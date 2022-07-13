Минсельхоз США повысил прогноз урожая пшеницы в России

Российские аналитики прогнозируют рекордный урожай Pixabay

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в своем июльском отчете повысила прогноз валового сбора пшеницы в России на 0,5 млн т до 81,5 млн т (здесь и далее — без учета Крыма). В том числе потенциал урожая озимой пшеницы оценивается в 59,5 млн т, яровой — 22 млн т. Средняя урожайность может составить 2,93 т/га, общая уборочная площадь агрокультуры оценивается на уровне 27,8 млн га — на 1% больше, чем в июньском обзоре.



При этом прогноз по экспорту пшеницы из России остался на прежнем уровне — 40 млн т. Оценка вывоза ближайшего конкурента нашей страны — ЕС — составляет 35,5 млн т. Далее следуют Австралия и Канада, которые могут поставить на внешние рынки по 25 млн т, а также США с 22 млн т.



Прогноз урожая кукурузы в России американские аналитики понизили с 15,5 млн т до 14,5 млн т, экспорт агрокультуры может составить 3,8 млн т против 4,3 млн т в июньском обзоре. Оценка Минсельхоза США по урожаю ячменя осталась на уровне 19,5 млн т, по его экспорту — на уровне 6 млн т.



Прогноз Минсельхоза России по урожаю зерна — 130 млн т, в том числе 87 млн т пшеницы, экспорт зерна в 2022/23 сельхозгоду может составить 50 млн т. В сезоне-2021/22 за рубеж было отгружено 38,1 млн т зерна, в том числе 30,7 млн т пшеницы.



В начале июля аналитический центр «Русагротранса» вновь повысил прогноз производства пшеницы в России, в этот раз на 0,7 млн т — до рекордных 90 млн т. Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина тогда говорила «Агроинвестору», что повысила свою оценку урожая пшеницы с 89,5 млн т до 89,9 млн т. В целом сбор зерна может составить 137,6 млн т.



На прошлом неделе оценку валового сбора зерна повысил и гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Его прогноз — 136,2 млн т зерна, включая 88,1 млн т пшеницы. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько повысил свою оценку сбора пшеницы до 88,7 млн т в конце июня. Ранее базовый прогноз ИКАР был на уровне 87 млн т. По словам эксперта, текущая оценка — это колоссальный объем. В целом валовой сбор зерна может составить 135,2 млн т в базовом сценарии.



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