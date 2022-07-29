В августе Россия может экспортировать 3,5 млн тонн пшеницы

Импортеры ожидают открытия украинского экспорта с более низкими ценами «Росморпорт»

Экспорт пшеницы из России в августе может составить около 3,5 млн т против 5,3 млн т год назад, когда наблюдался всплеск поставок на фоне низкой пошлины и роста цен, следует из данных аналитического центра «Русагротранса». Оценка экспорта пшеницы в июле 2022 года, включая страны ЕАЭС, — около 2,26 млн т — это уровень прошлого года. Сейчас экспортные цены по-прежнему стабильны — $355-360/т (FOB, поставка в августе). Цены на пшеницу (12,5% протеина) в глубоководных портах выросли до 14,2-14,4 тыс. руб./т без НДС (+300 руб./т к предыдущей неделе). В прошлом году цена составляла 14,8 тыс. руб./т. Закупочные цены на малой воде увеличились до 13,3-13,4 тыс. руб./т без НДС (+700 руб./т), в прошлом году было 14,35 тыс. руб./т.



Внутренний рынок в европейской части России продолжал снижаться, следует из данных «Русагротранса». Так, в Центре цены на пшеницу EXW снизились до 10,8-11,8 тыс. руб./т без НДС (минус 200 руб./т), в Поволжье — выросли до 11,6-11,8 тыс. руб./т (плюс 250 руб./т). В Сибири на базисе EXW элеватор средняя цена составила 13,65 тыс. руб./т без НДС (минус 300 руб./т). Сельхозпроизводители неактивно продают пшеницу по снизившимся ценам спроса, особенно в ситуации растущего объема предложения зерна нового урожая с пониженным протеином во всех регионах Юга, Центра и Волги, где идет уборка.



«Спрогнозировать экспорт пшеницы в августе очень сложно: почти все сделки заключаются на условиях спота, но я надеюсь, что он превысит 3 млн т и достигнет порядка 3,5 млн», — говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Этот объем меньше прошлогодних результатов по ряду причин. Так, сейчас импортеры ожидают открытия украинского экспортного коридора, а украинская пшеница в ближайшем будущем может быть гораздо дешевле российской. «А у нас сочетание огромного урожая с экспортными пошлинами, что в нынешних условиях не позволяет покупать пшеницу по конкурентным ценам», — прокомментировал Рылько «Агроинвестору».



Аналитический центр «СовЭкон» в очередной раз повысил прогноз урожай пшеницы — на 1,7 млн т до 90,9 млн т. Также аналитики скорректировали прогноз экспорта агрокультуры в этом сезоне, увеличив его на 0,3 млн тдо рекордных 42,9 млн т, сообщает «Интерфакс». Общий экспорт зерновых и зернобобовых оценивается в 55,4 млн т (+0,4 млн т к предыдущему прогнозу).

В обозримой перспективе экспортные цены на пшеницу будут во многом зависеть от работы коридора по вывозу сельхозпродукции из Украины — если он оправдает ожидания импортеров, то вероятна коррекция вниз. Также сейчас остро встает вопрос качества российской пшеницы — мировой рынок по инерции продолжает ждать от нашей страны массовых поставок пшеницы с 12,5% протеина, со стандартными остальными качественными параметрами, а такой пшеницы не так много, добавляет эксперт. ​



Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут говорит, что ресурсы позволяют отправить на экспорт 4,5 млн т пшеницы, но из-за ценовой конъюнктуры — слишком низкие цены и курс доллара не удовлетворяют сельхозпроизводителей — на внешние рынки уйдет только около 3,2-3,3 млн т пшеницы. «Экспорт сейчас идет существенно лучше, чем в прошлом месяце, но он хуже, чем в 2021 году и существенно ниже возможностей: высокие переходящие запасы должны были обеспечить рост экспорта до 4 млн т, но опять же низкий курс доллара и косвенные санкционные ограничения не дают этого сделать», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. Делать какой-либо прогноз по экспортным ценам сейчас сложно: фьючерсы в США корректируются вниз или стабильны, в Европе — идут вверх из-за засухи, а российские цены обычно ориентируются на европейские, но вопрос в стамбульской сделке — будет ли реальный активный экспорт, заключает он.



Пошлина на экспорт пшеницы с 3 августа понизится до 4626,8 руб. за тонну против 4951,7 руб. неделей ранее, говорится в материалах Минсельхоза. Пошлина на ячмень уменьшится с 3002,6 руб. до 2945,4 руб., на кукурузу — повысится с 2923,4 руб. до 3311,4 руб. за тонну. Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены $371,9, на ячмень — $311,2, на кукурузу — $320,2 за тонну.

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