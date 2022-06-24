Расчет экспортных пошлин на зерно и подсолнечник могут поэтапно перевести в рубли

Если изменения не будут введены, то аграриям придется продавать зерно и масличные по себестоимости или ниже А. Гордеев

Профильные ведомства обсуждают модернизацию демпферного механизма при экспорте продукции АПК. Речь идет о дисконте к экспортной пошлине на зерно и подсолнечник и постепенном переводе пошлин на рубли для сохранения рентабельности и инвестиционной привлекательности российских сельхозпроизводителей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. «Речь идет о предоставлении определенного дисконта к вывозной пошлине с учетом рисков снижения рентабельности производства. Это не отразится на ценах на внутреннем рынке, но поддержит экспорт. В том числе обсуждается возможность поэтапного перехода к расчету пошлины в рублях», — сказал собеседник агентства.



О возможных изменениях в расчете пошлин знают и несколько участников зернового рынка. «Обсуждение идет, но консенсуса пока нет», — сказал один из них. Другой собеседник агентства уточняет, что камнем преткновения пока является необлагаемый пошлиной порог цены. «У финансово-экономических ведомств серьезно завышена оценка эффективности деятельности сельхозпроизводителей», — сказал он, отметив при этом, что существенное подорожание материально-технических ресурсов приводит к значительному росту себестоимости производства.



Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский также рассказал РИА «Новости», что в России обсуждается возможность пересмотра формулы расчета экспортной пошлины на зерно. «Речь не о расчетах за зерно в рублях, а о пересмотре формулы. Пошлина номинирована в долларах, и это сейчас дополнительный риск — так как она номинирована в долларах, мы не можем переходить на расчеты в рублях и не можем обеспечить конкурентоспособность экспорта, и речь идет о том, чтобы поменять в принципе подход», — сказал Злочевский.



О том, что правительство будет донастраивать демпферный механизм регулирования экспорта продукции АПК, на Петербургском международном экономическом форуме говорил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, это будет делаться таким образом, чтобы сохранялись стимулы к инвестициям в сельское хозяйство. «Этот демпфер работает, и мы дальше будем его гибко донастраивать, с тем чтобы одновременно с этим сохранять стимулы к инвестициям в сельское хозяйство внутри нашей страны, чтобы цены были экономически привлекательны и для поставок на внутренний рынок, и для поставок на внешний рынок», — цитировал Решетникова «Интерфакс».



Между тем, сибирские сельхозпроизводители говорят о профиците зерна в округе — его экспорту и внутрироссийской транспортировке мешают высокие тарифы и введенные правительством ограничения. «Опора России» со ссылкой на обращение аграриев округа написала письмо в профильный комитет Совета Федерации с просьбой решить проблему вывоза избыточного зерна из региона. Одной из главных проблем, по словам председателя комиссии «Опоры России» по развитию зернового комплекса Сергея Соколова, стала тарифная дискриминация перевозок российского зерна через Казахстан в страны Средней Азии, Афганистан и Пакистан: стоимость перевозки тонны на километр для казахстанских переработчиков зерна составляет 51 руб., а для российских — 192 руб., притом что Россия сохраняет льготы для транзитных перевозок зерна из Казахстана в порты Южного федерального округа.

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко также говорит, что изменения механизма демпфера обсуждаются, но какими конкретно они будут — пока неизвестно. «Например, обсуждается вариант пошлины в долларах с привязкой к текущему курсу рубля, или в рублях с относительным ростом базовой цены. О точных параметрах никто ничего пока сказать не может — тема окутана густой пеленой тайны и секретности, но с надеждой на итоговое снижение пошлины», — прокомментировал «Агроинвестору» Петриченко. По его словам, изменения сейчас архиважны. Если все оставить как есть, то без преувеличения случится катастрофа: рублевые цены на внутреннем рынке упадут существенно ниже прошлогодних, а с учетом того, что затраты выросли на 30-50%, аграриям нужно будет продавать зерно и масличные ниже себестоимости.



Вице-президент РЗС Александр Корбут также подтверждает, что изменения в работе демпферного механизма обсуждаются. «Это сейчас жизненно необходимо. Отказ от экспортного паритета по внутренним и экспортным ценам на зерно привел к тому, что доля сельхозпроизводителей в цене резко сократилась за счет пошлины и вызванного санкциями дисконта. Соответственно, они не получают должные доходы, в то время как затраты выросли на 20-40%», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. В итоге, продолжает он, сейчас во всех регионах, кроме Кубани, закупочные цены на зерно будут на уровне себестоимости.



«Так много говорили о том, что пошлина — дестимулирующий фактор, и наконец до власти это дошло. По существу, под угрозой срыва уже озимый сев. Он, вероятно, по отчетам и будет хорошим, но технологически он не может быть эффективным», — считает Корбут. По его словам, финансовая прочность, накопленная за прошлые годы, уже растрачена, а инвестиционная привлекательность при нынешней аграрной политике дошла до нуля.



Пошлина на экспорт пшеницы из России с 29 июня по 5 июля увеличится со $142 до $146,1 за тонну, говорится в материалах Минсельхоза. Пошлина на вывоз ячменя останется на уровне $117,5, пошлина на кукурузу вырастет с $86,5 до $88,7 за тонну.



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