часть средств, полученных от таможенных пошлин, должна быть направлена на нужды растениеводов в виде прямых субсидий», — заключила депутат.​



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