Центробанк одобрил российский товарный индекс на пшеницу

Торги расчетным фьючерсным контрактом на индекс пшеницы начнутся 19 июля Pixabay

Центробанк (ЦБ) одобрил первый российский товарный индекс — биржевой индекс на пшеницу, который ежедневно по итогам торгов рассчитывает Национальная товарная биржа (НТБ). Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Для участников рынка индекс является ориентиром, который они могут использовать для решения бизнес-задач и запуска инструментов хеджирования ценовых рисков, уточняет ЦБ.



Также индекс можно применять при регулировании товарных рынков.



Оценка качества формирования индекса была проведена совместно с представителями Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы и Минфина. На примере первого индекса ЦБ подготовит предложения по созданию механизма межведомственной оценки и направит их для обсуждения в правительство.



НТБ в мае начала расчет и ежедневную публикацию нового биржевого индикатора — индекса стоимости пшеницы. Значение индекса рассчитывается по итогам товарных аукционов на закупку пшеницы, которые проводятся на НТБ с августа 2021 года. Основой индекса является средневзвешенная цена тонны пшеницы 4-го класса с условием поставки CPT Новороссийск, в российских рублях, без НДС.



Торги расчетным фьючерсным контрактом на индекс пшеницы, а также маржируемыми опционами на этот контракт начнутся 19 июля, сообщает пресс-служба Мосбиржи. К торгам по расчетным фьючерсным контрактам будут допущены контракты с исполнением с сентября по декабрь 2022 года. Цена исполнения контракта будет равна среднеарифметическому значению индекса пшеницы на условиях поставки СРТ Новороссийск за предшествующий дню исполнения контракта календарный месяц. В случае с маржируемым опционом на расчетный фьючерс к торгам будут допущены контракты с исполнением в сентябре и октябре 2022 года.



Управляющий директор по деривативам Московской биржи Владимир Яровой, слова которого приводятся в сообщении биржи, отметил, что переход на российские товарные индексы сегодня более чем актуален. По его словам, для участников аграрного рынка новый инструмент должен стать индикатором стоимости пшеницы в режиме реального времени, удобным способом инвестирования в российский рынок пшеницы и открыть широкие возможности по управлению ценовыми рисками. Контракт является расчетным, а значит отсутствует риск физической поставки товара по контракту, добавил Яровой.



По словам председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, появление официального биржевого индекса на пшеницу — важный шаг на пути к суверенитету отечественного зернового рынка и подтверждение его зрелости. «Долгие годы и участники рынка, и органы государственной власти использовали иностранные ценовые индикаторы, которые рассчитывали отнюдь не дружественные нам агентства, — сказал он «Агроинвестору». — Это приводило к манипуляциям с ценами на российское зерно, о чем мы неоднократно заявляли. Поэтому мы рады, что давно назревшие решения получают путевку в жизнь».



Зернин выразил надежду, что следующим шагом станет организация биржевых торгов и расчет соответствующего индекса на базисе FOB. «Ментальность менять труднее всего. Нам давно пора осознать, что Россия является маркет-мейкером мирового зернового рынка, а не заложником чужих провокаций и манипуляций», — подчеркнул он.



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