Российское зерно продолжает дешеветь

В июле экспорт зерна сократился относительно прошлого года КСК

Стоимость зерна на внутреннем рынке продолжает падать из-за ожиданий рекордного урожая. Об этом говорится в обзоре аналитического центра «СовЭкон». По данным аналитиков, цены на пшеницу 5-го класса снизились на 375 руб. до 11200 руб. за тонну (средняя цена по европейской части России, без НДС). Предложение фуражного зерна быстро растет. «Его доля, как правило, относительно высока для хороших урожайных лет, таких как текущий», — отмечают аналитики. При этом они полагают, что дополнительно качество снизили недавние обильные дожди: на Юге, в долине Волги и в Центре выпало до 50 мм осадков.



Цены на Юге выросли из-за более высокого спроса со стороны экспортеров. Так, стоимость пшеницы с протеином 12,5% в глубоководных портах увеличилась до 13600-14200 руб./т с 13500-14000 руб./т неделю назад, сравнил «СовЭкон». Спрос со стороны экспортеров повышается из-за ослабления рубля и снижения экспортных пошлин.



С начала сезона стоимость французской пшеницы стала меньше на 6,5% ($357 за тонну), говорит Директор аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. Хотя на прошлой неделе показатель вырос на $3. «Это может быть связано с информацией о засухе в Европе и возможном снижении валовых сборов пшеницы. Американская пшеница тоже подорожала на 6,5% до $341 за тонну, российская — на 2,5% с начала прошлой недели. Сейчас стоимость составляет $367 за тонну», — рассказала она «Агроинвестору». По словам Тюриной, поддержку конкурентоспособности российской пшеницы оказывает снижение экспортной пошлины в долларовом эквиваленте. К 29 июля она составляла 4626 руб. за тонну ($75,5), что на $10 меньше, чем к 1 июля 2022 года.



Глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что, по его данным, экспортная стоимость российской пшеницы с протеином 12,5% составляет $345 за тонну, с протеином 11,5% — $330-335 за тонну.



В июле 2022 года из России, по предварительной оценке, было вывезено на 17% меньше зерна, чем в июле прошлого года: 3,1 млн т против 3,7 млн т, продолжает Тюрина. Экспорт пшеницы сократился на 10,4% до 2,8 млн т. В прошлом году за июль было вывезено 3,2 млн т агрокультуры. Экспорт ячменя уменьшился на 64% до 181 тыс. т (491 тыс. т в июле 2021-го), кукурузы — упал на 7% до 119 тыс. т против 128 тыс. т в июле прошлого года, привела данные она.



По словам Тюриной, тенденция к сокращению числа стран-импортеров российской пшеницы сохраняется. Так, в июле ее закупали 17 стран, тогда как в аналогичном месяце прошлого года — 40 государств. «При этом появляются новые страны, закупающие значительные объемы, в прошлом году в июле они закупали меньше. Речь идет, в частности, о Саудовской Аравии, которая второй месяц активно покупает нашу пшеницу. Объемы закупок выросли больше, чем в четыре раза». — рассказала Тюрина. Также в 2,3 раза больше стала покупать Ливия, на 50 тыс. т увеличил закупки Ливан. ​



Крупнейшим покупателем российской пшеницы стал Иран, который приобрел 568 тыс. т против 468 тыс. т в июле 2021-го, продолжает она. А вот Турция снизила закупки относительно июля прошлого года на 24%. Аналогичная ситуация с Египтом, который сократил импорт на 44% до 243 тыс. т. «Египет ищет новых поставщиков для снижения рисков непоставки товара. Есть информация, что он планирует закупать большие объемы в Индии и Латинской Америке», — добавила Тюрина.



Кроме того, российскую пшеницу пока перестали покупать Центральная и Южная Африка. В прошлом сезоне импортерами были Ангола, Руанда, Сенегал, Нигерия, Мозамбик и другие. В июле текущего года поставок не было вообще, отмечает Тюрина. Также продолжается тенденция к снижению количества компаний-экспортеров пшеницы. В этом году в июле агрокультуру на внешние рынки отгружали 30 игроков, тогда как в прошлом году — 60.



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