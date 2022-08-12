В России активизировались продажи пшеницы

Пошлина на экспорт пшеницы с 17 по 23 августа снизится до 5018,1 руб. за тонну АО НК КТЖ

На российском рынке активизировались продажи пшеницы. Несмотря на ускорение экспортных поставок, цены продолжают снижаться, говорится в обзоре аналитического центра «Русагротранса». Так, по данным аналитиков, экспортная стоимость пшеницы с протеином 12,5% с поставкой в августе-сентябре снизались до $350/т FOB (-$5/т), пшеница с протеином 11,5% подешевела на $20-25/т, фуражная — на $35-40/т ($310-$315/т).



Аналитики отметили, что в США рынок пшеницы рос на фоне ухудшения состояния посевов яровой пшеницы и кукурузы, прогнозов аномально жаркой сухой погоды, а также высоких темпов экспорта. В Европе стоимость продолжала падать под влиянием фактора продолжающихся отгрузок зерна из украинских портов, откуда в первой декаде августа уже отправлено восемь судов кукурузы (307,5 тыс. т), а также суда со шротом и масличными.



Цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах, по данным «Русагротранса», оставались на уровне 14800-14900 руб./т без НДС. В прошлом году в это время средняя цена составляла 16150 руб./т. Закупочные цены на малой воде снизились до 13700-13800 руб./т без НДС (-250 руб./т), год назад стоимость была около 16000 руб./т.



Внутренний рынок плавно снижался на европейской части России и резко упал в Сибири в преддверии нового урожая, говорят аналитики. Продажи со стороны аграриев существенно активизировались. На Юге цены EXW элеватор на пшеницу с протеином 12,5% опустились до 12800-13000 руб./т без НДС (-200 руб./т), в Центре — до 10800-11400 руб./т без НДС (-100 руб./т), в Поволжье оставались на уровне 11300-11800 руб./т. В Сибири на фоне отсутствия спроса со стороны Казахстана и снижения цен со стороны переработчиков средняя цена упала до 11300-11500 руб./т без НДС EWX (-2250 руб./т).



По прогнозу «Русагротранса», экспорт пшеницы в августе 2022 года (включая страны ЕАЭС) составил около 3,8-3,9 млн т (5,27 млн т год назад), из которых за первую декаду, оценочно, вывезли около 1,2 млн т. Количество судов в глубоководных портах ежедневно растет, обращают внимание аналитики.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроивнестору», что экспорт по отношению к июлю ускорился, но остается достаточно низким. По прогнозу ИКАР, отгрузки по итогам августа составят до 3,8 млн т против 2,08 млн т в июле. Экспортная стоимость пшеницы с протеином 12,5%, по данным эксперта, опустилась ниже $345 за тонну. «На внутреннем рынке движение разнонаправленное. В Центре стоимость составляет 11500 тыс. руб. за тонну с НДС», — сказал Рылько.



Между тем, пошлина на экспорт пшеницы с 17 по 23 августа снизится до 5018,1 руб. за тонну против 5219,6 руб. за тонну неделей ранее, говорится в материалах Минсельхоза. Пошлина на ячмень уменьшится с 3504,9 руб. до 3034 руб. за тонну, на кукурузу — с 3802,8 руб. до 3705,8 руб. за тонну. Ставка пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $367,3 за тонну, на ячмень — $301,7 за тонну, на кукурузу — $317,6 за тонну.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

