В 2022 году Россия снова может стать нетто-экспортером продовольствия

В структуре экспорта будут преобладать зерно, растительные масла и шрот Flickr.com

Экспорт продовольствия из России в 2022 году может превысить импорт третий год подряд. Уже за первое полугодие наша страна смогла увеличить поставки за рубеж на 20-22% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные InfoLine.



Аналитики отметили, что в 2021 году положительное сальдо торгового баланса составляло $2,8 млрд, в 2020 году — $1 млрд. В прошлом году на долю сельхозсырья пришлось 59% от всего экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства. Показатель на 15,8% выше предыдущего года — $21 млрд. Российские экспортеры продавали товар в 151 страну, 15% его совокупного объема пришлось на страны Евросоюза.



Отмечается также, что увеличение экспорта в 2021 году фиксировали около 61% поставщиков. В 2022 году о планах нарастить поставки сообщили около 46% экспортеров. Даже с учетом регулирования экспортного рынка со стороны государства, введения санкций в отношении России, сложностей с логистиков и др., внешние отгрузки все равно должны вырасти, считают в InfoLine.



Аналитики считают, что в 2022 году производство сельхозпродукции в России вернется к положительной динамике. По их оценке, рост сельского хозяйства в сопоставимых ценах будет находиться в диапазоне 0,5-1,5% по сравнению с 2021 годом, когда, по данным Росстата, выпуск снизился на 0,9%.



Между тем, экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Моника Тотова заявила, что несмотря на позитивные сигналы об открытии экспорта зерновых из украинских портов и начало снижения продовольственных цен, ситуация на мировых рынках продовольствия остается нестабильной. Она сказала ТАСС, что ценообразование зависит от множества факторов. Розничные цены, кроме прочего, зависят от стоимости электроэнергии, транспортных расходов, затрат на рабочую силу. Таким образом, давление сохраняется, особенно на домохозяйства с низким доходом или группы людей, которые тратят большую часть своего дохода на продукты.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что преобладание экспорта продовольствия из России над импортом вполне возможно, потому что ввоз товаров в нашу страну сейчас сократился. «Есть серьезные логистические ограничения, вносящие весомый вклад в экспорт. Я считаю, что импорт будет сокращаться, так как потребительский спрос сейчас не так высок, как хотелось бы», — отметил он.



В структуре экспорта будут преобладать зерно, растительные масла и шрот, а также рапс. «Все остальное — проблематично. Рубль слишком крепкий, цена получается не вполне проходной, и мы не выдерживаем конкуренции на мировом рынке. Мир меняется, восстановление производства в Китае изменило рынок свинины. Экспорт всех традиционных продуктов в этом году будет, но он сократится», — заключил Корбут.



В июле Минсельхоз прогнозировал, что в этом году экспорт продукции АПК из России может достигнуть $40 млрд, тогда как в 2021-м на внешние рынки было поставлено сельхозсырья и продовольствия на $37,1 млрд руб.



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