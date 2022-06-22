«СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы

Следующие несколько недель будут чрезвычайно важны для новых прогнозов урожая пшеницы flickr.com

Аналитический центр «СовЭкон» сообщил, что повысил прогноз урожая пшеницы в России в 2022 году на 0,6 млн т до рекордных 89,2 млн т. Также аналитики увеличили оценку посевной площади яровой пшеницы с 12,1 млн га до 12,65 млн га при более высоких темпах сева. Весенняя посевная кампания почти завершена.



Оценка урожайности пшеницы была повышена с 1,7 т на гектар до 1,82 т на гектар в связи с улучшением погодных условий, главным образом в регионе долины Волги и на Урале, пояснили в центре. Улучшение прогноза урожая яровой пшеницы полностью компенсировало проблемы с озимой пшеницей. Оценка ее урожайности была снижена с 4 т/га до 3,89 т/га из-за сухой и жаркой погоды на Юге. Макрорегион является ключевым производителем озимой пшеницы, на долю которой, по оценкам «СовЭкона», в этом году придется более половины от общего объема производства.



В «СовЭконе» подчеркнули, что следующие несколько недель будут чрезвычайно важны для новых прогнозов урожая пшеницы в России, поскольку будут появляться первые данные об урожайности с Юга. Еще одним важным событием является публикация официальных данных по площади сева озимых культур, обычно это происходит в июле. Рынок часто ошибается относительно фактической площади, отметил глава «СовЭкона» Андрей Сизов, слова которого приводятся в сообщении. Например, в 2021 году публикация данных, показывающих неожиданно малую площадь на фоне высокой гибели озимых, привела к значительному снижению оценок нового урожая российской пшеницы и росту цен на пшеницу более чем на 20% в июле-августе.



В 2022 году Минсельхоз ожидает урожай зерна в объеме не менее 130 млн т, в том числе 87 млн т пшеницы. Минсельхоз США прогнозирует производство пшеницы в России в текущем году на уровне 81 млн т без учета Крыма. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ранее повысил базовый прогноз урожая пшеницы в этом году на 2 млн т до 87 млн т. В целом валовой сбор зерна может составить 133,5 млн т.



Накануне на Кубани стартовала уборочная кампания. В этом году аграриям предстоит собрать урожай с 1,9 млн га, сообщила пресс-служба администрация Краснодарского края. Губернатор региона Вениамин Кондратьев, слова которого приводятся в сообщении, уточнил, что сейчас аграрии собирают озимый ячмень, через неделю начнут обмолачивать пшеницу. Результаты первых обкосов полей позволяют говорить о высокой урожайности ячменя: она на 119% выше, чем в прошлом году, и составляет 73,8 ц/га.



«Интерфакс» со ссылкой на мониторинг аналитической компании «ПроЗерно» сообщает, что начало уборки нового урожая в ряде южных регионов обрушило цены на зерно на минувшей неделе. Так, цены на пшеницу 3-го класса (EXW европейская Россия) в Центре и Черноземье упали сразу на 830-885 руб. до 16183 руб. и 16260 руб., в Поволжье — на 700 руб. до 16225 руб., на Юге — на 350 руб. до 16417 руб. за тонну. На Урале и в Сибири ценовая динамика была слабой.



На рынке пшеницы 4-го класса наибольшее снижение цен произошло в Поволжье — на 875 руб. до 15813 руб. за тонну. Цены на фуражную пшеницу падали более быстрыми темпами. Так, в Поволжье цена рухнула на 1000 руб. до 15 263 руб., в Центре — на 850 руб. до 15583 руб., на Юге — на 765 руб. до 15533 руб. за тонну. В остальных регионах динамика тоже была активной и составила от 135 руб. на Урале до 565 руб. в Сибири.



Резко упали и цены на ячмень. На Юге — на 1870 руб. до 14350 руб., в Сибири — на 1050 руб. до 14450 руб., в Центре — на 635 руб. до 15433 руб. за тонну. Рожь больше всего подешевела в Центре и Поволжье — на 525-545 руб. до 15025 и 15333 руб. за тонну соответственно. Цены на кукурузу наиболее активно снизились в Центре — на 635 руб. до 14433 руб. за тонну.



Но наибольшими темпами шло обрушение цен на горох. В Поволжье они упали на 4000 руб., в Сибири — на 2335 руб., на Юге — на 1835 руб., в Центре и Черноземье — на 1800 руб. за тонну. В то же время в портах цены на горох не изменились.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале . Подписывайтесь!

