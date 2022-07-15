Экспортные цены на российскую пшеницу упали до минимума с середины февраля

Прогноз экспорта пшеницы в июле снижен с 2,5 млн тонн до 2,2-2,3 млн тонн flickr.com

Экспортная цена российской пшеницы с протеином 12,5% с поставкой в августе упала до минимума с середины февраля: до $355-360 за тонну FOB, что на $13 ниже, чем на прошлой неделе. Об этом говорится в обзоре аналитического центра «Русагротранса».



По данным аналитиков, средняя стоимость американской пшеницы SRW выросла до $330 за тонну FOB, что на $14 больше, чем неделей ранее, французской с протеином 11,5% — снизилась на $8 до $356 за тонну FOB, германской — уменьшилась $6 на до $365 за тонну FOB. «Биржевой рынок пшеницы укреплялся в конце прошлой недели, но на этой неделе вновь упал на фоне отчета Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA) и улучшения состояния яровой пшеницы в США», — говорится в обзоре.



Ранее FAS USDA в своем июльском отчете повысила прогноз валового сбора пшеницы в России на 0,5 млн т до 81,5 млн т (здесь и далее — без учета Крыма). В том числе потенциал урожая озимой пшеницы оценивается в 59,5 млн т, яровой — 22 млн т. Средняя урожайность может составить 2,93 т/га, общая уборочная площадь агрокультуры оценивается на уровне 27,8 млн га — на 1% больше, чем в июньском обзоре. При этом прогноз по экспорту пшеницы из России остался на прежнем уровне — 40 млн т. Оценка вывоза ближайшего конкурента нашей страны — ЕС — составляет 35,5 млн т. Далее следуют Австралия и Канада, которые могут поставить на внешние рынки по 25 млн т, а также США с 22 млн т.



По данным Союза экспортеров зерна, которые приводит ТАСС, стоимость пшеницы с протеином 12,5% на базисе FOB Новороссийск снизилась до $360 за тонну против $370 неделей ранее. Ключевой фактор — сбор рекордного урожая, пояснил агентству глава союза Эдуард Зернин. Он напомнил, что цены снижаются с начала июня, когда цена пшеницы нового сезона на первом тендере египетской государственной компании GASC составила $442 за тонну.



В обзоре «Русагротранса» также говорится, что цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах укрепились до 14,5-14,7 тыс. руб./т без НДС (+200 руб./т к предыдущей неделе). Причиной этого стало снижение пошлины примерно в 1,6 раза после изменения методики ее расчета. В прошлом году цена составляла 13,6 тыс. руб./т. Закупочные цены на малой воде выросли до 14 тыс. руб./т без НДС (+500 руб./т), в прошлом году они были на уровне 13 тыс. руб./т, сравнивают аналитики.



По их данным, внутренний рынок продолжал снижаться в Центре и Поволжье на фоне ожидания высокого урожая. В Центре цены EXW элеватор на пшеницу старого урожая с протеином 12,5% упали до 13-13,2 тыс. руб./т без НДС (-750 руб.). Новый урожай котируется на 1-1,5 тыс. руб. дешевле. В Поволжье цены опустились до 12,4-12,6 тыс. руб./т (-350 руб.). На Юге цены выросли в связи с укреплением цен в портах и невысоким предложением качественной пшеницы, составив 13-13,4 тыс. руб./т (+700 руб.).



В Сибири закупочная активность внутренней переработки остается низкой, отмечают аналитики «Русагротранса». Цены закупки казахстанскими покупателями уменьшились на 800 руб./т. На базисе EXW элеватор средняя цена составила в среднем 13,75 тыс. руб./т без НДС (-700 руб./т). Прогноз экспорта пшеницы с учетом ЕАЭС в июле снижен с 2,5 млн т до 2,2-2,3 млн т, что соответствует уровню прошлого года, заключили в «Русагротрансе».



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