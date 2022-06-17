Экспортная пошлина на пшеницу снова вырастет

Экспортные пошлины принесли в бюджет 175 млрд рублей Pixabay

Экспортная пошлина на пшеницу с 22 июня вырастет до $142 за тонну с нынешних $131,6, сообщил Минсельхоз. Пошлина на ячмень повысится с $92,8 до $117,5, на кукурузу — с $84 до $86,5 за тонну. Эти ставки будут действовать по 28 июня. Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $399,4 ($386,4 для расчета на этой неделе), на ячмень — $352,5 ($317,6), на кукурузу — $308,6 ($305,5) за тонну.



По данным аналитического центра «Русагротранса», индикативные экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июле сохранились на уровне $425/т FOB. При этом средняя цена на французскую пшеницу с протеином 11,5% опустилась до $414/т FOB (-$5/т), на американскую — до $408/т FOB (-$8/т).



Цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах снизились на 300 руб./т до 15 тыс. руб./т без НДС при отсутствии весомого спроса в конце зернового сезона и исчерпания квоты у большинства крупных экспортеров, отмечают аналитики. В прошлом году цена в это время составляла 14,4 тыс. руб./т.



Расчетная котировка CPT глубоководные порты под новый урожай с учетом будущей пошлины на фоне резкого роста курса рубля к доллару (почти на 7%) снизилась почти на 1 тыс. руб./т до 13450 руб./т без НДС. Закупочные цены на малой воде также остались без изменений — 14,6 тыс. руб./т без НДС, что соответствует уровню прошлого года, сравнил «Русагротранс».



На внутреннем рынке существенных изменений цены не происходило: спрос на зерно старого урожая находится на низком уровне, а цены на пшеницу нового урожая пока не сформировались, говорится в обзоре. При этом аналитики повысили прогноз экспорта пшеницы в июне с 0,76 млн т до 0,84 млн т, по итогам сезона вывоз составит около 32,6 млн т против 39,2 млн т год назад (ниже отгрузки были в 2016/17 году — 27, 4 млн т).



Вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью РБК ранее говорила, что полученные от экспортных пошлин средства в 2021 году и за первые месяцы 2022 года позволили обеспечить дополнительные доходы федерального бюджета в объеме около 175 млрд руб. При этом, по ее словам, цель была не собрать дополнительные доходы с аграриев, а сохранить рынок продовольствия стабильным. «Что касается вопросов об отмене пошлины, пока мы с вами не видим, что мировой продовольственный рынок успокоился и чувствует себя хорошо, — сказала Абрамченко. — Наоборот, мы прогнозируем, что мировой продовольственный рынок будет лихорадить от непродуманных действий ряда зарубежных стран, которые не заканчиваются. Россия должна остаться стабильным, надежным с точки зрения самочувствия продовольственного рынка государством».



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