В России собран первый миллион тонн зерна нового урожая

В 2022 году Минсельхоз ожидает урожай зерна в объеме не менее 130 млн тонн М. Стулов

По данным Минсельхоза, российские аграрии к 27 июня собрали 1,1 млн т зерна нового урожая. Уборочная кампания активно идет на юге страны — в Чечне, Дагестане, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях. Вскоре подключатся и другие регионы. Почти везде состояние озимых оценивается как хорошее.



В 2022 году Минсельхоз ожидает урожай зерна в объеме не менее 130 млн т, в том числе 87 млн т пшеницы. Минсельхоз США прогнозирует производство пшеницы в России в текущем году на уровне 81 млн т без учета Крыма. Институт конъюнктуры аграрного рынка ранее повысил базовый прогноз урожая пшеницы в этом году на 2 млн т до 87 млн т. В целом валовой сбор зерна может составить 133,5 млн т. Аналитический центр «СовЭкон» оценивает потенциал валового сбора пшеницы на уровне рекордных 89,2 млн т.



Более консервативные оценки у Российского зернового союза (РЗС), по прогнозу которого урожай пшеницы составит 83-84 млн т. «Это все равно очень хороший урожай, — сказал на прошлой неделе президент союза Аркадий Злочевский (цитата по ТАСС). — Напомню, что рекорд у нас был 86 млн т. Рекорд мы не получим, но мы получаем очень хороший реальный урожай. Всем всего хватит». Злочевский пояснил, что не ждет рекордов, поскольку сомневается в данных Минсельхоза по площади сева озимых — 19 млн га. Этот показатель был озвучен в начале февраля, тогда как в конце декабря министерство сообщало о севе на площади 18,4 млн га, напоминает глава РЗС.



Погодные условия благоприятствуют развитию посевов сельхозкультур и позволяют подтверждать высокий прогноз валового сбора зерна, сказал на брифинге научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает «Интерфакс». Озимые хорошо перенесли зиму, напомнил он, положительное влияние на развитие посевов оказал и относительно холодный май: после таяния снега погода позволила сохранить влагу в почве. «Ни в мае, ни в июне на европейской территории России засушливых условий нет. Поэтому урожай озимых будет хороший», — отметил Вильфанд. Также, по его словам, если засуха случится в июле или августе, то она уже не будет столь опасна для озимых и яровых.



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