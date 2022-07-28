Сельхозпроизводство в первом полугодии выросло на 2,2%

Ожидаемая позитивная динамика в отрасли — результат рекордных урожаев зерновых и масличных М. Стулов

Росстат сообщил, что объем сельскохозяйственного производства в России по итогам января-июня увеличился на 2,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года и составил свыше 2,2 трлн руб. Ведомство отмечает, что к 18 июля, по данным Минсельхоза, зерновые и зернобобовые культуры во всех хозяйствах были обмолочены на площади 6,4 млн га, что на 10,7% больше, чем к соответствующей дате прошлого года. Зерна намолочено 26,9 млн т (в первоначально оприходованном весе), что на 35,2% выше результата годом ранее, в том числе пшеницы — 22,1 млн тонн (плюс 45,8%).



В первом полугодии в структуре производства скота и птицы на убой (в живом весе, в сельскохозяйственных организациях) отмечалось увеличение удельного веса производства свиней и птицы по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 7,2% и 6,1% соответственно. При этом производство КРС снизилось на 1,4%. В целом прирост составил 5,9%. На конец июня поголовье КРС во всех хозяйствах, по расчетам, составляло 18,4 млн голов (минус 2,3%), из него коров — 7,8 млн (минус 1,6%), свиней — 27,8 млн (плюс 2,3%), овец и коз — 23,3 млн (минус 0,3%), птицы — 568,4 млн голов (плюс 0,5%).



Значительное снижение по итогам первых шести месяцев показывает рыболовство. Так, производство живой морской рыбы снизилось на 4,2% год к году, свежей или охлажденной — на 5,5%, немороженных ракообразных — на 11,1%, пресноводной рыбы — на 48,6%, свежей или охлажденной пресноводной рыбы — увеличилось на 11,1%.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что прирост по итогам первого полугодия был ожидаемым. Также, по его словам, в третьем квартале 2022-го увеличение сельхозпроизводства будет довольно значительным, а по итогам года оно составит порядка 4%. Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко считает, что с учетом ожиданий рекордного урожая зерна и масличных, рост производства в этом году составит 3,2-3,5%. Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что рост будет на уровне 1,5-2%, и это абсолютно прогнозируемый результат, который уже почти не зависит от человеческого фактора.



Сельхозпроизводство в этом году действительно показывает хорошую динамику, в том числе благодаря эффекту низкой базы — в 2021-м урожай был достаточно невысоким, напоминает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. По его мнению, с учетом ожидаемых рекордных урожаев зерновых и масличных, и несмотря на сложности по некоторым другим агрокультурам и животноводству (относительно низкий экспорт ввиду сильного рубля и ограниченный спрос внутри страны), по итогам 2022 года сельхозпроизводство в России может вырасти на 2,2-2,5% — это очень хороший результат, добавляет Корбут.



«Я бы не делал каких-то выводов по результатам июня. Все-таки итоги сельскохозяйственного года стоит оценивать как минимум после сентября, когда завершится основной сбор урожая», — обращает внимание Остапкович. По его словам, рост сельхозпроизводства возможен благодаря относительно низкой зависимости от импорта — санкционное давление не бьет по нему так сильно, как, например, по обрабатывающей промышленности. Кроме того, основная проблема — семенной материал — в этом году не стоит остро, так как все закупки проходили еще в прошлом году. «Поэтому особых проблем по итогу года в сельском хозяйстве я не вижу», — прокомментировал «Агроинвестору» Остапкович. Сложностей с животноводством также в этом году быть не должно, и пока все в этом направлении складывается благополучно, продолжает он. «Проблемы могут возникнуть в следующем году: семенной материал — это, в основном, импорт, как и бычье семя, и кроссы кур. То есть все будет зависеть от того, как удастся договориться с западными партнерами», — считает эксперт.



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