Минсельхоз сохранил прогноз урожая зерна

Темп уборочной кампании ниже прошлогоднего, но урожайность выше М Стулов

При благоприятных погодных условиях урожай зерна в России в этом году составит 130 млн т, сказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе пленарного заседания «Всероссийского дня поля — 2022». Также, по его словам, сбор масличных будет на уровне 22,6 млн т, сахарной свеклы — 41,5 млн т, овощей и картофеля (в организованном секторе) — 7 млн т, плодов и ягод — 1,5 млн т. При этом посевные площади, по предварительным оценкам, в этом году выросли на 1 млн га.



Сейчас намолочено более 40 млн т зерна, ключевые регионы-производители уже начали собирать урожай овощей, масличных и картофеля, рассказал министр. По его словам, все идет достаточно штатно. «В перспективе нужно усиливать нашу продовольственную самодостаточность, которая выражается в развитии собственного производства, решении вопросов агрологистики и повышении доступности нашей продукции», — отметил Патрушев. Он также добавил, что ФГИС «Зерно» должна заработать с 1 сентября и переносов запуска системы не будет. Министр также обратил внимание на сельхозстрахование: его темпы нужно наращивать. «Для дополнительной стимуляции аграриев прорабатывается вопрос увязки субсидий со страхованием. Я думаю, это будет сделано и это должно подтолкнуть коллег», — добавил Патрушев.



Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства Мы постоянно отслеживаем цены на зерно и, как и вы, видим прекрасно тренд на их снижение. В случае, если цены продолжат снижаться и далее, мы примем решение и увеличим прямую поддержку производителей в рамках постановления №118.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько в ходе «Всероссийского дня поля — 2022» сказал, что Россия в этом году может собрать рекордный урожай масличных — 26,89 млн т против 24,84 млн т годом ранее, но из-за ограничений экспорта существенно пополнятся переходящие запасы. «Исходя из сегодняшнего дня, мы считаем, что у нас будет рекорд по производству подсолнечника. Пока очень скромная оценка — это 16 млн т. Но есть вероятность, что будет и больше, потому что очень вовремя прошли осадки по всем ключевым регионам, и все выглядит вполне себе здорово», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).



По информации Минсельхоза, к 28 июля в России собрано 39,9 млн т зерна, что на 11 млн т меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (50,9 млн т). Зерновые и зернобобовые обмолочены с 9,4 млн га против 15,4 млн га годом ранее. Урожайность в этом году существенно выше прошлогодней — 42,3 ц/га против 33 ц/га. В том числе пшеница обмолочена с 7,8 млн га (11,3 млн га в 2021 году), намолочено 34,5 млн т против 39,2 млн т годом ранее. Урожайность составила 44 ц/га (34,6 ц/га).



Из сообщения Минсельхоза также следует, что ячмень к 28 июля убран с 1 млн га (2,5 млн га), намолочено 4,3 млн т (7,7 млн т) при урожайности 41,3 ц/га (30,9 ц/га). Рапс обмолочен с 273,2 тыс. га (138,9 тыс. га), собрано 712,6 тыс. т (373,8 тыс. т), урожайность составила 26,1 ц/га (26,9 ц/га). Сельхозорганизации и фермеры убрали картофель с 8,9 тыс. га (9,9 тыс. га), накопано 249,3 тыс. т (282,8 тыс. т) при урожайности 279,8 ц/га (285,6 ц/га). Овощи убраны с 33,3 тыс. га (32,7 тыс. га), собрано 330,3 тыс. т (343,7 тыс. т), урожайность составила 99,2 ц/га (105,2 ц/га).



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