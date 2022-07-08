Мировые цены на пшеницу продолжают резко снижаться

В июле может быть вывезено 2,5 млн т пшеницы Pixabay

Экспортная стоимость российской пшеницы с протеином 12,5% с поставкой в июле-августе упала до $370 за тонну FOB. Это на $20 ниже, чем на предыдущей неделе, говорится в обзоре аналитического центра «Русагротранса». Цены в странах-конкурентах опустились ниже, чем в России. Так, средняя цена на американскую пшеницу SRW рухнула сразу на 43 $ - до $316 за тонну FOB, на французскую с протеином 11,5% - до $364 за тонну FOB (-$23/т), на германскую — $371 за тонну FOB (-$20/т).



По данным аналитиков, биржевой рынок пшеницы снизился до февральских уровней. Этому способствовали большие площади под пшеницей в Канаде, резкое улучшение состояния яровой пшеницы в США и прогнозы рекордного урожая пшеницы в России. Также на рынки оказывает давление новая волна коронавируса в Европе.



По данным «Русагротранса», площадь яровой пшеницы в Канаде составила 10,3 млн га против 9,5 млн га годом ранее. Средние ожидания рынка составляли 10 млн га. Доля яровой пшеницы в хорошем и отличном состоянии в США выросла до 66% (59% неделей ранее, 16% в прошлом году, ожидания рынка — 59%).



Цены на пшеницу 4-го класса с протеином 12,5% в глубоководных портах опустились до 14200-14600 руб./т без НДС (-600 руб./т). В прошлом году цена составляла 13450 руб./т. Закупочные цены на малой воде снизились до 13500 руб./т без НДС (-100 руб./т), в прошлом году — 12800 руб./т.



Египетский GASC в рамках частных переговоров законтрактовал с поставкой в сентябре-октябре 444 тыс. т пшеницы. Из них 214 тыс. т российской, 170 тыс. т французской и 60 тыс. т румынской по единой цене $416/т C&F. Расчетная цена FOB Черное море составила около $370-375/т.

Внутренний рынок продолжал снижаться на фоне высоких видов на урожай, говорится в обзоре. Так, в Центре цены EXW элеватор на пшеницу 4-го класса с протеином 12,5% опустились до 13700-13900 руб./т без НДС (-300 руб./т), в Поволжье — до 12500-13200 руб./т (-500 руб./т), на Юге оставались на уровне 12300-12500 руб./т. В среднем по Сибири расчетная цена EXW элеватор выросла до 14450 руб./т (+350 руб./т к предыдущей неделе).



«Активность переработчиков низка, однако оживился спрос со стороны Казахстана и Киргизии на фоне окончания запрет на вывоз пшеницы в страны ЕАЭС с 1 июля, — сообщили аналитики. — Диапазон цен — от 14100 руб./т до 16000 руб./т без НДС франко-вагон с тенденцией к снижению против 17500-18000 руб./т без НДС двумя неделями ранее».



Согласно предварительным данным «Русагротранса», по итогам сезона-2021/22 вывоз пшеницы из России составил почти 33 млн т. Прогноз экспорта пшеницы в июле 2022 года составляет около 2,5 млн т, что выше, чем год назад (2,25 млн т.)

