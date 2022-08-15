Минсельхоз: в этом сезоне Россия уже гарантировала свою продовольственную безопасность по зерну

Потенциальный риск для урожая — поздняя уборка Е. Разумный

Российские аграрии собрали 78 млн т зерна, тем самым гарантировав продовольственную безопасность страны в этом сезоне. Об этом на IX Открытом чемпионате России по пахоте в Ленинградской области сказал директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений ведомства Роман Некрасов, сообщает ТАСС. «Сейчас мы противостоим сложностям и давлению, обеспечиваем устойчивое развитие агропромышленного комплекса страны», — добавил он.



В начале августа глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев говорил, что в этом году Россия рискует не выйти на запланированный показатель по урожаю зерна — 130 млн т: могут помешать низкие относительно прошлого года темпы уборки. Тем не менее, внутренний рынок будет полностью обеспечен зерном, акцентировал он. Возможное падение сбора министр объяснил холодной весной, дождями, высокой влажностью и ветрами, а также сложностями с поставкой комплектующих для иностранной техники.



Объемы приобретения аграриями сельхозтехники сейчас ниже, чем в прошлом году, но не критично, ни не упали в разы, отметил Некрасов. «Ситуация выправляется достаточно эффективно, и сегодня нет серьезных проблем для приобретения, — цитирует его «Прайм». — <…> Несмотря на ограничения и сложности, техника молодеет, в целом более 50% зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов моложе десяти лет. По тракторам ситуация чуть хуже, но практически на 0,8 п.п. за год техника помолодела».



Между тем, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) подтвердил свой прогноз по урожаю зерна в этом году на уровне 145 млн т, включая 95 млн т пшеницы, что станет абсолютным рекордом. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько сказал ТАСС, что потенциальный риск для урожая — поздняя уборка. Из-за возможного ухудшения погоды в регионах Центра и Поволжья аграрии могут потерять часть урожая, кроме того, не исключено снижение его качества. В общем объеме урожая пшеницы доля продовольственной может составить 60% против 82% в прошлом сезоне из-за наличия влаги, не исключает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.



Минсельхоз США ранее повысил прогноз сбора пшеницы в России в этом году сразу на 6,5 млн т, до рекордных 88 млн т без учета Крыма, писал «Агроинвестор». Прогноз сбора фуражного зерна был увеличен с 40,93 млн т до 41 млн т за счет кукурузы и ячменя. По данным Росстата, в 2021 году валовой сбор зерна в России составил 121,3 млн т, в том числе 76 млн т пшеницы.



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