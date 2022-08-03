Торги зерном на Национальной товарной бирже вновь прошли безрезультатно

Биржа ожидает первых сделок на следующей неделе Pexels

Закупки зерна в интервенционный фонд во второй день торгов, 2 августа, вновь прошли без результата. «Сегодня на Национальной товарной бирже прошли очередные биржевые торги в рамках государственных закупочных интервенций на рынке зерна, по итогам которых было продано 0 т зерна на общую сумму 0 млн руб.», — говорится в сообщении биржи. 1 августа должно было быть закуплено 16,2 тыс. т пшеницы 3-го класса урожаев 2021 и 2022 годов, такой же объем предполагалось закупить 2 августа, но уже пшеницы 4-го класса. Стартовые цены — 14,4 тыс. руб./т без НДС (15,84 тыс. руб./т с НДС) на пшеницу 3-го класса, 13,7 тыс. руб./т без НДС (15,07 тыс. руб./т с НДС) — на 4-й класс. Ранее представитель Минсельхоза говорил «Российской газете», что отсутствие продаж по итогам первых биржевых торгов обусловлено не более чем техническими причинами, связанными с процедурой аккредитации. Представитель Московской биржи уточнил «Агроинвестору», что аккредитованные участники сейчас завершают подготовительные процедуры, первые сделки ожидаются на следующей неделе.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что отсутствие продаж в интервенционный фонд связано, во-первых, с тем, что торги только стартовали: еще не набралось достаточное количество участников, чтобы работа велась активно. «Я думаю, это первый и основной фактор. Возможно, есть и вторая причина — требования к качеству зерна. Сейчас непростая ситуация с уборкой — очень большая доля фуража, а с продовольственным зерном, возможно, не спешат. В любом случае нужно время и расширение географии закупок», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. При этом предлагаемые цены для пополнения интервенционного фонда более чем привлекательны — они существенно выше рыночных. «Но в любом случае все прекрасно понимают, что при большом предложении цена будет ниже объявленной максимальной», — добавил он.



Дмитрий Рылько, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Сами по себе цены интервенций привлекательны, но условия участия в торгах достаточно жесткие, и аграрии пока неохотно идут в этот проект. Ситуация изменится, когда закончится уборка, и они окончательно поймут жесткие условия рынка сезона-2022/23.

В аналитической компании «ПроЗерно» считают, что отсутствие предложений в рамках торгов 1 и 2 августа связано с тем, что пока зарегистрировано всего пять продавцов зерна. Таким образом, пока аукционы просто не готовы со стороны предложения товара. При этом гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко соглашается, что стартовые цены торгов вполне привлекательны. «За два дня лоты закупки были абсолютно идентичны, правда 1 августа запрос был на 3-й класс пшеницы, 2 августа — на 4-й класс. И только один лот в оба дня был на пшеницу 2022 года. Я думаю, что аграрии пока просто не очень хотят продавать пшеницу 2021 года по этим ценам. Хотя получается, что реализовать зерно в госфонд можно дороже, если сравнивать с ценами нынешнего рынка», — сказал «Агроинвестору» Петриченко. Ожидать сделок следует после того, как участники начнут активнее аккредитовываться, добавляет он.



Всего в рамках государственных интервенций в этом году планируется закупить до 1 млн т зерна в регионах Сибири, Урала и центральной России, сообщал ранее Минсельхоз. В течение нескольких ближайших лет фонд планируется увеличить до 3 млн т зерна — этих запасов хватит на два-три месяца. Кроме того, в этом году впервые начнутся закупки в интервенционный фонд сахара: планируется приобрести 90 тыс. т, а в ближайшие годы расширить объем до 250 тыс. т. В случае резкого роста цен зерно будут продавать производителям отдельных видов хлеба и хлебобулочных изделий, а также пшеничной, ржано-пшеничной и ржаной муки. Это позволит «охлаждать» рынок и сохранять стабильную ситуацию, считает агроведомство.



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