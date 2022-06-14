Минсельхоз США повысил прогноз экспорта российской пшеницы

Россия сохранит мировое лидерство по экспорту пшеницы Pixabay

Минсельхоз США в июньском отчете повысил прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2022/23 на 1 млн т до 40 млн т без учета Крыма. Это на 7 млн т больше, чем может быть вывезено в текущем сельхозгоду, отмечают аналитики ведомства. Рост объясняется более высоким ожидаемым урожаем агрокультуры и «доминированием над другими черноморскими поставщиками». Как по итогам этого, так и нового сезона Россия будет занимать первое место в мире по экспорту пшеницы. Прогноз вывоза пшеницы у основного конкурента — стран ЕС — Минсельхоз США оставил без изменения на уровне 36 млн т в 2022/23 году. В сезоне-2021/22 они могут отгрузить 29,5 млн т.



Прогноз валового сбора пшеницы в России также повышен на 1 млн т до 81 млн т без учета Крыма. Это связано с благоприятными погодными условиями и ожидаемой более высокой урожайностью, говорится в отчете американского агроведомства. В том числе урожай озимой пшеницы может составить 59,5 млн т, яровой — 21,5 млн т. Средняя урожайность агрокультуры прогнозируется на уровне 2,95 т/га, что на 1% больше, чем в прошлом месяце, и на 8% превосходит уровень прошлого года, сравнивают американские аналитики. Общую уборочную площадь агрокультуры в России они оценивают в 27,5 млн га против 27,6 млн га в прошлом году.



Оценки производства и экспорта фуражного зерна по сравнению с маем остались без изменения — 41,93 млн т и 10,45 млн т соответственно. В том числе урожай кукурузы может составить 15,5 млн т, ячменя — 19,5 млн т, ржи — 2 млн т, овса — 4,5 млн т. Объем вывоза кукурузы из России Минсельхоз США прогнозирует на уровне 4,3 млн т, ячменя — 6 млн т.



Между тем, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил базовый прогноз урожая пшеницы в этом году на 2 млн т до 87 млн т, сообщил «Интерфакс». В целом валовой сбор зерна может составить 133,5 млн т. «У нас широкая развилка в оценках — от 84 млн т до 90 млн т. Но базовый прогноз теперь 87 млн т против прежнего в 85 млн т», — цитирует агентство гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько.



По его словам, корректировка связана с тем, что посевы яровой пшеницы будут больше, чем предполагалось. Кроме того, стабилизировалась погода на Урале и в Сибири, также складываются благоприятные погодные условия для Центра и Поволжья. «Все это довольно серьезно прибавило оценку урожая и нивелирует сокращение урожая на юге», — отметил эксперт. ИКАР снизил оценку сбора пшеницы на Юге и Северном Кавказе в основном из-за того, что там уже две недели дуют суховеи. «И, судя по прогнозам, будут дуть еще несколько дней. Это очень нехорошо для посевов», — пояснил Рылько.



При этом ИКАР повысил прогноз экспорта пшеницы в сезоне-2022/23 на 2 млн т до 41 млн т. Экспортный потенциал по зерну в целом оценивается на уровне 52 млн т. Аналитический центр «СовЭкон» ранее повысил прогноз вывоза пшеницы на 1,3 млн т до 42,3 млн т, потенциал отгрузки на внешние рынки всех зерновых, зернобобовых и продуктов их переработки оценивается в 54,5 млн т. Также в мае «СовЭкон» увеличил свой прогноз сбора пшеницы в России с 87,4 млн т до 88,6 млн т.



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