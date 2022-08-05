Минсельхоз: Россия может не достичь запланированного показателя по урожаю зерна

Аналитический центр «Русагротранса» в очередной раз повысил прогноз производства пшеницы Pixabay

В этом году Россия рискует не выйти на запланированный показатель по урожаю зерна -130 млн т: могут помешать низкие относительно прошлого года темпы уборки. Об этом глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сказал на выездном заседании оперштаба агроведомства в Башкортостане, сообщила пресс-служба министерства в своем Telegram-канале.



Возможное падение сбора министр объяснил холодной весной, дождями, высокой влажностью и ветрами, а также сложностями с поставкой комплектующих для иностранной техники. Патрушев подчеркнул, что если валовой сбор окажется ниже ожиданий, то внутренний рынок будет полностью обеспечен, а вот экспортные планы в 50 млн т придется пересмотреть. Это, в свою очередь, может негативно отразиться на мировом рынке зерновых.



При этом ситуация на глобальных рынках непростая, особенно по пшенице, отметил Патрушев. По его словам, в этом сезоне мировое предложение продовольственной пшеницы снизится из-за засухи в США и Европе, наводнения в Австралии и непогоды в Индии. Министр призвал представителей регионов сделать все возможное для качественной и своевременной уборки урожая.



ФАО увеличила прогноз мирового производства зерновых в 2022 году на 7 млн т до 2792 млн т, что лишь на 0,6% ниже уровня 2021 года.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что оценка ИКАР по производству зерна остается высокой — 138,5 млн т. «Сколько зерна мы сможем вывезти — пока большой вопрос, так как неформальные санкции продолжают действовать», — отметил эксперт.



На западе России прошли большие дожди, поэтому произошла достаточно серьезная задержка с уборкой, продолжает Рылько. «Это был сложный период, длящийся примерно неделю, сейчас будут благоприятные по погоде дни, и мы сможем догнать и все убрать к нужному сроку», — уверен он.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что текущие темпы уборки действительно настораживают. По зерновым и зернобобовым отставание относительно прошлого года составляет порядка 7 млн га, по пшенице — 3,3 млн га, сравнила она. Однако урожайность зерновых хорошая, продолжает Тюрина. В среднем показатель составляет 44,5 ц/га против 34,2 ц/га в прошлом году. Если темпы уборки подтянутся к прошлогоднему уровню, то урожай будет хорошим. «Прогнозировать пока сложно, но время догнать пока у нас есть», — заключила Тюрина.



Между тем, аналитический центр «Русагротранса» в очередной раз повысил прогноз производства пшеницы в России в этом году с 92,7 млн т до 94,1 млн т на фоне высокой урожайности озимой пшеницы, ссылается на материалы центра портал поле.рф. «При сохранении текущих тенденций в уборке производство пшеницы может достичь и более высокого показателя — 96,6 млн т», — допускают аналитики.



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