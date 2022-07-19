Экспорт российской пшеницы в июле вырос вдвое

С начала сезона число стран-покупателей российской пшеницы сократилось в два раза safewatersmarine.com

За первые 15 дней нового сельхозсезона (начался 1 июля) Россия увеличила экспорт пшеницы почти в два раза — до 1,2 млн т против 637 тыс. т за аналогичный период прошлого года. Об этом «Интерфаксу» рассказала директор аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. По ее словам, ежедневные отгрузки выросли до 83 тыс. т против 42,5 тыс. т годом ранее. При этом вывоз других зерновых в текущем сезоне меньше, чем год назад. Так, экспорт ячменя упал на 48% — со 160 тыс. т в прошлом году до 84 тыс. т, кукурузы — на 30%, с 81 тыс. т до 56,4 тыс. т. Но есть небольшой рост поставок ржи — до 3,3 тыс. т против 2,7 тыс. т год назад. Тюрина также отметила, что в новом сезоне сократился ассортимент экспортируемых зерновых культур: в прошлом году их было 19, в этом — только шесть. «Но основная культура — это, конечно же, пшеница, на которую отмечается значительный рост спроса», — сказала Тюрина (цитата по «Интерфаксу»).



По ее словам, это связано, прежде всего, со снижением цен на российскую пшеницу и «возвращением дисконта в ее цене по сравнению с европейской». С 1 по 15 июля французская пшеница подешевела на 7,6% до $353/т, американская — на 4,1% до $325/т. Стоимость российской пшеницы (FOB Новороссийск) за этот период снизилась более существеннее — на 17,3% до $405/т. При этом, как отметила Тюрина, наиболее значительно уменьшились цены у производителей.



С начала сезона число стран-покупателей российской пшеницы сократилось в два раза — до 12, продолжает Тюрина. При этом резко выросли отгрузки в страны, которые являются традиционными покупателями. Так, в 2,7 раза увеличил закупки Египет — с 41 тыс. т годом ранее до 114,6 тыс. т в этом сезоне. Иран, который постоянно закупает большие объемы, в начале сезона нарастил импорт в 2,3 раза — почти до 222 тыс. т против 95 тыс. т. В Турцию отгрузки увеличились на 95% до 271 тыс. т. Также в конце прошлого сезона Израиль начал активно закупать российское зерно, и сейчас РЗС видит продолжение этой тенденции. В первой половине июля на израильский рынок было отгружено 56 тыс. т против 33 тыс. т годом ранее. Резко возросли и поставки в Ливию — до 148,6 тыс. т с 10,7 тыс. т год назад. «Вернулась к закупкам российской пшеницы Саудовская Аравия, куда было поставлено 165,7 тыс. т, хотя в прошлом сезоне в этот период она это зерно у нас не закупала», — сказала Тюрина. Также в этом сезоне в число покупателей вернулась Грузия.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что экспорт зерна с начала сезона идет низкими темпами относительно объемов урожая. «Но в последние дни есть признаки оживления. Постепенно экспортеры и импортеры входят в новый сельхозгод, и предложения из России становится более интересными для мирового рынка. Но пока объем экспорта не соответствует задачам сезона», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько. По его словам, поставки на экспорт в начале сезона-2022/23 пока вдвое выше прошлогодних темпов, но это связано с поздней уборкой в ушедшем сельхозгоду, когда «просто нечего было везти». Экспорт пшеницы в июле, скорее всего, превысит 2 млн т, а оценить объемы августа пока очень сложно, добавляет он.



Скачок отгрузок в начале июля связан, скорее, с исполнением отложенных обязательств экспортеров, которым не хватило квоты, считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. «Мы не ожидаем больших темпов вывоза в июле-августе. Наши покупатели присматриваются к рынку, экспериментируют с альтернативными поставщиками и ждут дальнейшего падения мировых цен, в том числе из-за супероптимистичной позиции некоторых наших "экспертов", соревнующихся в повышении своих прогнозов на урожай», — прокомментировал Зернин.



«Сейчас мы видим, что основные наши покупатели — Турция, Египет, Иран — значительно увеличили закупки, — говорит Тюрина. — Плюс, прошла информация, что Пакистан будет закупать 2 млн т нашей пшеницы». Дополнительным конкурентным преимуществом, по ее словам, сейчас является снижение экспортной пошлины после начала ее расчета в рублях. Если в конце сезона ставка по пшенице доходила до $146,1/т, то с 20 июля она составит 5984 руб./т (примерно $103,5/т). «Также мы вернулись к дисконту в $18, то есть ценовая привлекательность нашей пшеницы растет. Кроме того, из-за засухи ожидается снижение урожайности в Германии, Испании. Так что я ожидаю, что предложение ЕС будет не таким высоким, как прогнозирует Минсельхоз США. Поэтому я вижу достаточно серьезный рост спроса на наше зерно при конкурентоспособных ценах», — прокомментировала «Агроинвестору» Тюрина. ​



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