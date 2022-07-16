Аграрии рассчитывают на хороший урожай

Темпы работ и урожайность зерновых выше прошлогодних Pixabay

К 14 июля валовой сбор зерна составил почти 20 млн т, сообщил Минсельхоз. Зерновые и зернобобовые обмолочены с площади 4,9 млн га — на 14% больше, чем на аналогичную дату 2021 года. По данным ведомства, темпы работ и урожайность ряда агрокультур значительно выше прошлогодних. Так, пшеницы собрано 15,5 млн т — на 46,2% больше, чем год назад, ячменя — 3,5 млн т (плюс 29,6%). Отраслевые аналитики прогнозируют, что урожай зерна станет рекордным, однако звучат и определенные опасения, что могут возникнуть потери из-за проблем с техникой и нехваткой необходимых запчастей. «Агроинвестор» спросил сельхозпроизводитлей, как у них идет уборочная кампания или подготовка к ней, и есть ли сложности.



Гендиректор компании «Агрогард» Павел Царев:



- Предприятия холдинга, работающие в Краснодарском крае, закончили уборку озимого ячменя, средняя урожайность составила 80,4 ц/га - 123,6% к плану. Сейчас идет уборка озимой пшеницы, обмолочено 59% площадей с текущей урожайностью 77 ц/га - 118,8% к плану.



Предприятия холдинга, работающие в ЦФО, приступят к уборке 18-20 июля. Прогнозируем валовой сбор пшеницы и ячменя не ниже показателя прошлого сезона, урожайность - согласно плановой или несколько выше, качество зерна будет зависеть от реакции сортов на складывающиеся погодные условия в предуборочную неделю.



Вся техника на предприятиях холдинга в Краснодарском крае, задействованная в уборочных работах, исправна и работает без простоев, зерноуборочные комбайны, грузовой спецавтотранспорт готовы к уборке в ЦФО, тракторы и почвообрабатывающая техника готовы к проведению постуборочного комплекса работ. Предприятия полностью обеспечены необходимыми расходными материалами, ГСМ и запчастями.



Директор по растениеводству «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева Савва Шевель:



- Агрохолдинг начал уборку ячменя в 20-х числах июня и уже приступил к сбору пшеницы. В этом году озимая пшеница занимает 357 тыс. га, озимый ячмень — 23 тыс. га, горох — 21 тыс. га, озимый рапс — 17,5 тыс. га, яровая пшеница и ячмень — 21 тыс. га.



Парк техники полностью укомплектован всеми необходимыми сельхозмашинами, оборудованием и запчастями. В этом году он пополнился 46 комбайнами, 40 энергонасыщенными тракторами отечественного и импортного производства, 35 автомобилями КамАЗ. Большинство поставщиков выполнили свои обязательства по поставке техники в рамках инвестиционной программы, суммарный объем вложений в приобретение новой техники составил почти 4,4 млрд руб. С учетом ухода с российского рынка ряда иностранных производителей мы начали усиливать сотрудничество с российскими заводами: законтрактовали поставки новой сельхозтехники «Ростсельмаш» и «Кировец».



Заместитель гендиректора агропредприятия «Родное» (Тульская область) Дмитрий Инютин:



- В нашем регионе уборка начнется только через две недели. Рассчитываем, что урожай по всем агрокультурам кроме сои будет не хуже прошлогоднего. На вегетацию последней негативно повлияла затянувшаяся холодная весна.



С закупками техники и запчастей для уборки проблем у нас не возникало. Однако были определенные трудности с покупкой агрохимии: на рынке был дефицит оригинальной продукции, а дженерики не совсем нам подходят. Конечно, мы в итоге нашли необходимый объем СЗР, но это было непросто.



Гендиректор «Краснодарзернопродукт-Экспо» Евгений Сидюков:



- Уборочная кампания по пшенице на нашем предприятии заканчивается 16 июля. Из-за холодной весны мы предполагали, что начнем уборку урожая позже обычного, но в связи с засухой в мае и высокими температурами в начале июня начали работу в среднемноголетние сроки. В этом году продолжительность уборки пшеницы на два-три дня меньше, чем в прошлом. Обычно она длится 14-16 дней, сейчас же, учитывая четырехдневный простой из-за дождей, уложимся в 13-14 дней.



В целом можно отметить улучшение показателей качества урожая на нашем предприятии даже относительно прошлого года и тем более в сравнении с теми, что были три-четыре года назад. Мы провели большую работу по опытным исследованиям с ВНИИ зерна, внесли изменения по сортовому составу, работали над технологиями применения средств защиты растений, над нормами внесения удобрений. В зависимости от погодных условий выбираем наиболее эффективные агротехнологии. В итоге получили пшеницу с хорошей натурой и протеином: у нас в основном зерно 4-го и 3-го классов, 5-го совсем мало. Урожайность пшеницы в обоих наших хозяйствах в рамках запланированной — около 70 ц/га, возможно, даже больше. Это показатель выше среднего для Краснодарского края.



Сложностей с техникой, поставками запчастей, перевозками мы не испытываем. В большинстве случаев используем технику отечественного производителя, например, от «Ростсельмаш». Машины работают исправно, их необходимый ремонт мы проводили в «спокойный» период. С логистикой также проблем не возникает.



Директор агрохолдинга «Зерно жизни» (Самарская область) Андрей Зорин:



- Уборочную кампанию мы начнем не раньше, чем через пару недель. Готовность к работам почти стопроцентная. Урожай, судя по всему, будет неплохой, особенно зерновых и зернобобовых. По масличным выводы делать пока рановато: лен выглядит нормально, но его не так много, а подсолнечник пока на стадии формирования. Где-то он развивается лучше, где-то хуже, но сейчас тепло, идут дожди, так что, надеемся, валовой сбор будет хорошим. Однозначно урожай-2022 будет выше прошлогоднего, на который негативно повлияла сильная засуха, но превзойдет ли он результат 2020-го — вопрос. На наш взгляд, это маловероятно.



Немного волнуемся, что при ожидающемся урожае ресурсов, в частности, уборочной техники, автотранспорта, людей, потребуется больше, чем обычно, поэтому сейчас предпринимаем меры для повышения производительности уборочных работ. Технику предпочитаем отечественную, поэтому проблем с поставками запчастей у нас нет и, надеемся, не будет. Что касается мощностей для хранения нового урожая, то наши элеваторы к приемке готовы, серьезные проблемы в этом плане вряд ли будут.

