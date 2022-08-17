Аналитики снова повысили прогноз урожая зерна

Благодаря отличной погоде урожай может оказаться еще больше «СИТНО»

Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы в России с 90,9 млн т до 94,7 млн т, сообщил «Интерфакс». Корректировка связана с рекордно высокой текущей урожайностью пшеницы во многих регионах — 4,4 т/га — и улучшением состояния яровой пшеницы после дождей в предыдущие недели, поясняют аналитики центра.



Также «СовЭкон» повысил прогноз урожая ячменя с 20,2 млн т до 20,6 млн т, кукурузы — с 14,7 млн т до 15,1 млн т. В целом валовой сбор зерна может составить 142,6 млн т, рассчитывают аналитики. Их предыдущая оценка — 137,5 млн т. При этом благодаря отличной погоде урожай может оказаться еще больше, допускают они.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ранее подтвердил свой прогноз по урожаю зерна в этом году на уровне 145 млн т, включая 95 млн т пшеницы, что станет абсолютным рекордом. Правда, по словам гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, потенциальным риском является поздняя уборка: из-за возможного ухудшения погоды в регионах Центра и Поволжья аграрии могут потерять часть урожая.



В конце прошлой недели директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов сказал, что российские аграрии собрали 78 млн т зерна, тем самым гарантировав продовольственную безопасность страны в этом сезоне. В начале августа глава агроведомства Дмитрий Патрушев высказал опасение, что в этом году Россия рискует не выйти на запланированный показатель по урожаю зерна — 130 млн т: могут помешать низкие относительно прошлого года темпы уборки.



При этом, по прогнозу «СовЭкона», экспорт зерна из России в июле-августе составит всего 5,8 млн т — на 22% ниже среднего показателя за предыдущие годы и на 28% меньше, чем годом ранее. Такой медленный старт нового сезона на фоне рекордного урожая не сулит ничего хорошего внутреннему рынку, считают аналитики центра.



По прогнозу аналитического центра «Русагротранса», экспорт пшеницы в августе (включая страны ЕАЭС) может составить около 3,8-3,9 млн т (5,27 млн т год назад). В июле было вывезено около 2,3 млн т — примерно на уровне прошлого года. Согласно мониторингу Российского зернового союза, за полтора месяца сезона-2022/23 Россия поставила на внешние рынки 5,6 млн т основных зерновых культур (пшеница, ячмень, кукуруза) — на 12% меньше, чем годом ранее.

