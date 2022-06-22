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Аналитика

«СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы

Начало уборки нового урожая в ряде южных регионов обрушило цены на зерно

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Следующие несколько недель будут чрезвычайно важны для новых прогнозов урожая пшеницы
flickr.com
Следующие несколько недель будут чрезвычайно важны для новых прогнозов урожая пшеницы
flickr.com

Аналитический центр «СовЭкон» сообщил, что повысил прогноз урожая пшеницы в России в 2022 году на 0,6 млн т до рекордных 89,2 млн т. Также аналитики увеличили оценку посевной площади яровой пшеницы с 12,1 млн га до 12,65 млн га при более высоких темпах сева. Весенняя посевная кампания почти завершена.

Оценка урожайности пшеницы была повышена с 1,7 т на гектар до 1,82 т на гектар в связи с улучшением погодных условий, главным образом в регионе долины Волги и на Урале, пояснили в центре. Улучшение прогноза урожая яровой пшеницы полностью компенсировало проблемы с озимой пшеницей. Оценка ее урожайности была снижена с 4 т/га до 3,89 т/га из-за сухой и жаркой погоды на Юге. Макрорегион является ключевым производителем озимой пшеницы, на долю которой, по оценкам «СовЭкона», в этом году придется более половины от общего объема производства.

В «СовЭконе» подчеркнули, что следующие несколько недель будут чрезвычайно важны для новых прогнозов урожая пшеницы в России, поскольку будут появляться первые данные об урожайности с Юга. Еще одним важным событием является публикация официальных данных по площади сева озимых культур, обычно это происходит в июле. Рынок часто ошибается относительно фактической площади, отметил глава «СовЭкона» Андрей Сизов, слова которого приводятся в сообщении. Например, в 2021 году публикация данных, показывающих неожиданно малую площадь на фоне высокой гибели озимых, привела к значительному снижению оценок нового урожая российской пшеницы и росту цен на пшеницу более чем на 20% в июле-августе.

В 2022 году Минсельхоз ожидает урожай зерна в объеме не менее 130 млн т, в том числе 87 млн т пшеницы. Минсельхоз США прогнозирует производство пшеницы в России в текущем году на уровне 81 млн т без учета Крыма. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ранее повысил базовый прогноз урожая пшеницы в этом году на 2 млн т до 87 млн т. В целом валовой сбор зерна может составить 133,5 млн т. 

Накануне на Кубани стартовала уборочная кампания. В этом году аграриям предстоит собрать урожай с 1,9 млн га, сообщила пресс-служба администрация Краснодарского края. Губернатор региона Вениамин Кондратьев, слова которого приводятся в сообщении, уточнил, что сейчас аграрии собирают озимый ячмень, через неделю начнут обмолачивать пшеницу. Результаты первых обкосов полей позволяют говорить о высокой урожайности ячменя: она на 119% выше, чем в прошлом году, и составляет 73,8 ц/га.

«Интерфакс» со ссылкой на мониторинг аналитической компании «ПроЗерно» сообщает, что начало уборки нового урожая в ряде южных регионов обрушило цены на зерно на минувшей неделе. Так, цены на пшеницу 3-го класса (EXW европейская Россия) в Центре и Черноземье упали сразу на 830-885 руб. до 16183 руб. и 16260 руб., в Поволжье — на 700 руб. до 16225 руб., на Юге — на 350 руб. до 16417 руб. за тонну. На Урале и в Сибири ценовая динамика была слабой.

На рынке пшеницы 4-го класса наибольшее снижение цен произошло в Поволжье — на 875 руб. до 15813 руб. за тонну. Цены на фуражную пшеницу падали более быстрыми темпами. Так, в Поволжье цена рухнула на 1000 руб. до 15 263 руб., в Центре — на 850 руб. до 15583 руб., на Юге — на 765 руб. до 15533 руб. за тонну. В остальных регионах динамика тоже была активной и составила от 135 руб. на Урале до 565 руб. в Сибири.

Резко упали и цены на ячмень. На Юге — на 1870 руб. до 14350 руб., в Сибири — на 1050 руб. до 14450 руб., в Центре — на 635 руб. до 15433 руб. за тонну. Рожь больше всего подешевела в Центре и Поволжье — на 525-545 руб. до 15025 и 15333 руб. за тонну соответственно. Цены на кукурузу наиболее активно снизились в Центре — на 635 руб. до 14433 руб. за тонну.

Но наибольшими темпами шло обрушение цен на горох. В Поволжье они упали на 4000 руб., в Сибири — на 2335 руб., на Юге — на 1835 руб., в Центре и Черноземье — на 1800 руб. за тонну. В то же время в портах цены на горох не изменились.

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Екатерина Шокурова 

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