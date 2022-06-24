Площадь сева зерновых в России ниже прошлогодней

Регионы продолжают сообщать о завершении посевной Pixabay

Сев яровых зерновых и зернобобовых культур в России, по данным на 23 июня, проведен на 29,1 млн га, что на 0,6 млн га меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, говорится в материалах Минсельхоза. Так, пшеница посеяна на 12,7 млн га против 13,1 млн га годом ранее, ячмень — на 7,3 млн га против 7,4 млн га, кукуруза на зерно — на 2,9 млн га против 3 млн га.



Площадь сева риса составляет 171,5 тыс. га, в прошлом году он занимал 189,7 тыс. га. с более чем на 20 тыс. га Сахарная свекла заняла 1,043 млн га — на 20 тыс. га больше прошлогоднего. Также существенно увеличены площади под масличными. Подсолнечник посеян на 9,6 млн га против 9,2 млн га год назад, рапс — на 1,7 млн га (1,4 млн га), соя — на 3,4 млн га (2,9 млн га). Сельхозорганизации и фермеры посадили картофель на 290,9 тыс. га (на 277,1 тыс. га в 2021 году), овощи посеяли на 181,6 тыс. га (182,4 тыс. га).



В целом площадь ярового сева в этом году увеличилась до 53,3 млн га с 51,9 млн га на аналогичную дату прошлого года. По оценке Минсельхоза, общая посевная площадь (с учетом озимых) в текущем году должна достигнуть 81,3 млн га (плюс 0,9 млн га).



Регионы продолжают сообщать о завершении посевной. Так, сев закончила Тульская область. По информации пресс-службы правительства региона, зерновые и зернобобовые культуры заняли 945 тыс. га, что на 10 тыс. га больше, чем в 2021 году. По прогнозам регионального Минсельхоза, в этом году в регионе будет собрано 2,3 млн т зерна, 570 тыс. т картофеля, 60 тыс. т овощей, 300 тыс. т масличных культур.



Аграрии Новгородской области на этой неделе тоже отчиталась о завершении посевной кампании. Большинство показателей по севу выполнены, а некоторые даже перевыполнены, отметила пресс-службе регионального правительства. Так, яровые зерновые заняли 7,3 тыс. га — это более 90% от плана, рапс посеян на площади около 2 тыс. га — 104% от плана.



В Чувашии площади сева превысили прошлогодние показатели. На 17 июня там было посеяно 215,3 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур (в 2021 году — 211,8 тыс. га), что составляет 101,6% к плану. Показатели сева зерновых и зернобобовых превышают уровень прошлого года на 3,3 тыс. га, сообщил Минсельхоз Чувашии.



Хозяйства Красноярского края тоже завершили посевную кампанию, сообщает пресс-служба регионального правительства. Аграрии засеяли яровыми 1,3 млн га, что составляет 101% от плана. Зерновые и зернобобовые заняли около 924 тыс. га, масличные — почти 259 тыс. га, в частности рапс — 229 тыс. га (112% от плана).



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