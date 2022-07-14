ИКАР: урожай зерна может составить рекордные 138,5 млн тонн

На фоне удорожания средств производства падение стоимости пшеницы снизит рентабельность производства Pixabay

В 2022 году сбор зерна в России может достигнуть рекордных 138,5 млн т, из них 90,5 млн т — пшеницы. Такой прогноз «Интерфаксу» озвучил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Прошлый прогноз аналитиков ИКАР составлял 133,5 млн т всего зерна, включая 88,7 млн т пшеницы. Прогноз экспортного потенциала на текущий сельхозгод тоже повышен. Вывоз пшеницы оценивается в 44 млн т (предыдущий прогноз — 42 млн т), зерна в целом — 56,1 млн т (52 млн т).



По мнению эксперта, в Краснодарском крае и Ростовской области стоит ждать рекордных результатов урожайности и валовых сборов. «Подтягивается Ставропольский край, не до рекорда, но до хороших показателей, — добавил он. — Волгоградская область, возможно, даст рекордную валовку». Также, по мнению Рылько, близкой к рекордной может быть урожайность в Центре. В Поволжье ожидается урожай выше среднего, по Уралу и в Сибири ситуация тоже неплохая. Все это вместе с учетом рекордно высокой сохранности озимых стало основанием для повышения прогноза, пояснил Рылько.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что его последняя оценка урожая составляет 136,2 млн т по зерну, из них — 88,1 млн т пшеницы, 19,7 млн т — ячменя, 15 млн т — кукурузы. При этом эксперт видит риски того, что мы не сможем убрать весь урожай из-за текущих проблем с поставками импортной сельхозтехники и запчастей к ней. «Если бы этих проблем не было, мы могли бы собрать существенно больше — порядка 138-139 млн т», — считает Петриченко. По его мнению, большой урожай будет негативно влиять на стоимость зерна. До каких именно уровней могут опуститься цены, эксперт затруднился ответить. Рылько сказал «Агроинвестору», что цены действительно будут снижаться, однако, по его словам, урожай зерна удастся убрать, несмотря ни на какие сложности.



Максимальный прогноз урожая дает Российский зерновой союз (РЗС) — 139 млн т. Об этом «Агроинвестору» рассказала директор аналитического департамента РЗС Елена Тюрина. Ее прошлая оценка составляла 137,6 млн т. Прогноз по сбору пшеницы остается прежним — 89,9 млн т. Основной прирост, по словам Тюриной, ожидается по озимой пшенице — 64 млн т против 53 млн т в прошлом году. Сбор яровой пшенице может составить 25,9 млн т против 23 млн т в прошлом году.



Главным фактором повышения прогноза Тюрина назвала данные Минсельхоза по увеличению посевов зерновых и зернобобовых. При этом, судя по отчетам региональных агроведомств, проблем с уборкой урожая быть не должно. «Пока такой информации не поступало. В ряде регионов уборка идет с опережением графика», — добавила она.



На стоимость пшеницы нового урожая могут повлиять три фактора, продолжает Тюрина: высокий спрос со стороны мирового рынка, хорошие валовые сборы в ЕС и рост предложения из России. «Украина уходит, объемы предложения в мире снизятся, а российская пшеница будет замещать их», — объяснила она.



По ее словам, цены спроса на российскую пшеницу нового урожая в южных регионах России ниже, чем на аналогичную дату прошлого сезона:12,2 тыс. руб. за тонну пшеницы 4-го класса, в прошлом году к этому времени она стоила 13,3 тыс. руб. за тонну. «Предложение растет, цены снижаются. В условиях повышения цен на семена, СЗР и удобрения падение стоимости пшеницы снизит рентабельность производства. Желательно стабилизировать их на комфортном для производителей уровне», — заключила Тюрина.



По словам председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, на высоких темпах уборки Юга России можно «бесконечно корректировать прогноз по урожаю в сторону повышения». «Однако давайте дождемся уборки в Поволжье и Сибири, тогда и поговорим о необходимости корректировок. Для рынка гораздо важнее, что Минсельхоз не меняет свой прогноз, а значит оснований, что изменится оценка экспортного потенциала и, как производная от него, оценка возможных количественных ограничений (квот) на сегодняшний день нет», — считает он.​ По прогнозу Минсельхоза, валовой сбор зерна составит 130 млн т, включая 87 млн т пшеницы.



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