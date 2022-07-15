В России снова увеличится пошлина на пшеницу

Пошлина рассчитывается в рублях уже в третий раз НПК «Объединенная Вагонная Компания»

Экспортная пошлина на пшеницу с 20 июля повысится до 5,9 тыс. руб. за тонну против 5,5 тыс. руб. за тонну неделей ранее, говорится в материалах Минсельхоза. Пошлина на ячмень увеличится с 3,7 тыс. руб. до 4,4 тыс. руб. за тонну, на кукурузу — до 3,1 тыс. руб. за тонну (3 тыс. руб.». Новые ставки будут действовать до 26 июля. Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $386,8 за тонну пшеницы ($401,6 неделей ранее), $332,9 — ячменя ($340,7), $303 — кукурузы ($323).



С 6 июля пошлины на зерно рассчитываются в рублях, а не в долларах. Минсельхоз надеется, что это позволят поддержать экспорт продукции АПК, снизив влияние колебаний валютных курсов на размер вывозных пошлин, а также обеспечить стабильную ценовую ситуацию на внутреннем рынке.



Пошлина рассчитывается в рублях уже в третий раз, однако вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что рынок пока не смог прочувствовать изменения, потому что «по сути, мало что изменилось». Он считает, что пошлина некорректно отображает реальную ситуацию на рынке. «Мировые цены падают, затраты сельхозпроизводителей растут, одновременно повышается пошлина, и снижается их доход. Раздражение аграриев находится на весьма высоком уровне», — отметил Корбут.



Глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, падение экспортных цен неизбежно приведет к снижению пошлины. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко ранее говорил «Агроинвестору», что надеется на уменьшение пошлины в результате ее перевода в рубли. Это нужная, вынужденная и срочная мера, подчеркивал эксперт.



Ранее «Агроинвестор» со ссылкой на данные аналитического центра «Русагротранса» писал, что экспортная цена российской пшеницы с протеином 12,5% с поставкой в августе упала до минимума с середины февраля: до $355-360 за тонну FOB, что на $13 ниже, чем на прошлой неделе.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

