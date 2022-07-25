Россия и ООН заключили меморандум по экспорту российской сельхозпродукции

Вопросы вывоза российского и украинского зерна решались «в пакете» Flickr.com

Россия и ООН заключили меморандум о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции на три года. Речь идет об устранении препятствий для вывоза зерна и удобрений, которые США и ЕС создали для страны в сферах финансов, страхования и логистики. Об этом говорится в заявлении главы МИД Сергея Лаврова, опубликованном на сайте ведомства. Документ подписан первым заместителем председателя правительства Андреем Белоусовым и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.



22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировой рынок. Кроме меморандума между Россией и ООН было подписано соглашение между Россией, Турцией, Украиной и ООН, которое определяет алгоритм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов — Одессы, Черноморска и Южный. Предполагается, что представители создаваемого четырехстороннего координационного центра будут досматривать суда с зерном, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации. При этом суда, идущие с Украины с зерном, не должны подвергаться нападениям. Договоренность о проходе кораблей с зерном через Черное море добровольная, уточнил РИА «Новости» замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.



Глава МИД Сергей Лавров С учетом весомой доли российской и украинской сельскохозяйственной продукции на мировых рынках, обеспечение ее бесперебойного экспорта отвечает насущным задачам поддержания продовольственной безопасности, особенно развивающихся и наименее развитых стран.

Украинская сторона должна разминировать свои территориальные воды и позволить кораблям выходить оттуда. На протяжении следования Россия и Турция будут обеспечивать их безопасность. Позднее на встрече с постпредами стран-членов Лиги арабских государств Лавров уточнил, что сопровождать суда с украинским зерном до пролива Босфор будет «еще один участник», который будет определен, сообщил ТАСС. «Инициатива рассчитана на 120 дней с возможностью продления на аналогичный срок по согласованию сторон», — уточняется на сайте МИДа.



На переговорах в Стамбуле представители России настояли на том, чтобы вопросы вывоза российского и украинского зерна решались «в пакете», сказал Лавров на пресс-конференции в Каире, пишет РИА «Новости». При этом глава МИД подчеркнул, что Россия не просит о снятии санкций, однако будет развивать свою экономику, опираясь на надежных партнеров.



«Несмотря на то, что продовольствие не подпало под санкции напрямую, рестрикции были наложены на возможность захода российских судов с продовольствием в зарубежные порты, — цитирует Лаврова РИА «Новости». — Кроме того, санкции препятствовали заходу иностранных судов в российские порты за зерном и коснулись механизмов оплаты и страхования, что усугубило мировой продовольственный кризис». Меморандум Россия-ООН обязал генерального секретаря организации «запустить процесс, убедить западные страны и добиться от них решения о снятии всех ограничений». При этом в заявлении министра на сайте ведомства говорится, что подписание меморандума «лишний раз подчеркивает абсолютно искусственный характер предпринимавшихся попыток Запада свалить на Россию вину за проблемы с поставками зерна на мировые рынки».



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