Экспорт пшеницы в этом сезоне снизится на 16%

Индикативные экспортные цены за последнюю неделю опустились на 7,5% М. Стулов

Экспорт пшеницы из России по итогам сезона-2021/22 снизится на 16% относительно предыдущего сельхозгода и составит около 32,8 млн т, следует из материалов аналитического центра «Русагротранса», на которые ссылается портал поле.рф. В том числе по итогам июня отгрузки будут на уровне 1 млн т, ранее аналитики оценивали потенциал вывоза в 0,85 млн т.



«Русагротранс» отмечает консолидацию поставок: доля топ-5 стран-покупателей российской пшеницы в этом сезоне составит около 64%, тогда как в 2020/21-м она была на 10% ниже. Крупнейший импортер в уходящем сельхозгоду — Турция (6,8 млн т), далее следуют Иран (6 млн т), Египет (5,1 млн т), Казахстан (2,2 млн т) и Саудовская Аравия (0,97 млн т). По итогам сезона-2020/21 первым был Египет, закупивший около 8,4 млн т пшеницы, Турция занимала вторую строчку с 6,8 млн т, тройку лидеров замыкал Бангладеш с импортом 2 млн т российской пшеницы.



Российский зерновой союз ожидает, что в этом сезоне общий экспорт зерна из России составит около 45 млн т, включая 36,8-36,9 млн т пшеницы, сообщает «Прайм». По прогнозу Минсельхоза США, в этом сезоне Россия может вывезти 33 млн т пшеницы (без учета Крыма), в следующем отгрузки увеличатся до 40 млн т. Международный совет по зерну (МСЗ) прогнозирует, что по итогам текущего сезона Россия поставит на внешние рынки 33,1 млн т пшеницы, в следующем — 37,1 млн т.



Между тем, индикативные экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июле за последнюю неделю опустились на 7,5% до $410-415 за тонну FOB, сравнил аналитический центр «Русагротранса». При этом американская пшеница SRW подешевела в среднем на $29 до $379 за тонну FOB, французская (протеин 11,5%) — на $7 до $407 за тонну FOB. На протяжении марта-мая российская пшеница торговалась с дисконтом к французской от $30 до $70 за тонну, напоминают аналитики.



Цены на пшеницу (протеин 12,5%) в глубоководных портах в последнюю неделю оставались на уровне 15 тыс. руб. за тонну без НДС. Закупочные цены на малой воде снизились на 400 руб. до 14,2 тыс. руб. за тонну без НДС. Спрос низкий, торговля зерном старого урожая подходит к концу, констатируют аналитики «Русагротранса». Они также обращают внимание, что с учетом продолжающегося укрепляться рубля и уменьшения цен FOB, расчетные цены на пшеницу в новом сезоне при экспорте через Новороссийск остаются существенно ниже фактических. Расчетная цена на CPT Новороссийск составляет 12,8 тыс. руб. за тонну без НДС против 13,45 тыс. руб. за тонну неделей ранее.



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