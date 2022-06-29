Уборочная кампания активно идет на юге страны «Ростсельмаш»

На минувшей неделе в регионах России ускорилось падение цен на зерно, которое началось после старта уборочной кампании, следует из мониторинга аналитической компании «ПроЗерно», на который ссылается «Интерфакс».



Так, пшеница 3-го класса (EXW) больше всего подешевела в Сибири — на 480 руб. до 16,3 тыс. руб. за тонну. В Черноземье цены снизились на 465 руб. до 15,8 тыс. руб./т, на Юге и в Поволжье — на 400-435 руб. примерно до 16 тыс. руб. и 15,8 тыс. руб. за тонну соответственно. В Центре и на Урале пшеница подешевела на 335-365 руб. до 15,85 тыс. руб. и 17,7 тыс. руб. за тонну.



Пшеница 4-го класса дешевела быстрее. Самым незначительным было снижение на Урале и в Сибири — на 300-335 руб. до 17,3 тыс. руб. и 15,67 тыс. руб. соответственно, заметнее всего цена упала на Юге — на 735 руб. до 15,3 тыс. руб./т. Стоимость пшеницы 5-го класса в зависимости от макрорегиона уменьшилась в диапазоне от 165 руб. до 615 руб. и составила 14,7-15 тыс. руб. за тонну.



Ячмень сильнее всего подешевел на Юге — на 735 руб. до 13,6 тыс. руб. за тонну, там же «ПроЗерно» зафиксировало самое заметное снижение стоимости кукурузы — на 665 руб. до 14,6 тыс. руб. за тонну. Лидером по падению цен остается горох: за неделю цены на него в Центре и Черноземье рухнули на 2,4 тыс. руб., на Юге — на 700 руб., в Поволжье — на 665 руб. за тонну.



На этой неделе в России был собран первый миллион тонн зерна нового урожая. По данным Минсельхоза, к 27 июня российские аграрии намолотили 1,1 млн т. Уборочная кампания активно идет на юге страны — в Чечне, Дагестане, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях. Вскоре подключатся и другие регионы.



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