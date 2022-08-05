ООН: стоимость продовольствия снизилась после подписания соглашения в Стамбуле

В реализации меморандума между ООН и Россией остаются «узкие места» Pixabay

Соглашения, которые были подписаны в Стамбуле по вопросу вывоза украинского зерна, привели к снижению стоимости продовольствия почти до уровня, предшествовавшего началу спецоперации на Украине. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.



22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировой рынок. Россия и ООН заключили меморандум о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции на три года, речь идет об устранении препятствий для вывоза зерна и удобрений. Таже было подписано соглашение между Россией, Турцией, Украиной и ООН, которое определяет алгоритм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов — Одессы, Черноморска и Южный.



Генеральный секретарь конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен ранее сказала, что «продуктовая сделка» способствовала снижению цен на зерно на 6% во всем мире. Однако в реализации меморандума между ООН и Россией остаются «узкие места», цитирует ее ТАСС. «Разъяснения, которые были представлены США и ЕС, должны дойти до частного сектора, который в настоящее время оценивает ситуацию», — отметила она. При это Гринспен заверила, что ООН «усердно работает» над упрощением торговли продовольствием и удобрениями из России.



Организация заинтересована в наращивании экспорта в этих сферах и «возвращении интереса» бизнеса к ним, чтобы частный сектор увидел возможности для возобновления экспорта. «Мы хотели бы, чтобы в российские порты заходило больше судов для экспорта продовольствия и удобрений», — добавила она.



8 апреля Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против России ограничил импорт российских удобрений. С 10 июля в течение одного года будут действовать квоты на импорт хлористого калия в размере 837,5 тыс. т и сложных удобрений с содержанием калия — 1,6 млн т.



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