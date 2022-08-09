РЗС: урожайность и качество пшеницы могут серьезно пострадать

В общем объеме урожая пшеницы доля продовольственной может составить 60% против 82% в прошлом сезоне Е. Разумный

Урожайность и качество пшеницы в 2022 году могут серьезно пострадать из-за погодных условий. Об этом президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский рассказал в ходе пресс-конференции, сообщает «Прайм». По состоянию на 4 августа средняя урожайность пшеницы была очень высокой — 42,6 ц/га против 31,8 ц/га годом ранее. Однако, считает Злочевский, на эти данные нельзя ориентироваться, так как в начале уборки урожайность всегда выше.



Кроме того, этот результат не учитывает среднюю рефакцию в 6%, которая, по оценке Злочевского, в этом году может быть выше из-за интенсивных дождей. «Год влажный, зерно с полей идет влажное, и рефакция будет не меньше, чем 10%. Но может быть и 12-13%, — цитирует его «Интерфаск». — Это существенное снижение конечных показателей». Кроме того, из-за отставания в темпах уборки упускаются оптимальные погодные окна, а прорастание неубранного зерна, особенно активное в условиях дождей, только увеличивает потери при уборке. В результате, по мнению главы РЗС, средний показатель по потерям будет в районе 15%, а урожайность — 36,1 ц/га.



Также Злочевский видит риск резкого снижения качества пшеницы: по его мнению, в общем объеме урожая пшеницы доля продовольственной может составить 60% против 82% в прошлом сезоне из-за наличия влаги.



Проблема будет нарастать, а падение качества может привести к тому, что даже не придется пересматривать некоторые экспортные позиции. «У нас просто не будет достаточного количества ресурсов высоких кондиций для экспорта», — цитирует Злочевского «Интерфакс».



По словам главы РЗС, обобщенный прогноз регионов по сбору зерна в этом году составляет 129 млн т, в том числе 83 млн т пшеницы. Однако, по его мнению, эти показатели достигнуты не будут. Его прогноз — 123-125 млн т, в том числе 83-84 млн т пшеницы.



Между тем, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз производства пшеницы в России сразу на 3 млн т до 95 млн т. Об этом «Интерфаксу» сообщил гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Прогноз валового сбора зерна в целом — 144,5 млн т против прежнего в 140 млн т. Новые оценки основаны на высокой урожайности зерна. При этом эксперт тоже не исключается негативного влияния ряда факторов на итоговые показатели уборочной кампании, в том числе возможна непогода и потери зерна в восточных регионах, падение урожайности яровых зерновых на европейской части страны, высокий коэффициент рефакции из-за влажной погоды. Кроме того, качество зерна, по словам Рылько, оставляет желать лучшего, наблюдается переизбыток фуражной пшеницы и продовольственной пшеницы низких кондиций.

