В этом году в интервенционный фонд планируется закупить 1 млн тонн пшеницы

Интервенционный фонд — это не только продовольственная безопасность страны, он помогает производителям и переработчикам в период засухи и неурожая Д. Абрамов

В 2022 году Минсельхоз планирует закупить в интервенционный фонд 1 млн т пшеницы и 90 тыс. т сахара. До 2024-го предполагается закупить до 3 млн т пшеницы и 250 тыс. т сахара. Об этом рассказал директор «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) Дмитрий Сергеев в ходе беседы с президентом Владимиром Путиным.



Интервенционный фонд — это не только продовольственная безопасность страны, подчеркнул Сергеев, он также помогает производителям и переработчикам в период засухи и неурожая: государственные интервенции используются для стабилизации цен. «Также он используется в гуманитарных целях, поддерживает элеваторную инфраструктуру и несет на себе социальные функции», — отметил он.



Сергеев уточнил, что когда в интервенционном фонде будет 3 млн т пшеницы, для ее хранения будет задействовано около ста элеваторов в 24 регионах, что обеспечит работой примерно 10 тыс. человек, тогда как сейчас работает 1,5 тыс. «Самая большая загрузка интервенционного фонда была в 2010 году, и тогда было задействовано 456 элеваторов и 35 тыс. сотрудников», — добавил Сергеев.



Минсельхоз утвердил минимальные и максимальные цены, при достижении которых в 2022—2023 годах могут проводиться закупочные и товарные интервенции на рынках зерна и сахара. Обе группы цен рассчитаны с НДС, едины для всех регионов и будут действовать с 31 июля 2022 года по 30 июня 2023-го.



Закупочные цены:



— пшеница 3-го класса — 15,84 тыс. руб./т

— пшеницы 4-го класса — 15,07 тыс. руб./т

— рожь не ниже 3-го класса — 11,11 тыс. руб./т

— ячмень — 12,98 тыс. руб./т

— сахар — 36,96 тыс. руб./т.



Цены реализации из интервенционного фонда:



— пшеница 3-го класса — 17,38 тыс. руб./т

— пшеницы 4-го класса — 16,61 тыс. руб./т

— рожь не ниже 3-го класса — 12,21 тыс. руб./т

— ячмень — 14,3 тыс. руб./т

— сахар — 40,7 тыс. руб./т.

ОЗК уделяет большое внимание внешнеторговой деятельности: за 2021 год экспорт составил почти 3 млн т, рассказал президенту Сергеев. По его словам, компания стремится полностью избавиться от посредничества международных трейдеров и напрямую работать со странами-импортерами, а также активно переходит на расчеты в национальной валюте с партнерами из дружественных стран. Для дальнейшего увеличения экспорта компания реализует крупную инвестиционную программу: увеличивает мощность перевалки Новороссийского комбината хлебопродуктов до 11,6 млн т в год.



Сейчас у ОЗК девять элеваторов общей емкостью хранения 700 тыс. т, три перерабатывающих предприятия суммарной мощностью переработки 500 тыс. т, два портовых терминала совокупной мощностью 8 млн т и около 1,5 тыс. вагонов-хопперов. Выручка компании за 2021 год составила 104,6 млн руб. — на 62% больше, чем в 2020-м. Чистая прибыль выросла в два раза до 4,6 млрд руб.



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