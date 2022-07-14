Экспорт пшеницы в сезоне-2022/23 может составить 42,5 млн тонн

Конечные запасы пшеницы по итогам сезона могут составить 10,6 млн тонн ooo-avg.ru

В сезоне-2022/23 экспорт пшеницы из России с учетом поставок в страны ЕАЭС может составить 42,5 млн т, пишет РИА «Новости» со ссылкой на материалы аналитического центра «ПроЗерно». Вывоз всего зерна аналитики прогнозируют на уровне 53,27 млн т, включая 4,8 млн т ячменя и 3,5 млн т кукурузы.



В прошлом сезоне на внешние рынки, по оценке «ПроЗерна», было отгружено 40,77 млн т зерна, из них 31,5 млн т пшеницы, 3,56 млн т ячменя и 3,57 млн т кукурузы. По данным Минсельхоза, экспорт составил 38,1 млн т, включая 30,7 млн т пшеницы.



Эксперты центра считают, что в связи с закупками в интервенционный фонд вывоз может сократиться, а запасы зерна в целом — увеличиться на 1-2 млн т. В частности, конечные запасы пшеницы в сезоне-2022/23 могут составить 10,6 млн т против 9 млн т в прошлом сельхозгоду, а зерна в целом — 16,61 млн т (14,64 млн т).



Согласно последней оценке «ПроЗерна», в 2022 году в России будет собрано 136,1 млн т зерновых, в частности 88,1 млн т пшеницы, 19,6 млн т ячменя и 15 млн т кукурузы. По прогнозу Минсельхоза, урожай зерна может составить 130 млн т, в том числе рекордные 87 млн т пшеницы.



Минсельхоз США накануне повысил оценку валового сбора пшеницы в России на 0,5 млн т до 81,5 млн т без учета Крыма, писал «Агроинвестор». При этом прогноз экспорт агрокультуры американские аналитики оставили без изменения — 40 млн т. Также они оценивают потенциал вывоза кукурузы на уровне 3,8 млн т, ячменя — 6 млн т. Валовой сбор этих агрокультур может составить 14,5 млн т и 19,5 млн т соответственно.



В интервенционный фонд в этом году планируется закупить 1 млн т пшеницы, до 2024-го — 3 млн т, ранее рассказывал директор «Объединенной зерновой компании» Дмитрий Сергеев в ходе беседы с президентом Владимиром Путиным.



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