Производственные затраты аграриев существенно выросли Pixabay

В этом году Россия может обновить рекорды по сбору зерновых и масличных. Таким прогнозом поделился Владимир Петриченко, гендиректор аналитической компании «ПроЗерно», на организованной ей Балтийской зерновой ассамблее «Белые ночи», которая прошла в Санкт-Петербурге. Урожай зерна, по оценке «ПроЗерна», составит 136,2 млн т, в том числе пшеницы — 88,1 млн т. Данные показатели превзойдут предыдущие рекорды в 135,5 млн т и 86 млн т соответственно, установленные в 2017-м.



В некоторых регионах уже началась уборочная кампания. Информацией о качестве зерна нового урожая в ходе ассамблеи поделилась директор Санкт-Петербургского филиала Центра оценки качества зерна Анита Милехина. Из 55 тыс. т обследованной мягкой пшеницы нового урожая 92% относится к 4-му классу, при этом 1,5 тыс. т — 2-го класса.



Сбор масличных тоже может стать рекордным, превзойдя самые высокие показатели, которые отмечались в прошлом году, оценил Петриченко. Урожай подсолнечника он прогнозирует на уровне 15,7 млн т против 15,65 млн т в 2021-м, сои — 5,4 млн т против 4,8 млн т, рапса — 3,8 млн т против 2,8 млн т, льна — 1,4 млн т против 1,3 млн т. Кроме того, мы можем собрать рекордный урожай гороха — 4,29 млн т, побив рекорд 2017-го в 4,26 млн т.



С учетом хороших видов на урожай, в новом сезоне Россия может отгрузить на внешние рынки 40 млн т пшеницы против 33 млн т в прошедшем сельхозгоду. При этом международная торговля будет проходить в условиях геополитической напряженности, которая, по словам руководителя Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Снитко, привела к тому, что страны начали торговать между собой по новым стандартам. «Протекционизм международного товарооборота нарастает, появляется дополнительное количество торговых блоков, больше ввозных пошлин на ряд товаров, что не благоприятствует развитию мировой экономики в целом», — пояснила она.



Снитко подчеркнула, что мир находится на пороге стагфляции, и высока вероятность того, что глобальная экономика столкнется с рецессией. Таких периодов, когда одномоментно росли цены на все биржевые товары, как сейчас, не так много — последний был в 1970-е, когда мир столкнулся с сильным энергетическим кризисом, напомнила она. «Европа и США сталкиваются с высочайшей инфляцией, которая связана с беспрецедентным увеличением цен на основные товары на внешних рынках», — отметила эксперт.



В России в первом полугодии отмечалась высокая волатильность рубля, которая болезненно сказывается на экономике страны, кроме того, в феврале-марте наблюдалась существенная инфляция, напомнила Снитко. В итоге затраты отечественных аграриев существенно выросли. В частности, средства защиты растений в первой половине 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021-го в зависимости от их вида подорожали на 45-65%, рассказал гендиректор компании «ФМРус» Алексей Чирков.



Для того, чтобы поддержать аграриев, правительство приняло решение пересчитать экспортную пошлину на рубли. По словам Петриченко, при текущей конъюнктуре рынка при прежнем механизме расчетов она бы составляла 8 тыс. руб./т, а при новой схеме — 4,6 тыс. руб./т, на 3,4 тыс. руб./т меньше. Однако, как отметили некоторые участники ассамблеи, в условиях растущей себестоимости производства, увеличения затрат на логистику и низкого курса рубля снижение уровня пошлины является для сельхозпроизводителей весьма слабым утешением.



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